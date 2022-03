Kiovassa avattiin koulut, Mariupolissa eletään kohtalon hetkiä – tämä on Ukrainan kriittisten kaupunkien tilanne juuri nyt

Ukrainan sotilastiedustelun päällikön mukaan Venäjä yrittää jakaa Ukrainan kahtia luodakseen Moskovan hallinnoiman alueen.

Venäjän joukot ovat piirittäneet yli kuukauden kestäneessä sodassa muutamia Ukrainan keskeisiä suurkaupunkeja ja painostaneet tykkitulin, raketein ja ohjuksin asukkaita antautumaan hyökkääjilleen. Tulokset ovat kuitenkin jääneet kauas Kremlin tavoitteista.

Tuoreimpien tietojen mukaan hyökkääjät ovat joutuneet Kiovan liepeillä puolustusasemiin, kun taas raunioiksi moukaroidussa Mariupolissa tilanne näyttää yhä yönmustalta.

Tällaisia aikoja Ukrainan kriittisissä kaupungeissa vietetään nyt.

Mariupol

Asovanmeren rannikkokaupungin sijainti on Venäjälle strategisesti tärkeä, minkä vuoksi se on myös ollut hyökkääjien säälimättömän painostuksen kohteena. Kaupungin antautuminen mahdollistaisi Donbasin ja Krimin niemimaan välisen maayhteyden. New York Timesin mukaan ukrainalaisten puolustus on vaarassa murtua.

Pommittaminen on jatkunut nelisen viikkoa ja asukkaiden yhteys ulkomaailmaan on katkennut. Enemmistö 400 000 asukkaasta on paennut, mutta hallituksen mukaan tuhon keskelle jääneet 100 000 siviiliä kärsivät ruoan, veden, sähkön ja lämmityksen puutteesta.

Viranomaisten mukaan kaupungin draamateatteriin 16. maaliskuuta tehty ilmaisku surmasi ainakin 300 ihmistä. Lisäksi hyökkääjät ovat iskeneet synnytyssairaalaan ja taideopistoon, jonka kellarikerroksen suojissa piilotteli lapsia.

Tuhoutunut asuinalue Mariupolissa 27. maaliskuuta.

Kaupungista viime viikolla poistunut Kreikan pääkonsuli Manolis Androulakis totesi toimittajille toivovansa, ettei kukaan tule näkemään samaa kuin hän. Hän vertasi Mariupolia historian suurimpiin kaupunkihävityksiin.

– Minun ei tarvitse nimetä niitä. Ne ovat Guernica, Coventry, Aleppo, Groznyi, Leningrad.

Paikallisten viranomaisten mukaan Mariupol olisi tuhoutunut lähes täysin. Ukrainan ulkoministeriö tiedotti Venäjän joukkojen muuttaneen piiritetyn Mariupolin kaupungin ”tomuksi” ja kuvaili humanitaarista tilannetta ”katastrofaaliseksi”.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää venäläisjoukkojen vieneen Mariupolista väkisin ihmisiä, mukaan lukien yli 2 000 lasta. Venäjä-myönteinen separatistilähde väitti sunnuntaina Venäjän ”evakuoivan” ihmisiä Ukrainasta.

70-vuotias Valentina Demura pommitusten repimän asuintalonsa edustalla. Demuran oma asunto tuhoutui iskussa. Hän asuu nyt naapureidensa luona.

Harkova

Asiantuntijat ovat arvelleet vahvasti venäjänkielisen rajakaupungin vastarinnan lyöneen Kremlin ällikällä. Illuusion romahdettua Venäjä on turvautunut ankariin pommituksiin ja tuhonnut kaupungin keskustan ytimen.

Tuhoutuneiden maamerkkien joukossa on muun muassa Harkovan kansallinen yliopisto. Kuuluisa Vapaudenaukio hallintorakennuksineen on raunioina, samoin paikallinen oopperatalo. Satoja siviilejä on kuollut ja tuhansia loukkaantunut.

Ukrainalainen varusmies Harkovan hallintokeskuksen raunioilla 27. maaliskuuta.

Ihmiset pitävät suojaa metroasemilla ja junissa maan alla. Maaliskuun alussa Venäjä iski kaupungin eteläpuolella sijaitsevaan sairaalaan. Sairaalassa hoidettiin esimerkiksi raskaana olevia naisia ja lapsia.

– Ei Harkovaa ole enää. Pommitukset jatkuvat vieläkin. En ole varma, onko taloni vielä pystyssä, jos joskus palaan, kaupungista paennut Tatjana kertoi Ilta-Sanomille perjantaina.

BBC:n saamien tietojen mukaan ennenaikaisten synnytysten määrä Harkovassa on viime viikkoina kaksin- tai kolminkertaistunut. Paikallisen neuvolan johtajan mukaan riskiä lisäävät muun muassa infektiot, lääketieteellisen avun puute ja huono ravinto.

Viranomaiset uskovat, että yli puolet Harkovan 1,4 miljoonasta asukkaasta on paennut.

