Mihin Venäjän hyökkäys päättyy? Asiantuntija uskoo, että Ukraina jaetaan – näin se voisi tapahtua

Odottaako Ukrainaa Saksan, Korean ja Kyproksen kohtalo? Sitä pitää todennäköisenä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg.

Berliinin muurin murtumisen 32-vuotisjuhlasta ei kulunut kuin kuukausia, kunnes Venäjän despoottijohtaja Vladimir Putin palautti Euroopan takaisin jo sulaneiksi luultuihin kylmän sodan maisemiin.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg arvioi, että Venäjän hyökkäyssodan lopettamisen hinta voi olla Ukrainan jakautuminen uudeksi ”Itä- ja Länsi-Saksaksi” rajanylityspaikkoineen, joista tunnetuin kylmän sodan aikana oli Checkpoint Charlie.

– Se voi vakiintua samanlaiseksi pitkäaikaiseksi pattitilanteeksi, kuten aikanaan Saksassa ja nykyään myös Kyproksella.

Kyproksen pääkaupunki Nikosia on Berliinin muurin kaatumisen jälkeen ollut Euroopan viimeinen jaettu kaupunki. Turkki valtasi saaren pohjoisosan vuonna 1974.

– On jopa todennäköisempää, että sota muuttuu ennemmin sellaiseksi, kuin että meillä olisi koko Ukrainaa hallitseva Venäjä tai koko vanhaa Ukrainan aluetta hallitseva Ukraina. Pitkäkestoinen tästä tulee joka tapauksessa, Forsberg sanoo.

Sodan jälkiä Harkovassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi luetteli Meduza-uutissivuston mukaan ehtoja, joilla hänen maansa voisi taipua joihinkin Venäjän vaatimuksiin.

– Palataan sinne (helmikuun 24. päivä, jolloin Venäjä hyökkäsi). Ymmärrän, että on mahdotonta pakottaa Venäjää vapauttamaan koko aluetta, se johtaisi kolmanteen maailmansotaan, Meduza siteerasi Zelenskyiä.

– Sen takia puhunkin kompromissista.

Latviassa toimiva Meduza on yksi tiedotusvälineistä, jotka Venäjän oikeusministeriö on luokitellut ”ulkomaisiksi agenteiksi”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Millaiseen jakoon Putin sitten olisi tällä hetkellä tyytyväinen?

– Tyytyväisyyden mittarista on vaikea sanoa, mutta se mikä riittäisi sodan lopettamiseksi voisi olla tämä ”suunnitelma b”, jolla Venäjä saisi Itä-Ukrainan ja sitä kautta maayhteyden Krimille, Forsberg arvioi.

– Voihan olla, että jotain jää hampaankoloon, mutta kunhan tyytymättömyys ei ylitä sitä rajaa, minkä kanssa ei voi elää.

Forsberg näkee, että tämänkaltaista ”voittoa” Putinin kelpaisi esitellä myös kotirintamalle.

– Voidaan kuvitella, että on puhuttu Donbasin “erikoisoperaatiosta” – ja mikäli iso osa ihmisistä ei halua tietää tai uskoa sitä, mitä tietää – eli että sotaa on käyty Kiovan ympäristössä ja muualla suurin tappioin, niin se voi ainakin vähäksi aikaa mennä läpi ja olla se “voitto”, jolla koko operaatiota perustellaan.

Vladimir Putinin hallitsema Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.

Itä-Ukraina ollut sotatilassa jo vajaan vuosikymmenen. Pyrkiikö Putin laajentamaan nukkehallintokiintiötä?

– Se on sitten epäselvää. Alun perin on ollut kysymys niiden alueiden itsenäisyydestä tai liittymisestä Venäjään. Vaikea sanoa pyritäänkö siellä liittämään alue suoraan Venäjään vai perustamaan jonkinlainen Itä-Ukrainan tasavalta.

– Jälkimmäinen olisi sitten enemmän Korea-tyyppinen skenaario tai jo mainittu Itä-Saksan tyyppinen skenaario.

