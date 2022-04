Pete, 22, oli Suomessa lähetyssaarnaajana ja haaveilee arkkitehtiopinnoista Aalto-yliopistossa. Katie, 22, ja Trevor, 24, opiskelevat mormonikirkon johtamassa yliopistossa, jossa noudatetaan kunniakoodia ja jossa uskonto sekoittuu opetukseen.

Salt Lake City ja Provo, Utah

Mormonien temppeli on Salt Lake Cityn nollapisteessä. Kuva vuodelta 2015, ennen remonttia.

Maailman suurin mormonien – eli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon – temppeli sijaitsee Salt Lake Cityn nollapisteessä: kaupungin pitkittäis- ja poikittaiskadut on numeroitu siten, että ne kertovat etäisyyden temppelistä. 1893 valmistunut temppeli on nyt remontissa.

Pete Vawdrey, 22, esittelee näkyä innoissaan. Paitsi että hän on ylpeä mormonien historiallisesti merkittävimmästä temppelistä, Vawdrey myös työskentelee osa-aikaisena arkkitehtifirmassa, joka vastaa temppelin remontista.

Vawdrey opiskelee arkkitehtuuria kaupungissa sijaitsevassa University of Utahissa. Hänen haaveenaan olisi päästä tekemään maisterin opinnot Aalto-yliopistoon Suomeen.

– Voin amerikkalaisena sanoa, että Suomi on paras maa maailmassa.

Utahissa 67 prosenttia väestöstä kuuluu mormonikirkkoon, ja alue on arvoiltaan konservatiivinen.

Kun Utahissa kasvanut Vawdrey saapui ensimmäisen kerran Suomeen vuonna 2018, hän ei tiennyt mitä odottaa. Hän oli 18-vuotias ja aloittamassa kahden vuoden jaksoa vapaaehtoisena lähetyssaarnaajana.

Lähetystyö kuuluu olennaisesti mormonien uskontoon. Mormonikirkko kehottaa jokaista 18–25-vuotiasta miespuolista jäsentä lähtemään lähetystyöhön. Myös naiset saavat lähteä. Lähetyssaarnaajan kohdemaan valitsee kirkko.

Pete Vawdrey, 22, opiskelee arkkitehtuuria University of Utahissa.

Pete Vawdreyn sormuksessa on Suomen leijona.

Lähetystyöntekijän tulee opiskella paikallinen kieli. Vawdreylla oli yhdeksän viikkoa aikaa opiskella suomea ennen matkaan lähtöä. Sen jälkeen kieli piti omaksua tekemällä lähetystyötä.

Vawdrey puhuu suomea sujuvasti, vaikka silloin tällöin mukaan lipsahtaa väärä sijamuoto tai hieman yhteyteen sopimaton, hassu sana. Välillä hän vaihtaa englantiin.

Vawdrey asettui ensin Lahteen, jonka jälkeen hän asui jaksoja myös Joensuussa, Espoossa, Kouvolassa ja Rovaniemellä.

– Tykkäsin Kouvolasta todella paljon. Mikä on outoa, koska arkkitehtuuri on siellä todella rumaa, Vawdrey sanoo ja naurahtaa.

Sopeutuminen Suomeen ei ollut hankalaa. Vawdrey arvostaa sitä, että ihmiset ovat rehellisiä.

Mutta lähetystyö oli vaikeaa. Lähetystyöntekijät asuvat ja liikkuvat aina työparin eli toverin kanssa. Toverit vaihtuivat välillä, ja kaikkien kanssa ei ollut helppoa olla koko ajan yhdessä. Lisäksi Vawdrey kertoo olevansa ujo.

– Pelkään todella paljon puhumista vieraiden ihmisten kanssa.

Luvassa oli myös kulttuurishokkeja. Kun lähetyssaarnaajat yrittivät kadulla puhua ihmisille uskonnosta, suomalaiset vain kävelivät mykkinä ohi.

– Se oli outoa minulle. En tiennyt, miten minun pitäisi reagoida siihen. Lopulta oivalsin, että se on vain suomalainen juttu, Vawdrey sanoo.

Mormonit eivät saa käyttää alkoholia. Utahissa kirkkoon kuulumattomat ihmiset eivät myöskään vedä päätä täyteen.

– Kyllä me tapasimme monia, monia juopuneita ihmisiä Suomessa! En ollut kokenut sellaista aikaisemmin. Mutta se oli hauskaa! On hienoa kokea erilaisia asioita, se on auttanut minua ymmärtämään maailmaa paremmin.

Kun Vawdrey palasi Amerikkaan, hän kohtasi käänteisen shokin.

– Tuntui, että kaikki ihmiset huutavat. Piti sanoa, että please, hiljempaa!

Pete Vawdreyn mukaan kirkon opit ja käskyt auttavat kontrolloimaan omaa elämää.

Kotiinpaluun jälkeen oli aikaa ajatella kaikkea Suomessa koettua. Lisäksi Vawdrey pohti erilaisia ihmissuhteita ja niiden merkitystä.

