Suosittu venäläinen piirroshahmo Masjanja ryhtyy tuoreimmassa jaksossa toimiin Ukrainan sodan vuoksi. Hän vie Vladimir Putinille lahjaksi japanilaisen wakizashi-miekan ja kehottaa Putinia tekemään sen avulla ”elämänsä ainoan hyvän päätöksen”.

Venäjän mediaa valvova Roskomnadzor vaatii suosittua animaatiosarjaa poistamaan levityksestä tuoreimman Masjanja-piirroselokuvan jakson numero 160.

Venäjän viranomaisten mukaan animaatioelokuvassa kerrotaan ”paikkaansa pitämättömiä asioita Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa meneillään olevasta sotilaallisesta erikoisoperaatiosta” ja Venäjän asevoimista, kertoo Vedomosti.

(Alla näkyy Masjanjan kohuttu jakso numero 160. YouTubessa sarjaa voi katsella myös englanninkielisen tekstityksen kanssa.)

Satiirisessa piirrossarjassa seikkailee kolme kaverusta, Masjanja (oikealta nimeltään Marija), Hrjundel (Aleksandr) ja Lohmatyi (Anton), jotka ovat kaikki kotoisin Pietarista. Piirroshahmoina kaikki ovat hyvin tunnistettavia ovaalinmuotoisine päineen ja tikku-ukkomaisine käsivarsineen.

Tuoreimmassa jaksossa Masjanja ja Hrjundel yrittävät tehdä kaikkensa, jotta juuriltaan ukrainalainen Lohmatyi ei saisi tietää Venäjän aloittaneen täysimittaisen sodan Ukrainassa.

Ystävykset yrittävät jopa tartuttaa kaveriinsa koronaviruksen, jotta tämä ei pääsisi poistumaan kotiinsa eikä näkisi uutisista kaiken kauheutta. Jossain vaiheessa salailu käy kuitenkin mahdottomaksi, ja Lohmatyi näkee väistämättä uutiskuvat Venäjän aiheuttamista tuhoista Ukrainassa.

Jakso on täynnä pistäviä piikkejä Venäjän nykyistä poliittista järjestelmää kohtaan eivätkä animaatiohahmot säästele sanojaan presidentti Vladimir Putinista puhuessaan. He kutsuvat Putinia muun muassa ”ääliöksi”, ”hulluksi tsaariksi” ja ”Führeriksi” erilaisista kirosanoista puhumattakaan. Putinia he syyttävät tuhansien venäläisten ja ukrainalaisten kuolemasta, mutta sen lisäksi myös näiden kansojen lasten tulevaisuuden tuhoamisesta.

Yhdessä kohtaa hahmot tulevat tunnontuskiin myös siitä, että heidän oma ainainen ”epäpoliittisuutensa” ja pyrkimyksensä olla ottamatta kantaa Venäjän politiikkaan on johtanut nyt siihen, että Putinin sota Ukrainaa vastaan on mahdollinen.

– Koko maailma on nyt Venäjää vastaan. On täysi sota aivan kuin 1940-luvulla, mutta nyt fasisteja olemmekin me, Hrjundel suree.

Masjanja päättää tehdä asialle jotain, ja hän lähteekin Moskovaan tarkoituksenaan päästä Putinin puheille tämän bunkkeriin. Moskovassa kävellessään Masjanja törmää joka kadunkulmassa propagandistisiin iskulauseisiin, joissa tuetaan kiihkomielisesti Putinin sotatoimia.

Masjanja pääsee kuin pääseekin lopulta Putinin luokse bunkkeriin, jossa tämä istuu hänelle niin tunnusomaisen pitkän pöydän päässä. Putin toistaa Masjanjalle vanhaa mantraansa, jonka mukaan hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyökätä Ukrainaan, ”koska siellä on natseja”.

– Natseja on tässä tilanteessa yksi ainoa, ja se olet sinä, Masjanja sanoo Putinille ja kertoo tämän joutuneen nyt samaan sarjaan muun muassa Adolf Hitlerin ja Osama bin Ladenin kanssa.

Seuraavaksi Masjanja kaivaa repustaan lyhytteräisen wakizashi-miekan, joka on perinteisen japanilaisen rituaali-itsemurhan eli seppukun suorittamiseen käytetty ase.

– Minä toin sinulle vaihtoehdon, ymmärrät kyllä... Tämä soveltuu hyvin sitä varten, kun teet elämäsi ainoan hyvän päätöksen, Masjanja kehottaa Putinia ja poistuu paikalta.

Kun Masjanja pääsee takaisin Pietariin, hän saa kuulla ystäviltään, että hänen poissa ollessaan ”on kuulunut hyviä uutisia”.

Katsojalle ei kerrota suorin sanoin, mitä Putinille on tapahtunut. Epäsuorasti käy kuitenkin ilmi, että Putin on noudattanut Masjanjan kehotusta.

– Tämä on hyvä uutinen, erinomainen, mutta normaali elämä ei ala meille silti vielä pitkään aikaan, Masjanja päättelee.

Vuodesta 2001 lähtien ilmestynyt Masjanja-animaatiosarja on venäläisen Oleg Kuvajevin käsialaa. Kuvajev asuu tällä hetkellä Israelissa.

Venäjällä animaatioelokuvaa on voinut katsella tähän saakka Mult.ru-sivustolta. Roskomnadzorin valituksen jälkeen sivusto joutui Kuvajevin mukaan kiivaan hakkeroinnin ja palvelunestohyökkäysten kohteeksi, joten hänen oli pakko rajoittaa itse sivustolle pääsyä.

Varmuuden vuoksi Kuvajev kertoo luoneensa nyt myös rinnakkaisen osoitteen Multru.com. Lisäksi Masjanja-sarjan jaksoja voi katsella YouTubesta, jossa tuoretta Ukrainan sotaa käsittelevää jaksoa on katsottu jo yli 3 miljoonaa kertaa.

Ei ole tiedossa, onko Venäjällä käynnistetty vielä muita toimia Kuvajevia vastaan. Buzzfeed-sivustolle Kuvajev kertoo päättäneensä vetäytyä nyt suojaan varmuuden vuoksi, sillä hän on joutunut omien sanojensa mukaan ”informaatiomyrskyn” kohteeksi.

– Sekasortoiset ja synkät ajat ovat käsillä. Huumorikin joutuu maan alle, Kuvajev kommentoi tapahtunutta.