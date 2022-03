Venäjän joukkojen keskuudessa vallitsee viestintäkaaos – sekoilua koodinimissä, suojaamattomat yhteydet altistaneet vastaiskuille

Tietojen mukaan Ukraina olisi kyennyt paikantamaan useita venäläisupseereita viestiliikenteen avulla.

Venäjän joukot ovat turvautuneet huomattavissa määrin äly- ja radiopuhelimiin Ukrainan sodan aikana, kertoo Washington Post.

Tietoon on tullut yksittäistapauksia, joissa suojaamattoman viestinnän uskotaan aiheuttaneen miestappioita. Erään venäläiskenraalin kerrotaan saaneen surmansa ilmaiskussa, kun tämän puhelin jäljitettiin.

Eversti evp, pääesikunnan ex-tiedustelupäällikkö Martti J. Kari kertoi Ilta-Sanomille, että Ukrainan sotilastiedustelu GUR on pystynyt paikantamaan Venäjän armeijan upseereita radioviestintää kuuntelemalla.

– (GUR) on pystynyt bongaamaan, että tuolla on kenraali, tai ainakin joku operatiivinen johtamispaikka. Ja sinne on kohdistettu tykistötuli, Kari sanoo.

Washington Postin julkaisemassa, avoimen datan tiedusteluverkoston sieppaamassa radiokeskustelussa kuullaan venäläissotilaiden keskustelua suojaamattoman radioyhteyden välityksellä.

Keskustelussa aikana toiselle osapuolelle tiukataan sukunimen käyttämisestä keskustelussa. Myöhemmin kuullaan, kuinka koodinimien kanssa mennään sekaisin.

– Täällä Exchange (Vaihto), kuuntelen, ääni toistaa muutaman kerran.

– Miten niin Exchange, minä olen Exchange! Nyt meni väärin, toinen ääni vastaa.

Myös CNN:n lähteiden mukaan Venäjän sotilaat ja komentajat ovat ajoittain joutuneet käyttämään kaupallisia matkapuhelinliittymiä ja muita turvattomia viestintäkanavia.

Venäjän armeijan kerrotaan takavarikoineen sotilaiden puhelimia paikantamisen pelossa. Kuvassa venäläisjoukot etenemässä Mariupolia kohti 28. maaliskuuta.

Näin Ukraina on päässyt käsiksi venäläisten viestintään ja pystynyt kohdentamaan omia vastaiskujaan. Tämän uskotaan sotkeneen jo muutenkin huonosti koordinoitua hyökkäystä.

Washington Postin haastatteleman eurooppalaisen tiedusteluviranomaisen mukaan armeija on takavarikoinut sotilailta puhelimia sen pelossa, että joukkojen sijainti paljastuisi vahingossa.

Sotilaiden kerrotaan myös varastaneen puhelimia ukrainalaisilta siviileiltä.

Lehden mukaan on myös todisteita, että EU ja Nato ovat varustaneet Ukrainaa elektroniseen sodankäyntiin tarkoitetulla kalustolla ja häiriköineet Venäjän viestiliikennettä.

Viestiyhteyksiä ovat heikentäneet Ukrainan tietoliikenneverkoston tuhoaminen ja koordinaation puute. Ukraina on pinta-alaltaan Euroopan suurin valtio, mikä on lisännyt haastetta järjestää toimiva viestintäverkosto ympäri maata operoiville joukoille.

Venäjän sotateknologian asiantuntijan Sam Bendett arvelee, että Ukrainassa toimivat upseerit ovat voineet tottua radiopuhelimien käyttöön esimerkiksi Syyriassa, jossa viestiliikenteen jäljitystä ei ole tarvinnut pelätä.

Sotilasasiantuntijat varoittavat kuitenkin tekemästä yleistyksiä. Osa Ukrainan armeijan takavarikoimista Venäjän armeijan viestintälaitteistosta on ollut ammattimaista, Bendett muistuttaa.

Hän epäilee, että osa miehistöstä voi käyttää siviiliviestintään tarkoitettuja laitteita jäljittämisen vaikeuttamiseksi.