Kansainvälinen media on verrannut viikonlopun jälkeen tilanteen kehitystä Korean niemimaan pattitilanteeseen, jossa kuningaskunta jaettiin toisen maailmansodan loputtua Yhdysvaltojen tukemaan Etelä-Koreaan ja Neuvostoliiton vaikutuspiiriin joutuneeseen Pohjois-Koreaan.

Vartiotorni Pohjois-Koreassa.

Forsberg ei lähde arvioimaan, mistä mahdollisen uusjaon rajat Ukrainassa tarkalleen kulkisivat, mutta yhtäläisyyksiä löytyy historiasta.

– Yleensä se menee niin kuin esimerkiksi Korean niemimaallakin; se on se tulitaukolinja muutamilla mausteilla.

– Paljon riippuu siitä, onko neuvotteluissa varaa sanoa, että on jotain hallinnollisia alueita, joissa venäläisiä sotilaita ei ole, mutta joita Venäjä voi sitten luetella omalle puolelleen kuuluviksi.

Tuomas Forsberg

Hän arvelee, että mahdollinen rajalinja tulisi kulkemaan sieltä, minne Venäjän joukot ovat tähän mennessä päässeet.

– Se olisi tavallaan se toden­näköisempi, ja sitten voidaan yksittäi­sissä kohdissa – jos on joitain risteys­asemia tai muuta – tehdä jotain vaihtoja tai neuvotella vetäyty­mistä.

Forsberg näkee, että vasta­vuoroisuutta vaaditaan Putiniltakin.

– Mikäli pidetään se johto­päätös, että näillä joukoilla ei tulla vähään aikaan sitä Kiovaa saamaan, ja jos halutaan vakiin­nuttaa sitä tilannetta, kyllä se tarkoittaa, että Venäjän pitää vetää joukot sieltä pohjoisesta pois. Kyllä Ukrainallekin on jotain annettava.

– Se olisi vähintä, mitä voidaan tehdä.

Kommunistien rakentama muuri esti 28 vuoden ajan Itä-Berliiniin jääneitä kaupunkilaisia pakenemasta länteen.

Muuria perusteltiin vasemmiston retoriikkaan sittemmin pysyvästi juurtuneella “fasismin vastustamisella”. Samoilla linjoilla on tsaari Putinkin; hän väittää vastustavansa fasismia ja on perustellut julmaa hyökkäyssotaansa “natsien” poistamisella Ukrainan hallinnosta. Presidentti Zelenskyi on juutalainen.

Berliinin muurin tunnetuin ylityspaikka – Checkpoint Charlie – suljettiin kesäkuussa 1990. Sen jälkeen lajia on edustanut Euroopassa vain Nikosia.

Itäsaksalaisia saapumassa Länsi-Berliiniin Checkpoint Charlien läpi marraskuussa 1989.

Nikosia on jaettu pääkaupunki.

Nähdäänkö Ukrainassa urbaanin piikkilankataajaman paluu Eurooppaan reilut 30 vuotta myöhemmin?

– Kaikki on tietysti mahdollista. Siellä ei tosin ole sellaista kaupunkia, joka ensimmäisenä tulisi mieleen. Kyllä Venäläiset sen Mariupolin haluaa ottaa kokonaan itselleen, Forsberg vastaa.

– Mykolajiv on sellainen, joka siinä saattaa mennä puoliksi.

Mykolajiv on satamakaupunki Etelä-Ukrainassa Mustanmeren rannalla.

– Berliini ja Nikosia ovat kuitenkin pääkaupunkeja, missä se jako johtui – ja johtuu – siitä, Forsberg tarkentaa.

Ukrainalaissotilas vartiossa Kiovassa.

Presidentti Zelenskyi haluaa maalleen läntiset turvatakuut, vaikka kompromisseja neuvottelupöytään muutoin päätyisikin.

