Tutkija Hanna Smith: Tällaisessa tilanteessa Venäjä voisi käyttää ydinasetta

Venäjän ydinasepelote Ukrainan sodassa on yhä olemassa, arvioi Venäjä-tutkija Hanna Smith.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev on sanonut, että Venäjä käyttää ydinasetta vain jos se kokee olemassaoloaan uhattavan.

Mikä riittää siihen, että Venäjä kokee olemassaolonsa uhatuksi, Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith?

– Se olisi ehdottomasti se, että Venäjä kokisi todellisen sotilaallisen tappion Ukrainassa. Siinä kohdassa mennään hyvin lähelle, Smith arvioi ISTV:ssä.

– Jos alkaa näyttää siltä, että Venäjä häviäisi ja Ukraina löytää joukot ja kaluston ja rupeaa oikeasti lyömään Venäjän joukkoja taaksepäin, silloin pitää olla aika huolissaan, Smith lisäsi.

Artikkelin videolla Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith kommentoi Venäjän ydinasetta.

Smithin mukaan paljon riippuisi siitä, missä kohdassa Venäjä alkaa analysoida olemassaolonsa uhatuksi. Smith miettii, että jos Ukraina ajaa Venäjän joukot omalta alueeltaan täysin pois, niin Ukrainan kannattaa pysähtyä viimeistään omalle valtiorajalleen.

– Ehkä jo vähän ennenkin, Smith sanoi.

Venäjän ydinasepolitiikassa hämmennystä on herättänyt sekin, että presidentti Vladimir Putinin viestintäpäällikkö Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä ei käytä ydinaseita Ukrainan erityisoperaatiossa.

Silti muutama viikko sitten Putin komensi ydinasevoimat korotettuun valmiustilaan.

Ukraina on tuhonnut kokonaisia venäläisiä panssarikolonnia.

Smith sanoo, että sotatilassa sotaa käyvä ja ydinaseita omistava maa siirtyy tyypillisesti korotettuun valmiustilaan joka tapauksessa. Se ei ole vielä kovin huolestuttavaa.

– Se mikä on huolestuttavampaa, on ehdottomasti se, että Venäjä on strategioissaan suoraan sanonut olevansa valmis käyttämään ydinaseita tällaisissa alueellisissakin konflikteissa. Sitä ei ole missään tapauksessa suljettu pois, Smith sanoi.

Toisaalta Smith pitää Venäjän mediaa hyvänä indikaattorina. Smithin mukaan Venäjän lehdistössä on nähty sellaista kirjoittelua, että Venäjä ja USA eivät halua ydinsotaa.

– Sen sijaan kemialliset aseet on nostettu kepin nokkaan lehdistökeskustelussa. Sitä, että Ukrainassa näitä kemiallisia aseita on ja että Yhdysvallat tukee erilaisten kemiallisten aseiden kehittelyä. Ja jopa sitä, että Ukrainassa on ydinasekehittelyä. Se on ollut Venäjän mediassa nouseva trendi ja ydinaseiden käyttö laskeva, Smith sanoo.

Smith ihmettelee, miksi Venäjällä luodaan vahvasti kuvaa siitä, että Ukrainassa kehitellään kemiallisia aseita.

– Venäjällä sanotaan, että se on vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja Yhdysvallat on auttamassa. On nähty, että tarinoita ja mielikuvia on haluttu ruveta luomaan, jolla halutaan oma toiminta selittää.

Yllä olevalla videolla Venäjä-asiantuntija Hanna Smithin Ukraina-studio kokonaisuudessaan (46 min).