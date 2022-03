Ukraina väittää listalla olevien osallistuneen ”rikolliseen toimintaan” Euroopassa.

Ukrainan puolustusministeriö on julkaissut verkkosivuillaan listan henkilöistä, joiden Ukraina väittää olevan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n agentteja. Listalla on 620 nimeä, kertoo muun muassa The Telegraph.

Listalla on yksityiskohtaisia tietoja henkilöiden yhteystiedoista aina yksityiselämään saakka. Esimerkiksi erään agentiksi väitetyn henkilön käyttäjänimi Skype-pikaviestintäpalvelussa olisi ”jamesbond007” kuuluisan agenttihahmon mukaan. Nimen perässä oleva kirjainlyhenne ”DB9” viittaa Bondiin klassikkoautoon Aston Martiniin.

Toisen väitetyn agentin mainitaan suosivan edustusautoja. Kolmannen kerrotaan olevan kova juomari, joka ”syyllistyy toistuvasti liikennerikkomuksiin”.

Ukraina väittää listalla olevien osallistuneen ”rikolliseen toimintaan” Euroopassa, tarkentamatta, millaisista teoista on mahdollisesti kyse. Telegraphin mukaan on oletettavaa, että listalla on myös Britanniassa oleskelevia henkilöitä.

The Timesin mukaan kaikkien listalla olevien asuinpaikaksi on merkitty Lubjankan rakennus, jossa sijaitsee FSB:n toimipiste.

The Telegraph ei ole kyennyt vahvistamaan listan autenttisuutta. Ukrainan viranomaiset eivät ole myöskään kertoneet, miten he ovat saaneet tiedot käsiinsä.

Kansalaismedia Bellingcatin tutkija Aric Tolerin mukaan osa tiedoista perustuisi aiempiin Venäjän tiedustelusta tapahtuneisiin vuotoihin.

FSB:n ympärillä on kuohunut Ukrainan sodan aikana. Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi vahvistamattomien tietojen mukaan määrännyt FSB:n ulkomaantiedusteluosaston päällikön Sergei Besadan kotiarestiin. Kotiarestin epäillään liittyvän FSB:n tiedusteluun Ukrainan sodassa.

Viime päivinä esitettyjen, vahvistamattomien väitteiden mukaan FSB suunnittelisi jopa Putinin syrjäyttämistä.