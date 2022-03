Abramovitsh on toiminut kansainvälisten tietojen mukaan Ukrainan ja Venäjän rauhantunnustelujen taustalla koko ajan.

Oligarkki Roman Abramovitshin ilmestyminen Venäjän ja Ukrainan välisiin rauhantunnusteluihin tällä viikolla Istanbulissa on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Samalla se on yllättänyt monet.

Kansainvälisten lähteiden mukaan Abramovitsh on lentänyt tiuhaan Moskovan, Kiovan ja Istanbulin välillä viestinvälittäjänä sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi.

Saksalaislehti Bildin mukaan Abramovitsh olisi ollut paikalla myös Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban neuvotteluissa Istanbulissa 10. maaliskuuta. Abramovitshin sanottiin käyttäneen sivuovia, jotta hänen läsnäolonsa ei leviäisi mediaan.

Mitä EU:n, Britannian ja Yhdysvaltojen henkilöpakotelistalla oleva Abramovitsh tekee kabineteissa, joissa yritetään saada karmea sota loppumaan? Mikä on hänen roolinsa?

Tilanne menee entistä mielenkiintoisemmaksi, sillä Euroopan neuvoston mukaan Abramovitsh on hyötynyt Krimin miehittämisestä ja liittämisestä Venäjään sekä sittemmin Venäjän hyökkäyksen alettua Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

EU lisäsi Abramovitshin henkilöpakotelistalleen 15. maaliskuuta. Siinä yhteydessä Abramovitshiin kohdistettavia pakotteita perusteltiin seuraavasti:

”Abramovitshilla on on pitkäaikaiset ja läheiset yhteydet presidentti Vladimir Putiniin. Hänellä on ollut etuoikeutettu pääsy presidentin luo, ja heidän välinen suhteensa on pysynyt erittäin hyvänä. Tämä yhteys Venäjän johtajaan on auttanut häntä ylläpitämään merkittävää omaisuuttaan. Hän on suuri osakkeenomistaja Evraz-teräskonsernissa, joka on yksi Venäjän suurimmista veronmaksajista.

Roman Abramovitsh on EU:n, Britannian ja Yhdysvaltojen henkilöpakotelistalla läheisistä suhteista Vladimir Putinin hallintoon.

Hän on näin ollen hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Hän on myös yksi johtavista venäläisistä liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.”

Jos Abramovitsh väitetysti on hyötynyt Venäjän toimista, miten hän voi osallistua rauhanneuvotteluyrityksiin?

Ja jotta kuvio ei olisi liian helppo, niin kummalla puolella Abramovitsh istuu? Muun muassa Ilta-Sanomat kirjoitti 28. helmikuuta, että Ukraina olisi pyytänyt Abramovitshia auttamaan neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämiseksi.

Roman Abramovitsh keskusteli Venäjän ja Ukrainan välisestä kriisistä Istanbulissa myös Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin (toinen oik.) sekä ulkoministerin Mevlut Cavusoglun kanssa.

Lisäksi uutistoimisto AFP kertoi 27. maaliskuuta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiyn sanoneen, että Abramovitsh on kertonut olevansa valmis tukemaan Ukrainaa ja osallistumaan mm. maan jälleenrakennukseen sodan jälkeen investoimalla Ukrainan talouteen.

Toisaalta useissa yhteyksissä puhuttu, että Abramovitsh on nimenomaan Kremlin valitsema henkilö tunnustelemaan rauhan mahdollisuuksia.

Onko kyseessä peräti kaksoisagentti?

–Tässä tilanteessa voisi jopa sanoa, että toivottavasti, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro naurahti.

– Mutta Abramovitshin roolista on hirveän vähän tietoa. Ja vielä vähemmän vahvistettua tietoa, Kangaspuro vakavoitui.

” Julkisten tietojen pohjalta tulkitsisin, että kyse on toisen raiteen epävirallisista tunnusteluista, joissa yritetään haarukoida, mistä voidaan joustaa ja mistä ei voida joustaa.

Ukrainalaisdelegaation mukaan Abramovitsh olisi asemoinut itsensä neutraaliksi välittäjäksi. Zelenskiyn taloudellinen neuvonantaja Aleksandr Rodnianski sanoi brittilehti Guardianille, että hänen isänsä olisi tuonut Abramovitshin neuvotteluihin mukaan. Rodnianskin isä tuntee Abramovitshin hyvin.

Kangaspuro ja Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari pitävät silti ilmeisenä, että Abramovitsh on tunnusteluissa mukana Putinin luvalla tai jopa kehotuksesta ja edustaa niissä Kremliä.

– Se historia, joka hänellä on, niin jonkinlaisia välipuheita Moskovan kanssa on ollut. Mikä olisi hänen hyötynsä ilman niitä? Mutta kyllä hän ukrainalaistenkin hyväksymä neuvottelija on, Kangaspuro miettii.

Kun Vladimir Putin nousi Venäjällä valtaan vuonna 2000, Roman Abramovitsh alkoi toimia myös politiikassa. Hän oli Tshukotkan alueen kuvernööri vuosina 2000–08. Kuvassa presidentti Putin ja kuvernööri Abramovitsh pitävät palaveria Kremlissä vuonna 2005.

Kangaspuro korostaa, että kyse on epävirallisista rauhantunnusteluista.

–Julkisten tietojen pohjalta tulkitsisin, että kyse on toisen raiteen epävirallisista tunnusteluista, joissa yritetään haarukoida, mistä voidaan joustaa ja mistä ei voida joustaa. On haettu jotain reittejä ulos umpikujasta, kun viralliset neuvottelut ovat jämähtäneet paikalleen, Kangaspuro sanoo.

Saaren mukaan on tyypillistä, että alustavissa tunnusteluissa osapuolia edustavat neutraalit henkilöt, jotka eivät ole aktiivisesti mukana esimerkiksi politiikassa.

Abramovitsh on asunut pitkään ulkomailla, ja hänellä on laaja suhdeverkosto eri puolille.

– Se on omiaan herättämään luottamusta. Virallisissa neuvotteluissa ovat sitten mukana poliitikot ja poliittiset neuvonantajat, joilla on suora yhteys valtionpäämiehiin, Saari kuvaa.

Roman Abramovitshilla on myös Israelin kansalaisuus. Hänet kuvattiin Ben Gurionin lentokentällä Tel Avivissa 14. maaliskuuta.

Monet suhtautuvat silti epäileväisesti Abramovitshin neutraaliuteen ja puolueettomuuteen rauhanneuvottelijana.

– Kuinka ihmiset ovat voineet unohtaa, kuka hän on? Hän on yksi suurimpia Putinin hallinnon rahoittajia. Olen 100-prosenttisen varma, että tämä liike oli täysin Kremlin koordinoima. Jos on ollut Putinin marionetti 22 vuoden ajan, ei yhtäkkiä ryhdy huijariksi Kremliä kohtaan, venäläisen korruption vastaisen säätiön tutkimusjohtaja Maria Pevtshih sanoi Guardianin mukaan.