– Voidaan saada se tulitauko ja aselepo rintamalinjan mukaiseksi, mutta Ukrainan on vaikea sopia pysyvämmin isoista alueluovutuksista, Forsberg näkee.

– Zelenskyi on lyönyt pöydälle sen, että puolueettomuudesta voidaan ehkä sopia – ja siitä, että Ukrainasta ei tule Naton jäsentä – mutta kyllä se sitten edellyttää sitä, että mitään isoja alueita Ukrainalta ei oteta. Miten ne rajat sitten menevät, sitä onkin vaikeampi sanoa.

– Mikäli Ukraina luopuisi Nato-jäsenyyden tavoittelusta, seuraava kysymys olisi, pannaanko se pöydälle – ja mitä saadaan sen vastapainoksi.

Mikäli kysymys Ukrainan turvatakuista ratkeaa, ja maan itäiset osat jäävät Putinin vallan alle, voi maan alueella olla tulevaisuudessa vastakkain kaksi turvatakuita myöntävää tahoa: Kreml ja läntinen puolustusliitto Nato.

Venäläissotilas Mariupolissa 23.3.

Onko tässä eskalaation riski?

– Sittenhän me olemme juuri tässä Etelä- ja Pohjois-Korean tai Itä- ja Länsi-Saksan tyyppisessä skenaariossa, jossa eskalaation vaara toki on olemassa.

– Mutta jos ollaan tultu siihen tulokseen, että kummankaan ei kannata lähteä horjuttamaan sitä, ja on saavutettu jotain, niin sehän voi vakiintua.

Forsberg huomauttaa, että konfliktista voi tulla jäätynyt, jos osapuolet eivät toisiaan tunnusta.

– Esimerkiksi kesti todella kauan ennen kuin Länsi-Saksa tunnusti Itä-Saksan, ja Koreathan eivät ole vieläkään tunnustaneet toisiaan. Silti ne pystyvät neuvottelemaan ja olemaan toistensa kanssa tekemisissä.

– Samalla tavalla voisi miettiä Ukrainaa: Helpompi ajatella, että syntyy jäätynyt konflikti kuin, että tunnustamisen kautta saataisiin valtioita, joilla olisi edes Pohjois-Korean kaltainen legitimiteetti.

Pohjois-Korean ovat melkein kaikki maailman maat Etelä-Koreaa ja Japania lukuun ottamatta sentään tunnustaneet.

Checkpoint Charlien läpi kulkivat aikanaan diplomaatit. Saksan jaon loppuaikoina rajanylityspaikka oli avoinna myös ulkomaisille turisteille, mutta natiivien oli käytettävä muita ylityspaikkoja.

– Maa-alueiden jakoon kytkeytyy aina se väestön jako. Saako siellä porukat vaihtaa puolta, jos ei halua jäädä – vai jääkö ne sitten sinne itäpuolelle panttivangeiksi, Forsberg pohdiskelee.

Checkpoint Charlien läpi kulkivat aikanaan diplomaatit. Kuva on vuodelta 1961.

Ukrainalaissotilas tarkasti autoja Kiovassa.

– Sellaiseenkin liittyy paljon kysymystä, että mitä se väestö siellä sitten on. Itäisillä alueilla on venäjänkielisiä, mutta heistäkin harva on enää vuoden 2014 jälkeen ollut Venäjä-myönteisiä. Toki heitäkin on, jotka ovat.

Merkitystä on myös sillä lähteekö Venäjä itse kunnolla Pohjois-Korean tielle.

– Vaikea kuvitella, että Venäjästä tulisi täysin Pohjois-Korean tai entisen Neuvostoliiton kaltainen valtio, josta ei pääse lainkaan pois, joten tässä valossa itäisiltä alueilta pitäisi voida päästä halutessaan lähtemään.

– Toisaalta Venäjällä on merkkejä “pohjoiskoreasoitumisesta”. On otettu tiukennettu linja vapauksiin. Matkustusrajoitukset tuskin ainakaan lisäisivät Putinin hallinnon kansansuosiota siellä.