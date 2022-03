BBC: Epäluulo yltyy Odessassa – merkkivalojen ja mustien nuolten pelätään olevan viestejä venäläisille

Epäluulo asukkaiden keskuudessa kiihtyy Ukrainan Odessassa, jossa asukkaat etsivät merkkejä venäläisagenttien viesteistä.

Odessa on valmistautunut venäläisten mahdolliseen hyökkäykseen.

Epäluuloa Odessan asukkaissa on herättänyt esimerkiksi punainen valaistus asunnon ikkunassa. Odessalaiset arvelevat, että valo voi olla viesti venäläisagenteille.

Epäluulo on johtanut poliisikuulusteluihin, kun asukkaat vahtivat toisiaan painostavassa ilmapiirissä.

BBC:n haastattelema 22-vuotias insinööri Bohdan Mylko joutui kuulusteluihin naapurin tehtyä ilmoituksen miehestä. Mylko oli sytyttänyt makuuhuoneensa ikkunoihin punaiset koristevalot.

Hetken päästä poliisi tuli hakemaan Mylkon kuulusteltavaksi.

– Punaisten valojen ikkunassa uskotaan olevan signaali venäläisille, Mylko kertoo BBC:lle.

Mylko selvitti asiansa, näytti paperinsa ja kertoi, ettei hän ole venäläisten agentti.

Poliisi on nyt valppaana ja pysäyttää epäilyttäviä henkilöitä.

Odessan keskustasta muutama kilometriä etelään on yökerho- ja rantabaarialue.

Eläkkeellä oleva 71-vuotias Dmitro Novak näyttää BBC:lle talon seinään maalattua mustaa nuolimerkkiä. Novak on peittänyt merkin siltä varalta, että se on tarkoitettu venäläisille.

Novak kertoo, kuinka hän näki talon katolta heijastetun valon, joka oli suunnattu merelle. Hän uskoo, että se oli jonkinlainen signaali Venäjän laivastolle.

Viikkoa aiemmin venäläiset ampuivat mereltä ohjuksia Odessaan. Jotkut asuinrakennukset saivat osumia.

Kaduille on pystytetty barrikadeja.

Venäläismielisten uskotaan valmistelevan sabotaaseja ja keräävän tietoja Venäjän armeijalle.

BBC:n haastattelema analyytikko Hanna Shelest, joka toimii Ukrainan valtion neuvonantajana turvallisuusasioissa, uskoo Venäjän ensimmäisenä kohteena olevan katutaistelujen varalta Odessan keskustassa sijaitseva ase- ja ammusvarasto.

Venäläiset yrittävät Shelestin mukaan myös ohjata erilaisin merkein Venäjän hyökkääjiä sekä merkitä kohteet tykistö- ja ilmaiskuja varten.

Ukrainan mediassa on nähty videoita, joissa poliisi on pidättänyt epäiltyjä venäläisiä sabotoijia ja presidentti Volodymyr Zelenskyi on palkinnut poliiseja työstään sabotoijien pidättämiseksi.

Ukrainan viranomaiset yrittävät häiritä venäläisten liikkeitä sotkemalla katujen ja teiden viitoituksia.

Väyliltä on poistettu katujen, kylien ja kaupunkien nimiä, kertoo amerikkalainen radiokanava NPR.

Ukrainan väylävirasto Ukravtodor on kehottanut kansalaisia sulkemaan vihollisen käyttämiä väyliä kaikin keinoin.

Ukrainalaisia on neuvottu katkaisemaan puita, rakentamaan esteitä ja polttamaan renkaita, jotta tunkeutuja ymmärtää, ettei hän ole tervetullut maahan.

Virasto usutti ukrainalaisia painamaan mainostauluja, joissa on venäläisille sotilaille osoitettu pääkallo ja arkku.