– Olen vähemmän introvertti nyt kuin lähtiessäni, hän pohtii.

Teini-iässä hänellä oli ollut vaikea ajanjakso. Hän ei pystynyt puhumaan vaikeista asioista perheensä kanssa.

– Minulla oli monia haasteita. Pelkäsin Jumalaa. Ajattelin, että jos Jumala on olemassa ja Hänen käskynsä olisivat todellisia, silloin minä olisin todella paha ihminen.

Aika lähetystyössä myös vahvisti Vawdreyn uskoa. Hänen mukaansa aika lähetystyössä testaa omaa uskoa, jolloin se joko vahvistuu tai vaimenee.

– Olen varttunut sellaiseksi mieheksi, joka haluan olla, Vawdrey sanoo.

Kirkon opit ja käskyt auttavat Vawdreyn mukaan kontrolloimaan omaa elämää. Vaikeinta on Vawdreyn mielestä seksistä pidättäytyminen. Mormonien pyhien kirjoitusten mukaan seksi kuuluu vain avioliittoon naisen ja miehen välille. Mormonit uskovat iankaikkiseen avioliittoon ja perheeseen.

– Pidättäytyminen seksistä osoittaa kunnioitusta tulevaa puolisoa kohtaan. Tiedän, että muu maailma ei välttämättä näe asiaa näin. Mutta Jumala tietää, mikä meille on parasta.

Käytännössä seksistä pidättäytyminen ei ole aina helppoa, varsinkaan opiskelijaelämässä.

– Olen yliopistossa, jossa on paljon seksiä ja alkoholia ja marihuanaa. Arvostan ihmisiä, jotka tekevät sellaisia juttuja, koska heillä on tahdonvapaus. Mutta minä valitsen olla tekemättä näitä juttuja.

Tunnin matkan päässä Provossa sijaitsee mormonikirkon johtama yliopisto Brigham Young University, jossa kaikkien opiskelijoiden vaaditaan noudattavan kirkon käskyjä. Vawdrey ei kuitenkaan halua opiskella paikassa, jossa kaikki muut ovat samankaltaisesta taustasta kuin hän itse.

Mukana on myös ripaus paikallisylpeyttä.

– Salt Lake City ja Provo ovat vähän niin kuin Pori ja Rauma! Vawdrey sanoo ja nauraa.

Kalliovuoret reunustavat Brigham Young University -yliopiston eli BYU:n kampusta. Vuoren rinteessä näkyy suurikokoinen Y-kirjain. Se muistuttaa yliopiston perustajasta, mormonien toisesta profeetasta Brigham Youngista, joka vuonna 1847 johti vainotun kirkon jäsenet itärannikolta vuorten yli tänne Utahiin. Täältä löytyi luvattu maa, Zion.

Oikeustieteellisen tiedekunnan rakennuksen takana vuorenrintessä näkyy suuri Y-kirjain yliopiston perustajan Brigham Youngin kunniaksi.

Brigham Young on mormonien toinen profeetta, joka johdatti mormonit Salt Laken laaksoon. Hän perusti yliopiston ja oli Utahin ensimmäinen kuvernööri.

BYU on mormonien perustama ja johtama yliopisto. 97 prosenttia sen noin 30 000 opiskelijasta on mormonikirkon jäseniä. BYU:n tavoite on tarjota opiskelijoille ”henkisesti vahvistavaa koulutusta”. Uskonto ja tiede nivoutuvat täällä yhteen.

Brigham Young.

Kampuksella sijaitsee Yhdysvaltain suurin uskonnollinen kirjasto. Kuten amerikkalaisissa yliopistoissa yleensäkin, myös täällä massiivinen panostus urheiluun näkyy: kampuksella on muun muassa katettu jalkapallohalli ja tenniskenttiä.

BYU:ssa opetetaan hyvin paljon eri kieliä, joiden määrä vaihtelee 60:n ja 100:n välillä. Myös suomi kuuluu valikoimaan. 66 prosenttia BYU:n opiskelijoista on vähintään kaksikielisiä. Moni tulee lähetystyön jälkeen syventämään vieraan kielen taitoansa.

Opiskelijoilta odotetaan siveää pukeutumista. Käytännössä kampuksella näkee eri versioita opiskelijoiden yleisestä ”univormusta”: farkkuja, huppareita, t-paitoja, tennareita.

Vieraiden majoittumista varten olevassa talossa sijaitsee kampuksen ainoa kahvinkeitin.

Suurin osa tenteistä käydään suorittamassa tässä testikeskuksena. Suuren auditorion seinällä on maalaus Jeesuksesta.

Kansainvälisten suhteiden toisen vuoden opiskelija Carson esitteli kampusta. Hän on iloinen, että opiskelijat ovat palanneet lähiopetukseen koronaeristyksen jälkeen.

Kampuksella on myös planetaario. Lisäksi siellä on esimerkiksi -taidemuseo ja keilahalli.

