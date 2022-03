28 päivää myöhemmin: Tunnistamme risteily­ohjuksen korva­kuulolta – tällaista on elämä pommi­suojassa

Kuuluisa kapellimestari Aidar Torybaev on viettänyt 28 päivää pommisuojassa.

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Aidar Torybaev kertoi elämänsä muuttumisesta Kiovassa vihamielisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

– Filharmonisen orkesterin johtaja herätti minut aamukuudelta sanoilla: Avaa televisio.

– Seuraavana yönä lattiat, seinät ja ikkunat tärisivät, ja vaikka räjähdys tapahtui kaupungin laitamilla, se tuntui täällä keskustassa, jossa asun. Luojan kiitos olimme valmistautuneet jo 2014 täysimittaiseen sotilasoperaation kaupungissa, Torybaev sanoo.

– Täytimme välittömästi vesivarannot, ostimme selviytymisen kannalta olennaisia tuotteita kaupasta ja aloimme etsiä pommisuojaa, jossa voisimme yöpyä, sillä pommit putoavat yleensä ennen aamunkoittoa.

– Onneksi talomme alla on metroasema, ja siellä olemme nukkuneet kuluneet 28 päivää.

Kazakstanista kotoisin oleva Torybaev on asunut Kiovassa vuodesta 1988. Hän on johtanut lukuisia musiikkiryhmiä, ja toimi Lvivin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Hän oli myös kansainvälisen festivaalin johtaja.

Aidar Torybaev on tunnettu kapellimestari ja hän on johtanut lukuisia musiikkiryhmiä.

Vuonna 2020 Torybaev alkoi johtaa Dnipron filharmonista orkesteria. Konsertti- ja kiertuesuunnitelmat oli lyöty lukkoon useaksi vuodeksi eteenpäin. Kaikki romahti torstaina 24. helmikuuta. Hän kertoo, että ei lähtenyt maan länsipuolelle, koska on vastuussa ikäihmisistä; vaimonsa yli 80-vuotiaista vanhemmista.

Molemmat ovat myös kuuluisia muusikoita. Äiti Irina Sablina johtaa lastenkuoroa ja isä Roman Kofman on ukrainalainen säveltäjä, kapellimestari, musiikinopettaja ja Ukrainan kansantaiteilija. Hän on johtanut myös oopperaa Bonnissa Saksan liittotasavallassa.

Torybaev sanoo, että vanhukset eivät todennäköisesti olisi selvinneet matkasta Lviviin, joka ainakin sodan alkuvaiheessa kesti 4–5 tuntia.

– Vaikeasta tilanteesta huolimatta ihmiset eivät sorru epätoivoon metroasemalla. Kaikki käyttäytyvät kohteliaasti, ja toiminta on hyvin suunniteltua. En ole nähnyt yhtä ainoaa varkautta tai ryöstelyä kohta kuukauden kestäneiden vihamielisyyksien aikana.

– Kukaan ei vie heikommalta ruokaa, ja melkein kaikki tukevat toisiaan jakamalla tietoa ja hyväksyntää. Vapaaehtoiset antavat ruokaa kahdesti päivällä heille, jotka tarvitsevat. Moni on tullut muista kaupungeista eikä heillä ole mitään muuta paikkaa minne mennä, maestro kertoo.

– Täällä he pääsevät suojaan – eivätkä ainoastaan pommeilta.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta ihmiset eivät ole sortuneet epätoivoon metroasemalla.

Torybaev kuvailee, kuinka he jo kuulevat ja tunnistavat hyökkääjän aseet.

– Päättelemme korvakuulolta mikä tykistö tulittaa ja mistä rakettikeskitys lähtee. Kuulemme milloin risteilyohjus putoaa ja missä räjähtää pommi. Opettelimme kaikkien niiden paikkojen nimet, joissa sota riehuu, ja opimme myös sotilasosastojen nimet.

– Nyt kaikki tekeminen tähtää selviytymiseen: Toimimme hitaammin, sillä tarpeettomiin asioihin keskittyminen altistaa tunteenpurkauksille, paniikille, vihalle, apatialle ja epätoivolle.

Torybaev kertoo saaneensa puhelun Kazakstanin suurlähettiläältä. Tämä oli sanonut, että he voivat viedä hänet turvaan Lviviin.

– Nyt mietin selviäisivätkö iäkkäät holhottavani sinne asti vai eivät. Ketään ei jätetä. Yhtäkkiä sitä ymmärtää, että oma elämä ei ole yhdentekevä muille.

– Miten minä voin auttaa? Voin ehkä kaivaa juoksuhautoja. Mikäli minut kutsutaan, menen. Hyvä kansalainen ei riko lakia, maksaa veroja, kasvattaa lapsia ja on hyödyksi yhteiskunnalle. Ja kun sota syttyy, on oltava valmis tehtävään.

Oleg Vasylevskyi, 50, on taustaltaan autotoimittaja. Ennen sotaa hän työskenteli muun muassa Ukrainan Auto Bildissä. Vasylevskyi on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Vasylevskyin koko perhe asuu Kiovassa.

Käännös: Juri Vuortama