News in Russian

Комментарий: Родившую во время бомбежки Марианну заклеймили "актрисой-жертвой" – и теперь ее жизни угрожает пропагандистская битва

Если 29-летняя украинка Марианна Вышимирская вместе со своей двухнедельной дочерью переживет осаду Мариуполя, они станут чрезвычайно важными свидетелями против российской пропаганды, считает Арья Паананен.

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Мы, европейцы, все еще с большим трудом осознаем безжалостность российской пропаганды.

У нас также генерируется "иллюзия правды". Мы легко предполагаем, что хотя бы об основных событиях войны в Украине известно повсюду столько же, сколько и нам. Мы не можем даже представить себе, в какой ”программе промывания мозгов” живут русские.

Фото с бежавшей из разбомбленного родильного дома Марианной Вышимирской попало в ленты новостей. Согласно российской пропаганде, она – проплаченная и загримированная актриса. На следующий день после бомбежки она родила дочь.

Мы также считаем, что попытки Кремля исказить события войны в Украине обречены на провал. Ведь в современном мире существуют всевозможные доказательства любых злодеяний – от фотографий с мобильных телефонов до спутниковых снимков высокого разрешения.

Но что если все доказательства будут отрицаться так же, как это сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, заявив, что "Россия не нападала на Украину". Что если "кремлевская правда" победит, и россияне годами или десятилетиями не будут знать, что произошло в войне, развязанной президентом Владимиром Путиным?

Бомбардировка родильного дома в Мариуполе 9 марта – один из примеров того, как "правда", которую скармливают россиянам, отличается от нашей правды.

Украинское и западное восприятие событий одинаково. Россия нанесла авиаудар по родильному дому, свидетелями этого стали два украинских фотокорреспондента, работающих на информационное агентство AP, Евгений Малолетка и Мстислав Чернов.

Они сумели передать миру фото, на которых запечатлена беременная молодая женщина, сбегающая по лестнице, и та же женщина, смотрящая в камеру пустыми глазами на фоне следов бомбежки.

Мы также запомнили фото, на котором спасатели несут на носилках еще одну раненую молодую женщину. И она, и ее ребенок позже умерли.

Российская версия событий, мягко говоря, другая.

Министерство иностранных дел России, министерство обороны и российские "сайты-детекторы лжи" распространяют версию, что бомбардировка роддома – "полная инсценировка украинского нацистского режима".

Согласно российским утверждениям, в больнице не было рожениц, больница была преобразована в базу ультраправого батальона "Азов". И якобы «Азов» организовал воздушный удар по себе, чтобы переложить вину на Россию.

Самая возмутительная клеветническая кампания нацелена на пережившую бомбежку молодую мать, бьюти-блогера Марианны Вышимирской.

(Аккаунт Марианны Вышимирской в Instagram открыт. В российских СМИ она также известна под фамилией Вишемирская и под фамилиями Подгурская и Пидгурская, образованными от ее украинской девичьей фамилии Пидгурска.)

Согласно российской версии, Вышимирская, как и подобает бьюти-блогеру, была просто проплаченной актрисой, которой сделали "удачный макияж жертвы". Кроме того, говорят, что Вышимирская сыграла все роли на новостных фото, так что никакой другой раненой и впоследствии умершей будущей матери якобы не было. Россия все-таки признала, что Вышимирская действительно была беременна.

У Вышимирской есть открытый аккаунт в Instagram, который она вообще не обновляла после бомбардировки роддома. Тяжело видеть на фото счастливую Марианну, ожидающую рождения ребенка, и читать размещенные под ними сообщения россиян.

– Как дела, нацистка? Сколько заплатили за изображение жертвы в роддоме? спрашивают в сообщениях.

История с "лже-жертвой Марианной" зашла настолько далеко, что уже даже многие финны получили сообщения от своих русских друзей, что оказавшаяся актрисой бьюти-блогер якобы доказывает правдивость русской версии.

Александр Невзоров – журналист из Санкт-Петербурга, которого помнят еще со времен гласности как резкого критика власти. Иногда он поддерживал Владимира Путина, но теперь ему грозит тюремное заключение за то, что он подверг сомнению кремлевскую военную пропаганду.

Паутина лжи недавно приобрела совершенно новое измерение, когда Россия предъявила обвинения журналисту Александру Невзорову. Невзоров заявил, что он больше верит присутствовавшим в роддоме Мариуполя фотографам AP, а не российскому министерству обороны. За распространение "фальшивых новостей" ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Марианна родила дочь на следующий день после бомбежки. С тех пор о них не было достоверной информации. Однако недавно в российских пропагандистских СМИ появилось видео, на котором женщина, похожая на Вышимирскую, получает продовольственную помощь от российских войск.

– Мариупольская роженица лже-жертва получает помощь от тех, кто якобы стрелял в нее, злорадствуют распространяющие видео.

(В приведенном ниже российском пропагандистском видеоролике женщина, похожая на Марианну, якобы принимает хлеб от российских войск.)

Российские СМИ сейчас также распространяют утверждение, что "украинские нацисты" пытаются ликвидировать Марианну, потому что не хотят, чтобы она стала свидетелем их собственной постановки.

Утверждение зловещее. У самой путинской пропагандистской машины есть много причин надеяться, чтобы Марианна и ее дочь не стали свидетелями их лжи.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen.