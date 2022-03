Kommentti: Venäjän hyökkäyssodassa on kyse paljon enemmästä kuin uhasta demokratiaa vastaan

Pelissä on ihmiskunnan kyky vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan hieman yli kuukausi sitten. Mistä tässä hirvittävässä katastrofissa on loppujen lopuksi on kyse? Mitä historiankirjoitus kertoo siitä tuleville sukupolville?

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuvasi sotaa taisteluksi vapauden puolesta, kun hän puhui Puolan pääkaupungissa Varsovassa viikonvaihteessa. Puheensa lopuksi Biden totesi, ettei Vladimir Putin voi pysyä vallassa. Lausunto nostatti kohun, mutta ei mietitä vielä sitä.

Biden viittasi ensin Berliinin muurin murtumiseen ja Neuvostoliiton romahtamiseen kolme vuosikymmentä sitten. Se oli vuosia – vuosikymmeniä – kestäneen taistelun päätepiste. Sitten presidentti sanoi, että suuri taistelu vapauden puolesta on alkanut uudelleen.

– Se on taistelu demokratian ja autokratian välillä, vapauden ja sorron välillä, sääntöpohjaisen järjestyksen ja raa’an voiman välillä. Tässä taistelussa meidän on pidettävä katseemme kirkkaana. Tätäkään taistelua ei voiteta päivissä tai kuukausissa. Meidän täytyy terästäytyä, sillä edessä oleva taistelu on pitkä, Biden lausui.

Demokratia vastaan autokratia, vapaus vastaan sorto, sääntöpohjainen maailmanjärjestys vastaan raaka voima. Tämä oli vahva viesti Bidenilta puheessa, joka oli selvästi tarkoitettu historialliseksi kiteytykseksi, Kennedyn ja Reaganin kuuluisien puheiden tapaan.

Kertomusten, narratiivien voimaa paljon pohtinut israelilainen historioitsija Yuval Noah Harari katsoo Venäjän hyökkäyssotaa vielä Bideniakin laajemmasta perspektiivistä.

Hararin mukaan kyse on paljon enemmästä kuin itsevaltaisen Venäjän uhkasta liberaaleja, demokraattisesti hallittuja maita vastaan.

Putinin hyökkäyssota mursi globaalin säännön, joka on kestänyt viime vuosikymmenet: naapurimaata ei saa pyyhkiä kartalta. Niin ei kerta kaikkiaan enää tehdä. Eikä siinä kaikki.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei uhkaa länsimaista sivilisaatiota. Se uhkaa globaalia järjestystä. Se uhkaa koko ihmiskunnan kykyä kohdata 21. vuosisadan suurimmat haasteet: ilmastonmuutoksen ja disruptiivisten teknologioiden nousun, Harari sanoi filosofi Sam Harrisin tuoreessa Making Sense -podcastissa.

Disruptiivisilla teknologioilla tarkoitetaan muun muassa tekoälyä ja robotisaatiota, joiden soveltamisesta pitäisi pystyä luomaan yhteisiä pelisääntöjä.

Hararin huomio on hyvä. Ihmiskunnan suurten haasteiden listaan voisi lisätä vielä luontokadon. Niiden kohtaaminen vaarantuu siksi, että Putinin aloittama sota häiritsee pahasti kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi puolustusbudjetit alkavat niellä yhä enemmän valtioiden voimavaroja, joita pitäisi käyttää koko maapalloa uhkaavien katastrofien torjuntaan.

Valloitussodat ovat Harasin mukaan olleet kautta historian tapa rakentaa imperiumeja. Sisällissotia käydään maailmassa yhä edelleen, mutta naapurimaihin hyökkäämisen ajan piti olla jo ohi.

Tämä nyt uudelleen esille noussut uhka globaalille järjestykselle koskee Hararin mukaan kaikkia maita kaikissa maanosissa, riippumatta niiden yhteiskuntajärjestyksestä ja hallintotavasta.

Juuri valloitussodan aloittaminen oli se shokki, jonka Venäjä antoi maailmalle helmikuun 24. päivä 2022. Se oli 9/11-hetki, jonka jälkeen mikään ei ole enää ennallaan. Harari kuvaa tätä hetkeä ihmiskunnan paluuksi takaisin viidakkoon. Viidakossa pitää varoa koko ajan hyökkäystä.

– Ihmiset ovat ymmärtäneet, että jos Putinin annetaan voittaa, tästä tulee uusi normaali kaikkialla maailmassa.

Karmeinta ja samalla meidän kannaltamme typerintä on se, että Venäjän aggressio toistaa jo aiemmin nähtyä kuviota. Putin on syyllistynyt samaan Georgiassa 2008 ja Ukrainassa 2014. Venäjän toimintaan olisi pitänyt puuttua tiukasti jo kauan sitten.

Biden sanoi puheensa lopussa, ettei Putin voi jatkaa vallassa. Tätä käsikirjoituksen ulkopuolelta tullutta lausuntoa pehmennettiin heti: Yhdysvaltain ulkopolitiikka ei tähtää hallituksen vaihtoon Venäjällä eikä muuallakaan maailmassa – johtajien valinta on valtioiden sisäisen asia.

Periaatteessa Biden oli kuitenkin oikeassa. Putin on liian vaarallinen.