Tällainen on mielenosoituksissa nähty ”siivottu versio” Venäjän lipusta – noussut sotaa vastus­tavien venäläisten symboliksi

Lipulle on löydetty moninaisia historiallisia alkuperiä.

Valko-sini-valkoisesta Venäjän lipusta on tullut nopeasti Ukrainan sodan vastainen symboli. Venäjän valko-sini-punaisesta lipusta on poistettu punainen raita ja sinisen raidan sävyä lipussa on vaalennettu.

Lippua on heiluteltu mielenosoituksissa pitkin Eurooppaa ja siitä on tehty pinssejä sekä emojeita. Sillä on myös luotu Venäjälle ”vaihtoehtohistoriaa” lisäämällä se kuvankäsittelyllä historiallisiin valokuviin sosiaalisessa mediassa.

Latviassa päämajaansa pitävä Meduza-verkkosivusto jäljitti kaksi henkilöä, jotka julkaisivat oman versionsa lipusta muutamia päiviä Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Berliinissä asuva venäläinen sovelluskehittäjä Kai Katonina julkaisi Venäjän lipun ”ilman veristä, punaista raitaa” Facebookissa 28. helmikuuta.

Myös tiedotusasiantuntijaksi esittäytyvä, Twitterissä englanniksi nimimerkillä Fish Sounds kirjoittava henkilö oli julkaissut ”tulevan parlamentaarisen Venäjän” symbolin tilillään vain päivää aiemmin.

– Mitä pidätte neuvostovaikutteista riisutusta lipusta, ilman veren, sotakultin ja imperialististen tavoitteiden sekoitusta? saatetekstissä kysytään.

Lippua on liitetty myös historiallisiin valokuviin sosiaalisessa mediassa. Kuva Neuvostoliiton vallankaappausyrityksestä vuonna 1991, muokattu versio alla.

Molemmat haastateltavat perustelevat Meduzalle halunneensa luoda yhteisen symbolin nimenomaan venäläisille sodanvastustajille. Katoninan mukaan idea syntyi, kun toimittajat hämmästelivät venäläisiä osallistujia Berliinin mielenosoituksessa.

– He olivat yllättyneitä, vaikka koko Berliinin venäjänkielinen väestö oli mielenosoituksessa paikalla, myös valkovenäläiset. Oli selvää, että meidän täytyi osoittaa olevamme venäläisiä, Katonina kertoo.

Molemmat haastateltavat ovat sitä mieltä, että kyseessä on ”kollektiivinen luomus”.

– Tärkeintä on, että (lippu) on saanut jalansijaa. On uskomatonta, miten moni meistä sai saman idean samalta pohjalta, Fish Sounds kommentoi.

Lipulle on löydetty useita historiallisia alkuperiä. Sen värien on sanottu muistuttavan Luoteis-Venäjän Veliki Novgorodin kaupungin vanhasta lipusta. Alueella vuosina 1136–1478 sijainnutta Novgorodin tasavaltaa pidetään yhtenä varhaisimmista demokraattisista valtioista Euroopassa.

Vaikutteita on saatu myös Valko-Venäjän vanhasta valko-puna-valkoisesta lipusta. Lippu oli käytössä viimeksi vuosina 1991-1995, kun maa itsenäistyi Neuvostoliitosta. Valko-Venäjän oppositio on sittemmin käyttänyt lippua mielenosoituksissa.

Lippua on verrattu Valko-Venäjän opposition käyttämään maan vanhaan lippuun. Kuva Vapauden päivän mielenosoituksesta Valko-Venäjällä viime lauantailta.

Kolmas historiallinen tekijä löytyy Venäjän lipusta vuosina 1991-1993, jossa sininen raita oli vaaleampi, ennen kuin sitä tummennettiin nykyiseen versioon.

Katonina ei usko, että lipusta tulee Venäjällä erityisen suosittu. Pidätyskynnys on hänen mukaansa madaltunut kiristyneen ilmapiirin vuoksi niin, että lipun heiluttelulle ei ole tarvetta.

LIsäksi Venäjän lipun punainen on joillekin tärkeä symboli, kirjoittaa esimerkiksi ihmisoikeusaktivisti Maria Motuznaja Twitterissä.

– Minulle (punainen väri) symboloi vallankumousta ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka uhrasivat itsensä ja kuolivat rakentaessaan Venäjän yhteiskuntaa. Teillä ei ole pienintäkään oikeutta pyyhkiä sitä pois, Motuznaja sanoo.