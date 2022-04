Koko maailma tuntee nyt Ukrainan presidentin puolison Olena Zelenskan – tällainen on hänen tarinansa

Ukrainan presidentin puoliso Olena Zelenska, 44, ei alunperin halunnut julkisuuteen. Nyt hänet tuntee koko maailma.

Tammikuussa 2022 Ukrainan ensimmäisen naisen Olena Zelenskan Instagram-tiliä ei vielä tarvittu sodanvastaiseen mielipidevaikuttamiseen. Silloin Zelenska julkaisi miehestään, presidentti Volodymyr Zelenskyistä mustavalkoisen, hymyilevän kuvan ja kirjoitti sen alle rakkaudentäyteisen tekstin.

– Olen varma, että katsot tässä kuvassa minua, koska katsot minua aina tuolla tavalla. Tunnen aina rakkautesi. Niin kauan kuin katsot tuolla tavalla, en pelkää mitään.

Muutama viikko kuvan julkaisemisen jälkeen Zelenskan sanat punnittiin pahimmalla mahdollisella tavalla. Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Maan ensimmäinen nainen oli sanojensa arvoinen. Siitäkin huolimatta, että presidentin mukaan hänen vaimonsa ja lapsensa olivat hänen jälkeensä Venäjän kohde numero kaksi, puoliso ilmoitti, että hän ei panikoi tai itke.

– Tulen olemaan tyyni ja varma. Olen lasteni rinnalla. Olen mieheni rinnalla. Olen teidän rinnallanne, Zelenska kirjoitti Instagramiin vain tunteja Venäjän ensimmäisten hyökkäysten jälkeen.

Olena Zelenska, 44, oli ollut tehtävässään määrätietoinen ja työteliäs jo aiemmin. Venäjän hyökkäyssota nosti hänen toimensa kansainväliseen tietoisuuteen.

Olena Zelenska kampanjoi miehensä rinnalla presidentinvaaleissa maaliskuussa 2019.

Olena Zelenska ei aikonut elää valokeilassa, mutta presidentin rouvana hän on käyttänyt vaikutusvaltaansa edistäkseen tärkeiksi kokemiaan asioita.

Alun perin Olena Zelenskan ei ollut tarkoitus ja aikomus elää valokeilassa. Toisin kuin miehensä, hän eläisi mieluummin tuntemattomana.

– Mieheni on aina etualalla, mutta itse tunnen oloni mukavammaksi taustalla. En ole juhlien keskipiste. En pidä vitsien kertomisesta. Se ei ole luonteeni.

Zelenska on kuitenkin ajautunut koko maailman kiinnostuksen kohteeksi puolisonsa vuoksi.

Oli lähellä, että heidän elämänsä olisivat ristenneet jo pikkulapsina. Molemmat syntyivät vuonna 1978 Ukrainan keskiosan suurimmassa kaupungissa Kryvyi Rihissä. Pienenä he eivät kuitenkaan tunteneet toisiaan. Tulevan presidentin on kerrottu tietäneen tyttönimeltään Olena Kiyashkon kavereita, mutta ei häntä itseään.

Vuonna 1995 molemmat opiskelivat paikallisessa yliopistossa. Olena Zelenska perehtyi arkkitehtuuriin, Volodymyr Zelenskyi oikeustieteeseen.

Silloinen poikaystävä sai jäädä, kun Zelenska alkoi tapailla tulevaa puolisoaan.

Olena Zelenska (toinen oik.) ja hänen puolisonsa, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvattuina elokuussa 2021.

Volodymyr Zelenskyi Kansan palvelija -tv-sarjassa. Hänen puolisonsa Olena Zelenska oli mukana käsikirjoittamassa sarjaa.

Pari avioitui kahdeksan vuoden seurustelun päätteeksi syyskuussa 2003. Kiovaan muuttanut pari sai ensimmäisen lapsensa, tyttären Oleksandran kesällä 2004. Tammikuussa 2013 syntyi toinen lapsi, poika Kyrylo.

