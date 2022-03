Venäjän operaatio epäonnistui, Pekka Toveri sanoo Ylellä.

Venäjän armeija on joutunut perääntymään Ukrainassa monella rintamalohkolla.

Ukrainan armeija on vallannut takaisin alueita Kiovan ympäristössä. Ukrainalaiset kertovat saaneensa haltuunsa Kiovan länsipuolella olevan Irpinin.

Venäläiset ovat vetäytyneet myös Harkovan, Sumyn ja Gostomelin alueella.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi sanoo Aftonbladet-lehdessä, että Venäjä on luopunut Kiovan valtaamisesta.

Tietoja on siitä, että kaksi venäläispataljoonaa on vetäytynyt Valko-Venäjälle.

– Olen vakaasti sitä mieltä, että venäläiset eivät voi ympäröidä Kiovaa, eivätkä todellakaan vallata Kiovaa, Paasikivi sanoo ruotsalaislehdelle.

Venäläisillä oli aiemmin kunnianhimoa tehdä ratsioita ja yrittää horjuttaa valtion johtoa, mutta nyt venäläisillä ei ole kykyä mennä Kiovaan. Ukrainalaiset hallitsevat Kiovan luoteisosaa.

Paasikivi uskoo, että Venäjälle on nyt tärkeää esittää voittoa. He keskittävät voimansa Donbasiin niin, että voivat näyttää siltä, että he ovat vapauttaneet Donbasin.

Ukraina on pelännyt, että presidentti Vladimir Putin yrittää luoda Ukrainaan ”Pohjois-Korean ja Etelä-Korean” ottamalla täyden hallintaansa kaakkoisosat.

Paasikivi pitää tätä epätodennäköisenä.

Venäläisten hallussa on alle 20 prosenttia maasta.

– Se tulee olemaan melko pieni osa koko Ukrainan kannalta, suunnilleen yhtä suuri kuin Suomen luovuttamat alueet talvisodassa, Paasikivi sanoo.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri arvioi puolestaan Ylellä, että venäläiset vetäytyvät Kiovan suunnalla vapaaehtoisesti.

Vetäytymisen jälkeen joukot joudutaan huoltamaan taistelukykyiseksi Venäjällä.

– Kestää aika kauan, ennen kuin ne ovat Donbasissa, Toveri sanoo.

Pekka Toveri sanoo ettei Venäjä ole saavuttanut tavoitteitaan.

Toverin mukaan Venäjän operaatio on epäonnistunut.

– He eivät ole saavuttaneet tavoitteitaan pohjoisessa alkuunkaan. He eivät pysty hallitsemaan alueitaan, kun siellä on niin paljon ukrainalaisia selustassa häiritsemässä heidän huoltoyhteyksiään.

Koko Ukrainaa Venäjä ei pysty miehittämään. Sen sijaan Ukrainan itäiset alueet se pystynee Toverin mukaan pitämään hallussaan.