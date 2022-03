Ulkoministeri Sergei Lavrov ilmoitti, että Venäjä valmistelee rajoituksia ”epäystävällisten maiden” kansalaisten maahantulolle. Epäystävällisten maiden listalla on muun muassa koko Euroopan unioni eli myös Suomi.

Venäjä aikoo rajoittaa aiemmin määrittelemiensä ”epäystävällisten maiden” kansalaisten pääsyä maahan vastatoimena näiden maiden Venäjälle kohdistamiin pakotteisiin.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ilmoitti asiasta maanantaina Yhtenäinen Venäjä -puolueen kokouksessa, jossa oli läsnä puolueen kansainvälisestä yhteistyöstä ja niin kutsutusta maanmiespolitiikasta vastaavia henkilöitä.

– Parhaillaan on valmisteilla presidentin ukaasi viisumeihin liittyvistä vastatoimista, jotka koskevat tiettyjen valtioiden epäystävällisiä toimia. Se tuo mukanaan kokonaisen joukon rajoituksia maahantulolle Venäjälle, Lavrov sanoi RBK-uutissivuston mukaan.

Venäjä hyväksyi 15. maaliskuuta lain, joka antaa mahdollisuuden asettaa pakotteita keitä tahansa ulkomaalaisia henkilöitä vastaan. Aiemmin Venäjällä oli voimassa laki, joka salli henkilöpakotteet vain Yhdysvaltain kansalaisia kohtaan.

Lavrovin mukaan uusi laki mahdollistaa sen, että sellaisille ulkomaalaisille voidaan asettaa rajoituksia, jotka ovat tehneet venäläisiä kohtaan rikollisia toimia tai rajoittaneet venäläisten oikeuksia perusteettomasti. Hän ei kuitenkaan kertonut yksityiskohtia siitä, millä tavalla viisumeiden saantia tai voimassa oloa rajoitettaisiin ja mitä henkilöryhmiä se koskisi.

– Uskon, että tämä mahdollistaa vaikuttamisen laajentamisen useisiin ulkomaalaisiin henkilöryhmiin. Kyse on ennen kaikkea heistä, jotka ovat tehneet rikoksia ulkomailla olevia venäläisiä kohtaan. Toisekseen he ovat henkilöitä, jotka vainoavat perusteettomasti meidän kansalaisiamme juridisesti. Ja loppujen lopuksi kyse on heistä, jotka tekevät perusteettomia ratkaisuja, jotka rikkovat Venäjän kansalaisten ja organisaatioiden oikeuksia ja laillisia intressejä, Lavrov muotoili uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Venäjän julistamalla epäystävällisten maiden listalla ovat kaikkien Euroopan unionin maiden lisäksi muun muassa Ukraina, Yhdysvallat, Kanada ja Iso-Britannia. Venäjä määritteli epäystävälliset maat sen mukaan, kuinka kyseiset maat ovat toimineet Ukrainan sodan – eli venäläisittäin ”sotilaallisen erikoisoperaation” – aikana esimerkiksi antamalla Ukrainalle aseapua tai ottamalla käyttöön Venäjän vastaisia pakotteita.