Nuorta perhettä yhdisti paitsi rakkaus ja jälkikasvu, myös yhteinen työ. Molemmat hylkäsivät jo nuorina alat, joita he alun perin olivat opiskelleet. Zelenskyi perusti komediaryhmä ja tuotantoyhtiö Kvartal 95:n. Zelenska työskenteli yhtiössä käsikirjoittajana. Yrityksen ja avioparin tunnetuin työ on poliittinen satiiri Servant of the people (Kansan palvelija), jossa Zelenskyi esitti tavallista miestä, josta yhtäkkiä tuli Ukrainan presidentti. Hänen taustalla viihtyvä vaimonsa käsikirjoitti sarjaa.

Satiiria esitettiin Ukrainassa vuosina 2015–2019 ja se oli hyvin suosittu. Uudenvuodenaattona 2018 Zelenskyi ilmoitti, että hän pyrkisi oikeasti Ukrainan presidentiksi. Hänen vaimonsa ei pitänyt ajatuksesta alkuunkaan.

– Suoraan sanottuna, vastustin aggressiivisesti tämän projektin alkua. Sen takia, että tämä on hyvin vaikea siirto. Kyse ei edes ole projektista, vaan kokonaan uudesta suunnasta elämässä, hän on kertonut.

Olena Zelenska ja Volodymyr Zelenskyi kuvattuina maaliskuussa 2019.

Tuleva presidenttipari kävi äänestämässä huhtikuussa 2019.

Volodymyr Zelenskyi voitti vaalit ylivoimaisesti toisen kierroksen 73 prosentin äänisaaliilla.

Alun perin vastentahtoinen vaimo hyväksyi uuden roolinsa maan ensimmäisenä naisena. Zelenskaa kiinnosti ja hän ymmärsi niin sanottua pehmeää valtaa, jota on sanottu olevan esimerkiksi maan johtajien puolisoilla ja kuninkaallisilla.

– Ymmärsin julkisuuden hyödyt. Yksi niistä on mahdollisuus kiinnittää ihmisten huomio tärkeisiin sosiaalisiin kysymyksiin.

Niinpä Zelenska ei ole tyytynyt olemaan vain kaunis nainen presidentin rinnalla, vaan on työskennellyt aktiivisesti tärkeinä pitämiensä asioiden eteen. Kuten Yhdysvaltojen entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama, Zelenska on perehtynyt esimerkiksi lasten ravitsemuksen parantamiseen. Hänen aktiivisuutensa ansiosta Ukrainassa muutettiin kouluruokailua koskevaa lainsäädäntöä.

– Perehdyin useisiin ideoihin ja vakuutuin siitä, että on oikeasti mahdollista muuttaa asioita. Pitää vain vilpittömästi haluta sitä ja työskennellä ahkerasti, Zelenska on kuvaillut toimiaan lasten ravitsemuksen parantamiseksi.

Olena Zelenska on työskennellyt maan ensimmäisenä naisena aktiivisesti tärkeinä pitämiensä asioiden eteen.

Olena Zelenska puhumassa Hutassa, Länsi-Ukrainassa joulukuussa 2021.

Presidentin puolisona Zelenska on edistänyt myös muun muassa sukupuolten välistä tasa-arvoa, esteetöntä yhteiskuntaa ja ukrainan kielen asemaa maailmalla. Hänen aloitteensa ansiosta useisiin maailman isoimpiin museoihin lisättiin audioesittely ukrainaksi.

Kokemustensa perusteella Zelenska on vakuuttunut siitä, että pehmeä valta on todellista.

– Presidentin puolisolla on mahdollisuus kommunikoida lähellä valtaa olevien kanssa. Viranomaisten ovet eivät sulkeudu ensimmäiseltä naiselta. En ole poliitikko eikä minulla ole oikeutta sekaantua presidentin työhön, mutta olen todella halukas ja kyvykäs toimimaan välittäjänä kansan ja johdon kesken, jotta jälkimmäinen kuulee ensimmäistä.

Olena Zelenska Vatikaanin kirjastossa helmikuun 2020 vierailun yhteydessä.

