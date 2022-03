Maanantaina uutisoitiin, että kolmikko olisi saanut myrkytysoireita, jotka täsmäisivät kemiallisten aseiden altistukseen

Oligarkki Roman Abramovitshin ja kahden ukrainalaisen rauhanneuvottelijan saamat oireet olivat vähäisiä, kertoi Ukrainan neuvottelijoita lähellä oleva lähde CNN:lle.

Maanantaina uutisoitiin, että kolmikko olisi saanut myrkytysoireita, jotka täsmäisivät kemiallisten aseiden altistukseen. Sittemmin yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi tiedustelutietojen pohjalta Reutersille, että kyse olisi ympäristölähtöisistä oireista.

CNN:n lähteen mukaan kyse on vähäisestä ihon kuoriutumisesta ja silmien kirvelystä.

Myrkytysepäilyt julkisuuteen tuoneiden Wall Street Journalin ja tutkivan journalismin Bellingcat-sivuston mukaan myrkytys olisi tapahtunut Kiovassa 3. maaliskuuta pidetyissä keskusteluissa, mutta CNN:n lähteen mukaan nämä keskustelut pidettiin Turkissa joitakin viikkoja sitten.

Financial Times paljasti perjantaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on nimennyt valioliigaseura Chelsean omistava venäläisen oligarkin Abramovitshin mukaan keskusteluihin Ukrainan kanssa. Aiemmin Abramovitsh on kertonut julkisuudessa olevansa epäpoliittinen henkilö ja ilmaissut, ettei hänellä ole läheisiä suhteita Venäjän presidenttiin.

Abramovitsh osallistuu myös tiistaina Turkissa käytäviin neuvotteluihin. BBC:n mukaan hänet on nähty paikan päällä Istanbulissa.

Abramovitsh joutui hiljattain Britannian pakotelistalle. Hän on tiedottajansa mukaan sukkuloinut Moskovan, Kiovan, Istanbulin ja Varsovan välillä ja tunnustellut mahdollisuuksia saada konflikti päättymään. Hän ei kuitenkaan ole virallinen Venäjän neuvottelija.