Tämä Mariupolin tilanteesta tiedetään nyt – vaarassa kaatua hetkenä minä hyvänsä

Asiantuntijoiden mukaan satamakaupunki on vaarassa kaatua hetkenä minä hyvänsä.

Ukrainalaisilla oli tiistaina yhä vaikein tilanne eteläisessä Mariupolin satamakaupungissa. Mariupolin puolustus on asiantuntijoiden mukaan vaarassa kaatua hetkenä minä hyvänsä ja ihmisten hätä on siellä katastrofaalinen.

Mariupolissa on saarroksissa arviolta 160 000 ihmistä ilman riittävää määrää puhdasta juomavettä, ruokaa tai lääkkeitä. Paikallisten viranomaisten mukaan ihmiset ovat syöneet lunta nesteen saamiseksi ja kaduilla makaa hautaamattomia ruumiita.

Venäjä on saartanut Mariupolia viikkojen ajan ja pommittanut lähes koko kaupungin raunioiksi. Kaupungissa on käyty kiivaita taisteluita ja osa kaupungista on venäläisten hallussa.

Kaupunkia on puolustanut erityisesti Azov-pataljoona. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt väite, jonka mukaan venäläisjoukot olisivat vallanneet Azovin kasarmit.

Yhdysvaltalaisen Foreign Policy Research Instituten sotilasasiantuntija Rob Leen Twitterissä jakamalla videolla kerrotaan näkyvän, kuinka Venäjän taistelukalustoa on Azovin pataljoonan käytössä olleella kasarmilla.

Mariupolin asukkaita tuhotun rakennuksen pihalla maanantaina.

Tuhoutuneita rakennuksia Mariupolissa maanantaina.

Ukrainan mukaan kaupungissa on saarron aikana kuollut ainakin 5 000 ihmistä, mutta lukua ei ole voitu vahvistaa.

– Ruumiiden hautaamiset loppuivat Mariupolissa kymmenen päivää sitten jatkuvan tulituksen takia, kertoi humanitäärisistä käytävistä vastuussa oleva Tetjana Lomakina Ukrainan presidentinkansliasta AFP:lle.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska, Kreikka ja Turkki ovat valmiita turvaamaan suuren evakuointioperaation Mariupolista päivien sisällä, jos asiasta onnistutaan sopimaan Venäjän kanssa.

Macron ja Venäjän Vladimir Putin keskustelivat Mariupolin tilanteesta tiistaina. Putin sanoi, että ukrainalaisten "nationalistien" Mariupolissa on laskettava aseensa. Kremlin lausunnon mukaan Putin korosti, että ukrainalaisten "nationalististen militanttien" on lopetettava vastarinta ja laskettava aseensa, jotta Mariupolin vaikea humanitaarinen tilanne saadaan ratkaistua.

Asovanmeren rannikkokaupungin sijainti on Venäjälle strategisesti tärkeä, minkä vuoksi se on myös ollut hyökkääjien säälimättömän painostuksen kohteena. Mariupolin antautuminen mahdollistaisi Donbasin ja Krimin niemimaan välisen maayhteyden.

Venäjän joukkoja matkalla Mariupoliin maanantaina.

Ukraina yritti avata tiistaina humanitaarisia käytäviä siviileiden evakuointien jatkamiseksi Mariupolista ja muista kaupungeista. Evakuoinnit keskeytettiin maanantaina, kun tiedustelutiedot varoittivat Venäjän mahdollisista provokaatioista.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi maanantaina, että ukrainalaisviranomaiset ovat syyttäneet Venäjän vieneen Mariupolista tuhansia ihmisiä.

Venäjän väitetään pitävän arviolta 5 000 ihmistä väliaikaisessa leirissä noin 90 kilometriä Mariupolista itään sijaitsevassa Bezimenessä. BBC:n mukaan on vielä epäselvää, miten monet ukrainalaiset ovat menneet venäläisten mukaan omasta tahdostaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syytti venäläisjoukkojen vieneen Mariupolista yli 2 000 lasta, CNN kertoi. Zelenskyin mukaan venäläisjoukot ovat vieneet väkisin ihmisiä, ja esimerkiksi siepatuksi väitettyjen lasten olinpaikasta ei ole Zelenskyin mukaan tietoja.

Lue lisää: Putinin tiedottaja väittää: Venäjä ei ole aikeissa käyttää ydin­asetta Ukrainassa

Lue lisää: Tutkija arvioi Mariupolin kaatuvan hetkenä minä hyvänsä – Ukrainan eliittijoukot joutumassa tiukkaan paikkaan

Lue lisää: Venäjän joukkojen keskuudessa vallitsee viestintäkaaos