Kansainvälisessä mediassa Zelenskaa ei ole haluttu typistää vain maan muodin esittelijäksi ja poseeraajaksi, mutta hän on taitanut senkin puolen. Valtiovierailuilla Zelenska on esiintynyt maailman kuvatuimpien naisten, kuten Cambridgen herttuattaren Catherinen ja Ranskan presidentin puolison Brigitte Macronin rinnalla ja kiinnittänyt sitä kautta huomiota Ukrainaan. Kuten muutkin maidensa ykkösnaiset, hän pukeutuu mielellään kotimaansa suunnittelijoiden vaatteisiin.

– Olen mielissäni, kun minulta kysytään New Yorkissa tai Pariisissa, kuka on asuni suunnittelija. Ei olisi lainkaan niin jännittävää mainita isoa länsimaista brändiä, jonka he jo tietävät, kuin on esitellä ukrainalaisia suunnittelijoita maailmalle.

Vaikuttamisen ja edustamisen lisäksi Zelenska on jatkanut osa-aikaisena työtään käsikirjoittajana. Hän on koko ajan halunnut myös puhutella suoraan Ukrainan kansaa. Hän ei ole noussut norsunluutorniin, vaan kirjaimellisesti paennut välillä kylpyhuoneeseen, kuten miljoonat muutkin maan vanhemmat.

– Nykyään kylpyhuone on ainoa pakopaikkani, presidentin puoliso on lohkaissut äitiydestään.

” En ole poliitikko eikä minulla ole oikeutta sekaantua presidentin työhön, mutta olen todella halukas ja kyvykäs toimimaan välittäjänä kansan ja johdon kesken, jotta jälkimmäinen kuulee ensimmäistä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta Olena Zelenskan merkitys on kasvanut uudelle tasolle. Hän on valjastanut viralliset sometilinsä kansansa kannustamiseen ja informaation jakamiseen. Kuten suurta kansainvälistä arvostusta ja huomiota saanut miehensä, Zelenskakin on suora ja selkeä.

– Huolimatta Kremlin tukemista propagandajulkaisuista, jotka vakuuttavat kyseessä olevan ”erikoisoperaatio”, kyseessä on itse asiassa ukrainalaisten siviilien massamurha, Zelenska kirjoitti eri kielillä julkaisemassaan avoimessa kirjeessä.

Hän on valanut uskoa Ukrainan kansaan ja nostanut esiin siviilien hätää, mutta keskittynyt erityisesti sodan vaikutuksiin lapsiin. Esimerkiksi syöpää sairastavia ukrainalaisia lapsia on saatu pois maasta hoitoon muualle Eurooppaan kansainvälisellä yhteistyöllä. Zelenska on nostanut julkisuuteen myös sodan lapsiuhreja.

– Kun Venäjä sanoo, että tämä ei ole sota siviilejä vastaan, huudan ääneen näiden murhattujen lasten nimiä.

Presidentti ja hänen perheensä olisi saatu sodan alettua kuljetettua pois Ukrainasta, mutta he päättivät jäädä kotimaahansa. Volodymyr Zelenskyi johtaa maata Kiovasta. Olena Zelenska ja perheen lapset ovat tiettävästi myös Kiovan seudulla, mutta turvallisuussyistä tuntemattomassa paikassa.

Kriisissä perhettä kannattelee paitsi heidän ainutlaatuinen roolinsa maan johdossa ja kutsumus kotimaata kohtaan, myös mitä ilmeisemmin vahva, keskinäinen side. Olena Zelenskan lämmin Instagram-tervehdys kumppanilleen tammikuussa ei ole ainoa kerta, kun pari on osoittanut julkisesti tukea ja rakkautta toisilleen 27 vuotta kestäneen suhteen aikana.

– Turvallinen. Kotoisa. Ei koskaan tyyni, mutta aina mielenkiintoinen. Siltä tuntuu, kun tosi mies on rinnallasi. Se, johon voit luottaa aina, Zelenska on kuvaillut suhdettaan puolisoonsa.

Ukrainan presidentti tuntee samoin.

– Rakastan tapaa, miten ajattelet. Kiitos, että olet olemassa. Kiitos totuudesta, katseesta ja vitseistä, siitä, mikä minusta ei olisi tullut ilman sinua. Kiitos kaikesta, Zelenskyi ylisti vaimoaan viime vuonna tämän syntymäpäivänä.

