Ukrainalaismedian mukaan Kiovan liepeillä räjähteli aamulla, tykkitulta myös idässä.

Britannian sotilastiedustelun mukaan pahoja tappioita Ukrainassa kärsineitä venäläisjoukkoja on vetäytynyt takaisin Venäjälle ja Valko-Venäjälle huollettavaksi ja järjestäytymään uudelleen. Tämä asettaa lisäpaineita Venäjän joukkojen huollolle ja on osoitus siitä, että venäläisten hyökkäysjoukkojen kärjen on ollut vaikeaa ryhmittyä uudelleen Ukrainassa.

Britannian tiedustelu arvioi Venäjän kompensoivan maajoukkojensa puutteellista toimintakykyä ilmaiskuilla ja tykistötulella. Ilmoittamalla keskittymisestä sotatoimiin Donetskissa ja Luhanskissa Venäjä myöntää epäsuorasti, etteivät sen joukot kykene kunnolla ylläpitämään hyökkäystä kuin yhdellä toimintasuunnalla, brittitiedustelu arvioi.

Sotatoimet eivät kuitenkaan vaikuta loppuneen. Ukrainalaisen Kyiv Independent -uutissivuston mukaan Kiovassa kuultiin aamulla useita räjähdyksiä. Kaupungin apulaispormestarin mukaan iskut eivät osuneet itse Kiovaan vaan pääkaupungin liepeille.

Lisäksi maan itäosassa Lysytshanskin kaupungin kerrotaan olleen aamulla raskaan tykkitulen kohteena, kertoo Nexta-tv.