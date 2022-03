Venäjä keitti sakean sopan Yhdysvaltain tukemasta Ukrainan ”bioaseohjelmasta” – propaganda-aseeksi otettiin myös Joe Bidenin poika

Tarina Ukrainan ”biologisista aseista” on pelottava esimerkki propagandan ja disinformaation voimasta. Länsivaltojen tukema biotutkimus Ukrainassa keskittyi kuitenkin pandemiauhkien torjuntaan, aivan Maailman terveysjärjestön WHO:n velvoitteiden mukaisesti.

Venäjällä ja Venäjää tukevissa piireissä elää yhä vahvasti tarina, jonka mukaan Ukraina olisi kehittänyt joukkotuhoaseita yhteistyössä länsivaltojen kanssa. Venäjä on nostanut tämän jo vuosia vanhan tarinan propagandassaan aivan uusiin sfääreihin käyttääkseen sitä hyökkäyssotansa perusteluna.

Vailla pitäviä todisteita esitetty tarina on jo saanut hurjia muotoja.

Venäjän ulkoministeriön ja asevoimien mukaan Ukrainassa olisi muun muassa kehitetty geeniteknologian avulla ”vain venäläisiin” vaikuttavaa ”etnistä asetta”. Väitteiden mukaan tässä Yhdysvaltain tukemassa työssä olisi tutkittu Ukrainassa kerättyjä koronavirusnäytteitä ja lepakoiden koronaviruksia, ja jälkiä olisi peitelty kiireen vilkkaa.

– Amerikkalaiset ovat jo onnistuneet siirtämään laboratorioista Kiovassa, Harkovassa ja Odessassa suuria määriä dokumentteja ja tietokantoja sekä biomateriaalia ja tutkimuslaitteistoa Lvivissä sijaitsevaan epidemiologian ja hygienian instituuttiin ja Yhdysvaltain Lvivin-konsulaattiin. Aineiston osien siirtoa Puolaan ei voida sulkea pois, sanoi Venäjän suojelujoukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Igor Kiriljov 10. maaliskuuta uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Myös Venäjän YK-suurlähettilään Vasili Nebenzjan esittämän version mukaan ukrainalaiset olisivat pyrkineet levittämään tappavia tauteja Venäjälle lepakoiden välityksellä.

Venäjän suojelujoukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Igor Kiriljov, esitteli 7. maaliskuuta karttaa, jonka kerrotaan esittävän Yhdysvaltain rahoittamien biologisten laboratorioiden sijoittumista eri puolille Ukrainaa.

Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzja esitti väitteitä Ukrainan bioaseohjelmasta turvallisuusneuvoston kokouksessa 11. maaliskuuta.

Presidentti Vladimir Putin puolestaan antoi Ukrainan väitetystä biologisten aseiden uhkasta vakavan varoituksen 16. maaliskuuta.

”Ukrainassa oli kymmenien laboratorioiden verkosto, jossa oli meneillään Pentagonin johtama ja rahoittama sotilaallinen biotutkimusohjelma. Siinä tehdyissä kokeissa käytettiin näytteitä koronaviruksesta, kolerasta, pernarutosta, afrikkalaisesta sikarutosta ja muiden tappavien tautien aiheuttajista”, Putin sanoi Venäjän aluejohtajille.

”Näiden salaisten ohjelmien jälkiä peitellään nyt kovaa vauhtia. Meillä on kuitenkin täysi syy epäillä, että Venäjän välittömässä läheisyydessä, Ukrainan maaperällä, luotiin biologisten aseiden komponentteja.”

VENÄJÄN PelikirjaSTA tulee väistämättä mieleen samankaltainen vedätys Yhdysvaltain lähihistoriasta. Kun George W. Bushin hallinto valmisteli hyökkäystä Irakiin vuonna 2003, esitteli ulkoministeri Colin Powell YK:n turvaneuvoston istunnossa ”todisteita” Saddam Husseinin joukkotuhoaseista.

Invaasion jälkeen Irakista löytyi jonkin verran ruosteisia, ennen vuotta 1991 valmistettuja kemiallisia kranaatteja. Käyttövalmiita radioaktiivisia, kemiallisia tai biologisia aseita ei paljastunut.

Yhdysvaltain ulkoministeri Colin Powell puhui Irakin väitetyistä joukkotuhoaseista YK:ssa helmikuussa 2003 ja esitteli mallia pernaruttoa sisältävästä koeputkesta.

TaitaVASTI tehdyssä propagandassa ja tahallisesti levitetyssä disinformaatiossa on usein pieni osanen totuutta. Näin myös Venäjän tapauksessa.

Science-lehden mukaan Ukrainassa tehtiin yhteistyössä lännen kanssa aivan tavanomaista tutkimusta, jonka tarkoituksena oli varautua mahdollisiin tarttuvien tautien epidemioihin.

Esimerkiksi saksalainen Friedrich Loeffler -instituutti (FLI) oli mukana hankkeessa, jossa tutkittiin lepakoissa esiintyviä loisia ja niiden kantamia patogeeneja.

