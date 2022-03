Ukraina ja Venäjä neuvottelevat rauhasta Turkissa – ainakin nämä asiat ovat pöydällä

Financial Timesin lähteiden mukaan Venäjä voisi sallia Ukrainalle EU-jäsenyyden, mikäli se ei pyrkisi Natoon.

Ukraina ja Venäjä aloittivat tiistaina rauhanneuvottelut Turkin Istanbulissa. Ukrainan mukaan tulitauosta sopiminen olisi ensisijaista, mutta sekä Ukrainan että Yhdysvaltain edustajat epäilevät Venäjän aikeita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti maanantaina venäläisille toimittajille, että hänen hallituksensa olisi valmis luopumaan Nato-jäsenyyden tavoittelusta ja asemoimaan Ukrainan sotilaallisesti liittoutumattomaksi maaksi. Venäjä on nimennyt tämän tavoitteekseen.

– Turvatakuut ja puolueettomuus sekä valtiomme ydinaseeton status. Olemme valmiita siihen. Se on kaikkein tärkein kohta, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan neuvottelutiimiä johtavan David Arakhamian mukaan vaaditut turvatakuut muistuttaisivat Naton 5. artiklaa, jonka nojalla liiton olisi autettava hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsentä.

Takaajia olisivat Venäjä, Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Ranska, Saksa, Kiina, Italia, Puola, Israel ja Turkki. Sopimus edellyttäisi kuitenkin takaajien hyväksyntää ja se olisi vahvistettava maiden parlamenteissa.

– Muussa tapauksessa sopimuksesta ei tule mitään, Arakhamia sanoo Financial Timesille (FT).

Zelenskyi kuitenkin edellytti sopimukselta myös henkilökohtaista tapaamista virkaveljensä Vladimir Putinin kanssa. Muutoksia pitäisi tehdä myös Ukrainan perustuslakiin, johon pyrkimys Nato-maaksi kirjattiin vuonna 2019.

Asia tulisi hyväksyttää kansanäänestyksellä. Arakhamian mukaan järjestelyissä kuluisi ainakin vuosi. FT:n lähteiden mukaan mikäli Ukraina luopuisi sotilaallisen liittoutuneisuuden tavoittelusta, sallisi Venäjä sille puolestaan jäsenyyden Euroopan unionissa. Venäjä ei myöskään enää vaadi Ukrainan ”denatsifikaatiota” eli väitettyjen natsien puhdistamista maan valtionhallinnosta.

Moskova vaatii Ukrainaa edellee tunnustamaan Krimin osaksi Venäjää sekä Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden itsenäisyyden. Alueellisiin kompromisseihin Ukraina ei kuitenkaan ole valmis.

– Emme tule ikinä hyväksymään minkäänlaisia rajoja paitsi ne, jotka on kirjattu itsenäisyysjulistukseemme. Tämä on kaikkein kriittisin kohta, Arakhamia sanoo.

Neuvottelut Istanbulissa alkavat keskellä Venäjän neuvottelutiimiä edustavan oligarkki Roman Abramovitshin epäiltyä myrkytystä. Tutkivien journalistien sivuston Bellingcatin mukaan kolme ihmistä – heidän joukossaan Abramovitsh – sai myrkytysoireita osallistuttuaan Venäjän ja Ukrainan aseleponeuvotteluihin aikaisemmin tässä kuussa.

Uutistoimisto Reutersille puhuneen yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan neuvottelijoiden oireet johtuivat kuitenkin ympäristösyistä, eivät myrkytyksestä. Viranomainen nojasi tiedustelutietoihin.

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan Istanbulissa keskitytään humanitaarisen kriisin helpottamiseen. Hän ei vaikuttanut etukäteen erityisen toiveikkaalta neuvottelujen edistymisen suhteen.

– Jos me huomaamme, että tunnelma on muuttunut ja että he (venäläiset) ovat valmiita vakavaan, konkreettiseen keskusteluun ja tasapainoisiin toimiin, asiat menevät eteenpäin, Kuleba sanoi.

Hän jatkoi, että neuvottelut epäonnistuvat, jos ne ovat "propagandan toistamista" Venäjän puolelta.

Venäjän ja Ukrainan neuvotteluja isännöivän Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan sodan molemmilla osapuolilla on "oikeutettuja huolia" tuotavana neuvottelupöytään. Erdogan puhui hieman ennen valtuuskuntien tapaamisen alkamista Istanbulissa.