BYU:n opiskelijat eivät saa juoda kahvia. Mormonikirkon oppien mukaan kiellettyjä ovat myös alkoholi ja huumaavat aineet. Opiskelijoilta vaadittavaan niin sanottuun kunniakoodiin kuuluu myös pidättäytyminen esiaviollisesta seksistä. Vastakkaisen sukupuolen edustajat eivät saa oleskella kenenkään makuhuoneessa samaan aikaan. Muuten vierailut toisten asuntoihin ovat sallittuja.

Kunniakoodin rikkomisesta seuraa puhuttelu, jonka jälkeen määritellään seuraukset. Yliopiston mediasuhteista vastaavan tiedottajan Todd Hollingsheadin mukaan suuri osa näistä puhutelluista oppilaista saa jäädä yliopistoon kirjoille.

Millaista tällaisessa yliopistossa on sitten opiskella?

Yliopiston viestintäosasto on valinnut haastatteluun kaksi opiskelijaa, jotka hekin ovat tulevia PR-alan ammattilaisia, viestinnän opiskelijat Katie Child, 22, ja Trevor Jones, 24. Tiedottaja Hollingshead on läsnä haastattelussa, eräänlaisena hiljaisena tarkkailijana.

Trevor Jones ja Katie Child ovat kasvaneet Utahissa. Heille BYU:n valitseminen opinahjoksi tuli kuin verenperintönä. Heidän vanhempansa ja kaikki vanhemmat sisaruksensa opiskelivat täällä.

Katie Child haaveilee tulevaisuudessa matkustelusta ja työstä hyväntekeväisyysjärjestössä. Trevor Jones meni naimisiin viime vuonna ja aikoo perustaa perheen. Hän toivoo löytävänsä töitä viestinnän parista urheilumaailmassa.

Yliopiston vaatima kunniakoodin noudattaminen ei ole muuttanut heidän elämäänsä mitenkään, sillä he ovat kasvaneet samojen arvojen piirissä.

– Perheessäni vaalittiin tiettyjä standardeja, joten minulle tämä ei ole ollut mikään muutos. Mutta opiskelijoita tulee erilaisista taustoista, ja jotkut ovat kasvaneet ympäristössä, missä erilaisia asioita on sallittu. Heille voi olla rankkaa sopeutua tänne, Jones sanoo.

BUY on tutkitusti Yhdysvaltojen raittein kampus.

– Myös BUY:ssa ja Provossa ihmiset käyvät bileissä. Ne ovat ehkä erilaisia bileitä kuin muissa yliopistoissa, Child sanoo ja naurahtaa.

Kaikille opiskelijoille pakollisella ”perhetieteiden” kurssilla opetetaan, mitä on olla hyvä äiti tai isä, miten uskonto vaikuttaa perhe-elämään ja mitä ikuinen perhe tarkoittaa. Mormonien opissa kuoleman jälkeisellä elämällä on suuri merkitys, ja avioliitto jatkuu iankaikkisessa elämässä.

Joseph Smith.

Kirkon ensimmäisen profeetan Joseph Smithin mukaan nimetyssä rakennuksessa opetetaan uskontoa. Jokaisen opiskelijan tulee suorittaa yhteensä seitsemän uskontokurssia. Lisäksi tarjolla on valinnaisia kursseja esimerkiksi maailmanuskonnoista.

Näiden pakollisten kurssien lisäksi yliopistolla opiskellaan laajasti eri tieteenaloja. Myös näiden alojen opetukseen yhdistetään uskonnollisia elementtejä, esimerkiksi aloittamalla tunti rukouksella. Lisäksi opittua yhdistetään kirkon opetuksiin.

Child kertoo, että esimerkiksi evoluutiota käsittelevällä kurssilla käytiin läpi myös kirkon opetuksia luomiskertomuksesta.

– He auttavat meitä sovittamaan nämä asiat yhteen, Child sanoo.

Näiden opiskelijoiden mielestä tieteellinen tapa tarkastella maailmaa rikastuttaa omaa maailmankuvaa ja auttaa arvostamaan Jumalan luoman maailman kauneutta.

” Kuten tieteessä, myös uskonnossa on paljon asioita, joita emme vielä tiedä.

– Kuten tieteessä, myös uskonnossa on paljon asioita, joita emme vielä tiedä, Jones sanoo.

Mikä merkitys opintojen hengellisellä puolella on? Katielle opiskeleminen BYU:ssa tarkoittaa mahdollisuutta kasvaa paremmaksi ihmiseksi.

– On hienoa, että ympärillä on paljon samankaltaisia ihmisiä. Mutta kun kaikki kilvoittelevat tullakseen paremmiksi, se voi johtaa eräänlaiseen perfektionismiin, hän pohtii.

Trevor sanoo, että opiskelijoina ollaan elämänvaiheessa, jolloin ollaan hyvin sisäänpäin kääntyneitä ja keskittyneitä oman elämän rakentamiseen.

– Opintojen hengellinen puoli auttaa minua ajattelemaan asioita ja ihmisiä itseni ulkopuolella, ajattelemaan Jumalaa. Se on virkistävä tapa saada ajatukset irti opiskelupaineista.