FLI:n yhteistyökumppani oli Harkovassa sijaitseva kokeellisen ja kliinisen eläinlääketieteen tutkimuslaitos. Harkovalaiset tutkijat muun muassa keräsivät itäukrainalaisista lepakoista talteen noin 140 kirppua, punkkia ja kärpästä, säilöivät näytteet alkoholiin ja lähettivät ne FLI:hin tutkimuksia varten. Näytteistä löytyi muun muassa riketsia-bakteereja.

– Se oli aivan perustason epidemiologista tutkimusta, kuvaili FLI:n loistutkija Cornelia Silaghi saksalais-ukrainalaista tieteellistä yhteistyötä Science-lehdelle.

Silaghi järkyttyi, kun Venäjä leimasi hänen johdollaan tehdyn loistutkimuksen ”länsimaiden rahoittamaksi bioasehankkeeksi”, jossa suunniteltiin lepakoiden käyttöä tautien levittämiseksi. ”Todisteeksi” aseohjelmasta YK-suurlähettiläs Nebenzja esitteli turvallisuusneuvostolle rakeista kuvaa sopimuksesta, joka koski näytteiden siirtoa Ukrainasta Saksaan.

– Meillä ei ole mitään tietoa näiden vaarallisten biomateriaalien kohtalosta tai seurauksista, jotka koituvat niiden levittämisestä. Riski niiden varastamisesta terroristisiin tarkoituksiin tai myynnistä mustassa pörssissä on korkea, Nebenzja sanoi.

Silaghin mukaan venäläisväitteet ovat täysin katteettomia.

– Roskaa. Minä tiedän niiden (näytteiden) kohtalon. Ne ovat minun pakastimessani, Silaghi kertoi Science-lehdelle.

Silaghi huomautti myös, että näytteiden säilyttäminen etanolissa tappaa patogeenit. Ainoastaan niiden perimäaines säilyy tutkimuksia varten.

Punkkien ja kirppujen kantamien patogeenien lisäksi Ukrainassa on tutkittu muun muassa kyykäärmeiden suoliston mikro-organismeja. Tämäkin hanke on Venäjällä leimattu ”bioasetutkimukseksi”.

– Yksikään kyiden suoliston mikro-organismi ei ole erityisen vaarallinen, kommentoi Harkovan yliopiston tutkija Oleksandr Zinenko Science-lehdelle.

” Yksikään kyiden suoliston mikro-organismi ei ole erityisen vaarallinen.

Venäjän asevoimat varautuu toimintaan erilaisten taisteluaineiden vaikutuksen alla. Kuvassa suojavarusteisiin pukeutuneita opiskelijoita ampumaharjoituksissa Tambovissa vuonna 2019.

Venäjän väitteissä on myös toinen totuuden jyvänen. Harkovan kokeellisen ja kliinisen eläinlääketieteen laitos oli mukana Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin osittain rahoittamassa biologisten uhkien tutkimushankkeessa BTRP:ssä. Hanketta ohjaa Pentagonin alainen virasto.

BTRP-ohjelma perustettiin Venäjän aloitteesta 1990-luvun lopulla, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Sen tehtävänä oli varmistaa Neuvostoliiton jälkeensä jättämien bioaselaboratorioiden turvallisuus ja etsiä uutta työtä ohjelmissa mukana olleille tutkijoille.

Sittemmin BTRP on muuttanut luonnettaan ja suuntautunut muun muassa pandemian uhkien torjuntaan sekä eläin- että ihmislääketieteessä. Tässä BTRP on tukenut Ukrainaa. Juuri tämän tyyppiseen tutkimukseen Maailman terveysjärjestö WHO velvoittaa jäsenmaansa, jotta mahdollisista tarttuvien tautien uhkista saadaan nopeasti tietoa.

Pentagonin tietojen mukaan ukrainalaiset tutkijat ovat saaneet BTRP:n kautta yhteensä noin 200 miljoonaa dollaria rahoitusta Yhdysvalloista vuodesta 2005 alkaen. Hankkeissa on ollut mukana 46 laboratoriota, sairaalaa ja diagnostiikkakeskusta.

Neuvostoliitto kehitti biologisia aseita muun muassa salaisessa Stepnogorskin kaupungissa Kazakstanissa. Kuvan rakennuksessa numero 221 tehtiin eläinkokeita. Alueen laboratoriot purettiin yhteistyössä Yhdysvaltain asiantuntijoiden kanssa.

Putinin väite ”jälkien peittelystä” Ukrainassa perustuu sekin tosiasiaan. Ukrainan terveysministeriö on sotatoimien vuoksi määrännyt laboratoriot hävittämään patogeeninäytteensä turvallisesti. Siinäkään ei Yhdysvaltain viranomaisten mukaan ole mitään outoa.

