Sotilaita edustavan asianajajan irtisanomiset ovat olleet laittomia, sillä laki ei velvoita osallistumaan ”sotilaallinen erikoisoperaatioon”, joksi Venäjä hyökkäystään Ukrainaan kutsuu.

Venäjä on irtisanonut 12 kansalliskaartin jäsentä sen jälkeen, kun nämä kieltäytyivät liittymästä Ukrainan sotaan. Asiasta kertoo venäläismedia Meduza, joka toimii Latviasta käsin.

Irtisanottuja jäseniä edustava asianajaja Mihail Benjash kertoo Meduzalle, että kansalliskaarti valmistautui lähettämään sotilaat Ukrainaan 25. helmikuuta, mutta nämä kieltäytyivät. Maaliskuun 1. päivänä sotilaat saivat irtisanomismääräyksen, koska eivät olleet noudattaneet käskyjä. Sotilaat olivat Krimillä, kun käsky siirtyä Ukrainaan tuli.

Asianajajan mukaan irtisanomispäätös on riitautettu oikeudessa, ja hän katsoo sen olevan laiton. Benjash kertoo, että sotilaiden työsopimusta voidaan muuttaa ilman heidän suostumustaan puolen vuoden ajaksi, jos kyseessä on sotilaallinen konflikti, hätätilanne tai voimassa on sotatilalaki.

– Mutta meillä ei ole sotilaallista konfliktia tai sotaa, on vain ”sotilaallinen erikoisoperaatio”. Laki ei sano mitään sellaisesta. Ukrainaan voi mennä (kansalliskaartin jäsenenä), mutta vain jos sotilas itse suostuu siihen, hän sanoo.

Venäjän hallinto itse kieltäytyy kutsumasta Ukrainan sotaa sodaksi. Benjash toteaa, että jos hallinto kutsuisi sotaa oikealla nimellään, heräisi kysymys, kuka sen on aloittanut. Venäjän rikoslaissa hyökkäyssodan suunnitteleminen, valmisteleminen ja aloittaminen on nimittäin rikos ja siitä voidaan rangaista jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksella.

Benjash kertoo, että 12:n häneen yhteyttä ottaneen sotilaan lisäksi paljon enemmänkin sotilaita on saanut potkut kieltäydyttyään sotimasta Ukrainassa. Hän arvioi noin 200 ihmisen ottaneen häneen yhteyttä.

– Se on yksinkertaista. Ihmiset eivät halua tappaa tai tulla tapetuksi. Kun heidät palkattiin, heidän sopimuksensa koski jotain erilaista. Nämä miehet eivät osaa ampua ilmatorjuntaohjuksia tai ajaa panssarivaunulla. Mitä he tekisivät koulutettua armeijaa vastaan, Benjash kysyy.

Benjash sanoo, että kansalliskaartin työtä on hajottaa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kannattajien kokoontumisia, ja siinä se on onnistunut. Sodassa on kuitenkin kyse täysin eri asiasta.

Vladimir Putin perusti kansalliskaartin vuonna 2016 ja asetti sen johtoon entisen henkivartijansa ja luottomiehensä Viktor Zolotovin. Tuolloin arvioitiin, että kansalliskaartin yksi keskisistä tehtävistä on estää kansannousu ja varmistaa Putinin vallan jatkuminen.