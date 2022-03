Venäjä-tutkijan arvio Vladimir Putinista: ”Pitkävihainen ja itsepäinen”

Hanna Smithin mukaan kaikki alkaa näyttää vahvasti siltä, että nyt on menossa Vladimir Putinin valtakauden lopun alku.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa keskiviikkona, että kaikki merkit viittaavat siihen, että Venäjän nykyiselle hallinnolle on auennut loppusuora.

– Tässä on ollut lopun alkua. Se miten pitkä prosessi on, siitä ei ole vielä mitään takeita. Venäjän talous menee koko ajan alemmas ja alemmas, sodassa on tullut paljon kuolleita, sotamenestys ei ole ollut odotettu, Venäjän ystävät alkavat entisestään kaventua... Kokonaisuus viittaa vahvasti siihen, että jonkinlainen muutos täytyy tulla jossain vaiheessa, Smith arvioi.

Muutoinkin paine presidentti Vladimir Putinin niskassa on Smithin mielestä tällä hetkellä massiivinen. Edes Putinin lähipiirissä kaikki eivät ajattele sodasta samalla tavalla.

– On kova tarve yrittää pitää rivit yhtenäisinä ja näyttää, että Venäjä on onnistumassa siinä, mitä se on lähtenyt hakemaan Ukrainasta, Smith sanoi.

Miten iso pettymys Putinille on se, että Venäjä on joutunut vetäytymään Kiovan valloitusyrityksestä? Kiova oli kuitenkin Venäjän hyökkäyksen pääkohde.

– Kiova näytti pääkohteelta. Symbolisesti olisi ollut iso juttu vallata pääkaupunki. Nyt päätettiin aika luovasti ilmoittaa, ettei Kiova ollutkaan päätavoite, Smith sanoi.

Kiovan piti olla ennakkohaaveiluissa venäläisille vain suupala, mutta yli kuukauden sodan jälkeen venäläisjoukot ovat yhä kaukana Ukrainan pääkaupungista. Kuvassa vapaaehtoiset suojaavat monumentteja Kiovan vanhassakaupungissa.

– Arvovaltatappio tämä on ollut Venäjälle jo pitkään, mutta millä tasolla sotilaallinen tappio mahdollisesti tulee, niin se on vielä iso kysymysmerkki.

Smith arvioi Putinin uskoneen sinisilmäisesti neuvonantajiaan, että operaatio Ukrainassa olisi ollut helppo tehtävä Venäjälle.

– Kokonaisuus ei missään tapauksessa ole Putinille miellyttävä. Hiukan ehkä liikaa on jäänyt Syyrian sotakokemuksesta sellaista uskoa, että Venäjän armeija olisi kykeneväisempi kuin se onkaan.

Smithille on Putinista jäänyt sellainen kuva, että tämä vie jääräpäisesti suunnitelmaansa eteenpäin, riippumatta tuloksesta.

– Putin ei helposti unohda asioita. Voisi sanoa, että hän on pitkävihainen tai hyvin itsepäinen. Kun hän kerran on asettanut jonkin tavoitteen, niin vaikka siinä kärsiikin tappioita, niin sitä viedään hyvin määrätietoisesti eteenpäin, Smith sanoi.

Presidentti Vladimir Putinin äänenpainot ovat koventuneet, kun Ukrainassa ei ole tullut toivottuja tuloksia.

Putin piti toissa viikolla sisäpoliittisesti hyvin järisyttävän puheen. Hän käytti hyvin karskia kieltä pelotellakseen ja varoittaakseen lähipiiriä lipeämästä tuumaakaan rivistä.

Mistä Putinin pelottelu ja uhkailu kertovat?

– Se ei ole Putinin suusta täysin poikkeuksellista. Häneltä pääsee välillä hyvin voimallisia ilmauksia, jopa halveksuntaa. Putinista on koko ajan nähty tätä puolta, joskus aikaisemmin se tuli vain välillä pinnalle. Hänen persoonallisuudessaan on hyvin jyrkkä näkemys.

– Se, että hän käyttää alamaailman kieltä, on hyvin mielenkiintoista. Hän on kuitenkin ydinasevaltion presidentti, Smith arvioi.

Sodanvastaiset mielenosoitukset Venäjän kaupunkien kaduilla ovat hiljentyneet tai loppuneet lähes kokonaan. Smithin mukaan se kertoo siitä, että mielenosoittajia on pidätetty ja pantu vankilaan hurjia määriä ja sakkoja nostettu.

– Toisaalta hirveän paljon ihmisiä on lähtenyt Venäjältä pois. Henkilökohtaista painostusta on tapahtunut. Myös kotietsintöjä on lisätty huomattavasti sellaisiin henkilöihin, jotka eivät olisi ikinä kuvitelleetkaan, että heillä voisi olla mitään tekemistä hallinnon kanssa.

Sotaa vastustaneita mielenosoittajia on otettu kiinni ja pidätetty iso määrä. Poliisin suojiin on päätynyt matalalla kynnyksellä.

Smithin mukaan hallinnon toimet lisäävät pelkoa kansalaisissa, kun puskaradiossa pidätys- ja kotietsintätarinat leviävät.

– Se mitä Venäjän sisällä tapahtuu, on aika pelottavaa kehitystä, Smith sanoi.

Smithin mukaan ortodoksinen kirkko on täysin valjastettu Putinin asialle. Ukrainassa kaatuneita sotilaita suitsutetaan ja kohdellaan lähes sankarivainajina.

– Kaatuneille tuodaan paljon kunniaa eri tavoin. Kehutaan hirveästi ja käytetään sanoja, että ”hän kuoli natseja vastaan taistellessa” eli viemällä sitä tehtävää loppuun, mitä isoisät tekivät toisessa maailmansodassa.

Moskovan patriarkka Kirill on vankkumaton Vladimir Putinin tukija. Samoin iso osa ortodoksista kirkkoa.

Myös papit kertovat juhlapuheissaan, että Neuvostoliiton hajoaminen oli vääryys ja nyt tätä vääryyttä korjataan.

– Jopa hautajaisia käytetään propagandistisiin tarkoituksiin tuomaan ihmisille sellainen olo, että hallinto on oikealla asialla, Smith kuvaa.

– Moskovan patriarkka on täydellisesti yksi yhtä Putinin hallinnon kanssa. Samoin iso osa kirkkoa, se on suorassa talutushihnassa Kremlistä.