”Tämä rajoittaa vaaraa patogeenien pääsemisestä karkuun vahingossa, jos Venäjä iskee laboratorioihin. Vaara on todellinen, sillä Venäjä on hyökännyt Ukrainan ydinvoimaloita ja tutkimuslaitoksia vastaan”, kirjoittaa Pentagon tiedotteessaan 11. maaliskuuta.

Victoria Nuland kertoi senaatin ulkoasiainvaliokunnalle, että Yhdysvallat on rahoittanut Ukrainan biologista tutkimusta.

Ukrainan ”bioaseohjelmasta” ja sen amerikkalaiskytköksistä levitetty väärä tieto on alkanut elää aivan omaa elämäänsä Yhdysvalloissa.

Venäjän propagandaa tukevia väitteitä ovat levittäneet muun muassa kovan linjan oikeistolaiset mediapersoonat Tucker Carlson ja Steve Bannon. Heidän kuulijakunnassaan on Donald Trumpin ja QAnon-salaliittoteorioiden kannattajia.

Tuulta purjeisiin väitteet saivat, kun apulaisulkoministeri Victoria Nuland myönsi senaatin kuulemistilaisuudessa, että Yhdysvallat on tukenut Ukrainan biologisia laboratorioita auttaakseen niitä tunnistamaan ja torjumaan vaarallisia patogeeneja. Tätä lausuntoa vääristeltiin tahallisesti heti Nulandin kuulemisen jälkeen, kertoo Brookings-tutkimuslaitoksen selvitys.

”Kolmetoista suosittua poliittisten podcastien juontajaa esitti yhteensä 30 jaksossa väärän teorian siitä, että Yhdysvallat olisi rahoittanut biologisten aseiden tutkimusta Ukrainan laboratorioissa”, Brookingsin työryhmä selvitti.

Washingtonin yliopiston apulaisprofessori Scott Radnitz arvioi uutiskanava NPR:lle, että Yhdysvaltain poliittinen polarisaatio tarjoaa otollisen maaperän venäläiselle propagandalle. Äärioikeistolaisissa piireissä halutaan tarttua kaikkeen Yhdysvaltain nykyistä hallintoa mustamaalaavaan aineistoon. Tällä kertaa kyseessä ovat väitteet Yhdysvaltain hallituksen ”salaisista aseohjelmista” Ukrainassa ja niiden peittelystä.

– Venäjä tietää varsin hyvin, että osa sen kertomuksista uppoaa hyvin Trumpin kannattajiin ja QAnon-porukkaan, Radnitz sanoi.

” Venäjä tietää varsin hyvin, että osa sen kertomuksista uppoaa hyvin Trumpin kannattajiin ja QAnon-porukkaan.

Tämä selittää sitä, miksi keskusteluun Ukrainan ”bioaseista” on vedetty Yhdysvaltain presidentin poika Hunter Biden. Hän toimi ukrainalaisen kaasuyhtiön Burisman hallituksessa isänsä Joe Bidenin ollessa Yhdysvaltain varapresidenttinä.

Vyyhti on monimutkainen.

Daily Mail- ja New York Post -lehtien julkaisemien väitteiden mukaan Hunter Bideniin kytköksissä ollut sijoitusyhtiö Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) olisi sijoittanut omaa rahaa ja järjestellyt miljoonia dollareita ulkopuolista rahoitusta kalifornialaiseen biotekniikkayhtiöön Metabiotaan. Samoja väitteitä julkaisi myös Venäjän suojelujoukkojen komentaja, kenraali Kiriljov, viime viikolla.

New York Postin mukaan Metabiota oli mukana Odessaan pystytetyn bioturvataso 3:n laboratorion rakennushankkeessa 2010-luvun alussa, toimiessaan Pentagoniin kytköksissä olevan Black & Veach -yhtiön aliurakoitsijana. Venäjä on erityisesti leimannut RSTP:n ja Metabiotan osaksi ”bioaseohjelmia”. Väitteille ei ole esitetty mitään pitäviä todisteita.

Laboratoriohanke Odessassa on kuitenkin todellinen. Black & Veach -yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että sen tarkoituksena oli tukea Ukrainan hallitusta bioterrorismiin ja tartuntatautien leviämiseen liittyvien uhkien havaitsemisessa ja torjunnassa.

Hunter Biden puhui videon välityksellä Yhdysvaltain demokraattisen puolueen kannattajille elokuussa 2020.

Washington Post -lehden selvitysten mukaan Hunter Biden ei kuitenkaan olisi ollut päättämässä RSTP:n sijoituksista, eikä sijoituksilla olisi ollut myöskään mitään tekemistä Yhdysvaltain puolustushallinnon rahoittamien ukrainalaisten laboratorioiden kanssa. Hunter Bidenin kytkökset RSTP:hen katkesivat lehden tietojen mukaan vuonna 2015.

Kokaiiniriippuvuuden vuoksi ongelmiin joutunut Hunter Biden on parhaillaan Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisten tutkinnassa epäiltynä veronkierrosta. Hän on kiistänyt kaikki syytökset väärinkäytöksistä.