Venäjän ilmaiskut ovat osuneet Harkovassa useisiin asuintaloihin.

Herson

Pormestari Igor Kolykhaevin mukaan Etelä-Ukrainassa sijaitseva kaupunki on muuttunut tunnistamattomaksi. Venäjän joukot tunkeutuivat Hersoniin 2. maaliskuuta, minkä jälkeen ongelmia on ollut niin sähkön, veden kuin kaasun ja lääkkeiden saatavuudessa.

Erityisen vaikeassa asemassa ovat vakavasti sairaat potilaat sekä vastasyntyneet, joiden ravinnosta ja hygieniatarvikkeista on pulaa. Vapaaehtoistyöntekijät ovat sanoneet lääkepulan aiheuttavan kaupungissa enemmän kuolemia kuin luodit.

Ukrainan lippua liehuttavat mielenosoittajat protestoivat kaupungin miehittäneitä venäläisjoukkoja vastaan 20. maaliskuuta.

Noin 300 000 asukkaan Herson on ensimmäinen suurempi kaupunki, jonka Venäjän armeija onnistui saartamaan. Kaksi kaupungissa asuvaa toimittajaa on välittänyt päiväkohtaisia paikallistietoja brittilehti Guardianille.

– Kuuntelimme uutisia radiosta ja yhtäkkiä ukrainankielinen lähetys katosi ja korvautui kokonaan venäläisellä. (...) Huhtikuussa he (miehittäjät) haluavat aloittaa venäläisen opetussuunnitelman kouluissa. He aikovat poistaa ukrainankielisen kaunokirjallisuuden ja historiankirjat kirjastoistamme.

Siviilit ja armeija jatkavat vastarintaa hyökkääjiä vastaan. Ukraina aloitti 15. maaliskuuta vastahyökkäyksen, jonka tarkoitus oli armeijan virkamiehen mukaan aiheuttaa vahinkoja Venäjän armeijalle, ei niinkään saada aluetta takaisin.

Samana yönä kaupungin lentoasemalta kohosi mustaa savua. Virkamies kertoi New York Timesille, että tarkoituksena oli pommittaa asemalle asettuneita Venäjän joukkoja.

Venäjän joukot tukahduttivat mielenosoituksia ampumalla ja heittämällä kranaatteja 21. maaliskuuta.

Mykolajiv

Hersonin miehitettyään Venäjän joukot ovat keskittyneet piirittämään toista Mustanmeren rannikkokaupunkia, joka sijoittuu Hersonin ja miljoonakaupunki Odessan väliin.

Mykolajivia on pommitettu päivittäin. 19. maaliskuuta Venäjä iski kaupungissa sijaitsevaan merijalkaväen tukikohtaan ja tappoi kymmeniä.

Paikalliset kulkevat tuhoutuneen rakennuksen ohi Mykolajivissa.

Ukrainan joukot ovat puolustaneet kaupunkia usealla eri rintamalla ja kohdanneet tykkitulta, raketti-iskuja ja venäläisten taisteluhelikoptereita. Keskeinen puolustuskohde on Odessaan johtava silta. Pormestari Oleksandr Senkevichin mukaan sotilaat ovat saaneet määräyksen räjäyttää silta, mikäli puolustus epäonnistuu.

New York Times raportoi, että enemmistö puolimiljoonaisesta väestöstä on paennut kaupungista. Paikallisen hautaustoimiston omistava Dmitry Smirnov kertoi viime viikolla Washington Postille, että ihmisiä kuolee kaupungissa noin 100 päivässä, jos venäläissotilaita ei lasketa. Normaaliolosuhteissa määrä on 20.

Ukrainalaisnainen pommitetun kotialueensa raunioilla Mykolajivissa.

Kiova

Yhdysvaltain puolustusviranomainen kertoi CNN:lle perjantaina, että Venäjän armeijan eteneminen on keskeytetty Kiovassa ja että joukot ovat ryhmittyneet puolustusasemiin. Ilmahyökkäykset ja ohjusiskut kaupunkiin kuitenkin jatkuvat edelleen.

Yasnohorodkan pappi vaurioituneessa kirkossaan Kiovassa.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko ilmoitti koulujen avautumisesta sunnuntaina. Hän kertoi, että kursseja muokataan vallitseviin olosuhteisiin sopiviksi käyttämällä erilaisia koulutusalustoja.

– On tärkeää, että kaupunki elää ja työskentelee myös vaikeissa sotatilan olosuhteissa, Klitshko sanoi Telegramissa.

Sodan alettua kymmenet tuhannet kiovalaiset ovat paenneet kotikaupungista maan länsiosassa sijaitsevaan Lviviin ja sieltä Puolan kautta muualle Eurooppaan.

Venäjä on pommittanut ohjuksin myös asuinalueita ja osunut maaliskuun puolivälissä muun muassa metron sisäänkäyntiin. Lauantaina Kiovan itä- ja länsiosat joutuivat venäläisten pommitusten kohteiksi. Lisäksi venäläisjoukot tunkeutuivat ainakin kahdelle esikaupunkialueelle.

