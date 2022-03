Onko tässä syy Venäjän jättikolonnan jämähdykseen? Tällainen on yöllä droneilla hyökkäävä Ukrainan eliitti­yksikkö

Ukrainan Aerorozvidka-joukkoja on kutsuttu myös eliittijoukoksi. Joukko taistelee öisin ja luottaa teknologian voimaan.

Mitä todella tapahtui venäläisten massiiviselle sotilaskolonnalle, joka jumittui Kiovan lähistölle?

Yli 60 kilometrin mittainen ajoneuvokolonna pääsi Venäjän hyökkäyksen ensimmäisellä viikolla lähelle Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa, mutta jumittui sitten paikalleen. Lopulta kolonna hajaantui.

Julkisuudessa on viime viikkoina arvioitu, että alkupään ajoneuvoista loppui polttoaine ja akkujen virta, eikä huolto päässyt paikalle pitkän jonomuodostelman takia.

Kolonnan pysähtymisestä tuli yksi sodan alkuviikkojen Venäjän epäonnistumisen symboleista.

Brittilehti The Guardian kertoo nyt, että osansa kolonnan ongelmiin oli ukrainalaisten Aerorozvidka-erikoisjoukoilla.

Lehti kertoo, että ukrainalaisen komentajan mukaan mönkijöillä liikkuneet ja droneja käyttäneet erikoisjoukot tekivät kolonnaan sarjan yöväijytyksiä Ivankivin kaupungin lähellä.

The Guardianin haastatteleman Aerorozvidka-joukkojen komentajan Jaroslav Gontsharin mukaan iskujen takana oli vain 30-henkinen ukrainalaisten taistelijoiden ryhmä, joka oli varustautunut liikkumaan pimeässä.

Yksikkö kulki lähelle kolonnaa liikkuen metsissä mönkijöillä. Ryhmä käytti droneja, ja se pystyi pudottamaan pieniä, noin puolentoista kilon painoisia pommeja.

The Guardianin mukaan kaikkia yksityiskohtia ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä, mutta Yhdysvaltain puolustusviranomaisten mukaan ukrainalaisten hyökkäykset vaikuttivat kolonnan pysähtymiseen Ivankivin lähellä.

– Tämä pieni yksikkö tuhosi keskellä yötä kaksi tai kolme ajoneuvoa kolonnan kärjestä, ja sitten letka oli jumissa. Yksikkö pysyi paikalla kaksi yötä lisää, ja he tuhosivat lisää ajoneuvoja, Gontshar sanoo The Guardianissa.

Gontsharin mukaan yksikkö pystyi hyökkäämään myös kolonnan kärjen huoltoyksikköön.

– Sitten he olivat jumissa ilman lämpöä, ilman öljyä, ilman pommeja ja ilman kaasua. Ja kaikki 30 ihmisen työn takia, Gontshar sanoi The Guardianin mukaan.

Myös toinen brittilehti The Times kertoo omassa uutisessaan, että samaiset Aerorozvidka-joukot ovat tuhonneet kymmeniä tärkeitä venäläiskohteita, kuten tankkeja ja ajoneuvoja, jotka ovat kuljettaneet elektronisia laitteita.

– Iskemme öisin, kun venäläiset nukkuvat, sanoo komentaja Jaroslav Gontshar The Timesissa.

Aerorozvidka tarkoittaa ilmatiedustelua, ja se oli alun perin muun muassa vapaaehtoisista it-ammattilaisista ja harrastajista vuonna 2014 koottu joukko. Vapaaehtoiset kehittivät aluksi muun muassa valvontadroneja Venäjän rajalle.

Kun yksikkö osoittautui menestyksekkääksi, siitä tuli Ukrainan armeijan alainen erikoisjoukko. Sen komentaja Jaroslav Gontshar on The Guardianin mukaan siviiliammatiltaan IT-markkinointikonsultti.

Aerorozvidka käyttää toiminnassaan paitsi droneja, muutoinkin kehittynyttä teknologiaa kuten lämpökameroita ja pimeänäkölaitteita.

– Me olemme kuin mehiläispesä. Yksi mehiläinen ei ole mitään, mutta tuhat mehiläistä voi uhmata suurta vastustajaa. Me olemme kuin mehiläisiä, mutta työskentelemme öisin, Gontshar sanoo The Guardianin mukaan.

Ongelmaksi on sodan aikana muodostunut joukolle tärkeiden teknologisten komponenttien saatavuus.

Aerorozvidka on brittilehtien mukaan joutunut turvautumaan joukkorahoitukseen ja jäsenistön henkilökohtaiseen suhdeverkostoon, jotta se on pystynyt turvaamaan toimintansa.

The Telegraphin mukaan yksiköllä on mahdollisuus tällä hetkellä käyttää Elon Muskin Starlink-satelliittijärjestelmää, jotta se voi taata toimintansa sähkökatkoissa ja niissä tilanteissa, kun muu verkko on alhaalla.