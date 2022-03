Vaara vaanii Kiovan ennen niin tutuilla bulevardeilla – ”Ajaessa näkee”

Aina ennen me odotimme perjantaita, viikonloppuja, palkkapäivää, lomia. Nyt odotamme aamua, jotta voimme soittaa sukulaisille, ystäville ja rakkaille kuullaksemme toistemme äänet ja huokaistaksemme helpotuksesta: Olemme elossa!

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Miten voisin muutamalla sanalla kuvailla 30 kilometrin päässä etulinjasta asuvien elämää?

Olemme jatkuvasti levottomia – jo toista kuukautta yhteen menoon. Mietimme koko ajan lähdemmekö sotaa pakoon vai jäämmekö tänne.

Jääminen tarkoittaa, että uskomme armeijaamme. Silloin meistä on hyötyä taloudelle ja rintamalla oleville – ja sukulaisille ja ystäville me olemme moraalinen tuki. Panikoida ei saa. Emmekä saa viedä kaiken menettäneiltä mahdollisuutta uuteen kotiin.

Kiovassa on kasattu hiekkasäkkejä muistomerkin ympärille kaupungin puolustusta varten.

Mikäli lähdemme, se tarkoittaa, että huoli perheestä on todellinen. Haluamme viedä heidät mahdollisimman kauas uhasta; taata lapsille tulevaisuuden ja vaimoille sekä vanhalle äidille rauhallisen yöunen.

Jotkut näkevät lähtemisessä myös mahdollisuuden vierittää taloudellisen taakan ystävällisen naapurivaltion ja sen kansalaisten harteille.

Siinäpä pohdittavaa. Hävettäisi elää pakolaisena, jos oman kaupungin ylle ei putoile pommeja. Mutta Kiovan pormestari sanoi, että mitä vähemmän kaupungissa on asukkaita, sen parempi. Silloin puolustaminen ja välttämättömien tarvikkeiden toimittaminen on helpompaa.

Muistamme sukulaisten puhelinnumerot ulkoa, opiskelemme Molotovin koktailien tekemistä. Jälkimmäisillä on jo uusi kutsumanimikin täällä: Bandera smoothie.

KGB murhasi ukrainalaispoliitikko Stepan Banderan syanidilla lokakuussa 1959.

Nimi viittaa ukrainalaiseen poliitikkoon Stepan Banderaan, jonka Neuvostoliiton salainen poliisi KGB murhasi syanidilla Münchenissä lokakuussa 1959.

Minun perheeni on kuukauden sotimisen aikana vaihtanut paikkaa jo kolmesti. Ensin olimme yhdessä lähiössä, ja sieltä menimme keskustaan pakkaamaan hätämatkalaukut. Sen jälkeen palasimme nopeasti liitosalueille, tällä kertaa eri lähiöön pääkaupungin toiselle laidalle.

Kiova on muuttunut niiden neljän viikon aikana, jotka olemme olleet poissa. Joka paikassa on tiesulkuja, ja suurin osa joen ylittävistä silloista on suljettu.

Kaupunkilaiset suojasivat patsaat, ne ovat pyhiä täkäläisille. Kaupunki ei ole kuitenkaan autio, vaikka paikalla on vain puolet sen kahdesta miljoonasta asukkaasta. Yhä useampi kauppa on jälleen auki, parturiin pääsee ja käteinen palailee pankkiautomaatteihin. Eilen maratonia harrastava ystäväni juoksi ensimmäistä kertaa puistossa.

Öisin kadut ovat kuitenkin pimeitä. Ajaessa näkee palaneita autoja keskellä leveitä bulevardeja, ihan tavallisia autoja. Siellä on myös vaarana kompastua räjähtämättömään miinaan, ja öisin taivaalta kuuluu meteliä: tykistökeskitykset eivät lopu eikä ilmapuolustus hellitä.

Toisinaan kuulemme ammuskelun lähiöön asti, ja joillain alueilla on pilkkopimeää laitakaupunkeihin osuneiden kranaattien takia. Onneksi sireenit eivät kuulu tänne missä nyt olemme. Ne valvottavat.

Oleg Vasylevskyi, 50, on taustaltaan autotoimittaja. Ennen sotaa hän työskenteli muun muassa Ukrainan Auto Bildissä. Vasylevskyi on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Vasylevskyin koko perhe asuu Kiovassa.

Käännös: Juri Vuortama