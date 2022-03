Oleksi, 35, oli sisällä Mariupolin teatterissa, kun ilmaisku tuhosi sen – taltioi kaaoksen keskeltä kaksi lyhyttä videota

Oleksi kuvasi ensimmäiset julkisuuteen tulleet videot Mariupolin teatterin sisältä iskun jälkeen.

Lviv, Ukraina

Mariupolin draamateatteriin 16. maaliskuuta tehty ilmaisku surmasi ainakin 300 ihmistä, vahvistivat kaupungin viranomaiset perjantaina. Rakennuksen sisälle oli hakeutunut Venäjän armeijan kranaattitulelta suojaan arviolta 1 300 ihmistä, kun sen keskiosa tuhoutui ilmaiskussa.

Teatterista oli tullut sodan kuluessa paikallisille elintärkeä keskus, sillä rakennuksessa oli kaupungin suurin pommisuoja. Sieltä monet kävivät myös etsimässä tietoja mahdollisista evakuoinneista.

Tietojen perässä teatterille hakeutuivat maaliskuun 16. päivänä myös Oleksi, 35, sekä ystävänsä Anton. Kello oli noin 10 aamupäivällä, kun miehet saapuivat teatterin edustan aukiolle.

Oleksi muistelee, kuinka ihmiset jonottivat vettä teatterin pääsisäänkäynnin edustalle pysäköidystä tankkiautosta.

Oleksi selviytyi ilmaiskussa tuhoutuneesta Mariupolin teatterista.

– Menimme sisälle teatteriin ja puhuimme oven lähellä nuoren naisen kanssa. Hänen nimensä oli Lilia. Kysyimme Lilialta, kuinka pääsisimme pois Mariupolista. Hän vitsaili, että todennäköisesti vain jalan, sillä kranaattituli oli jatkuvaa, Oleksi kertoo IS:lle.

Hän sanoo panneensa merkille, että rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa lattialla lepäsi maaten suuri määrä ihmisiä. Heitä oli Oleksin mukaan tullut teatterille erityisesti niistä osista Mariupolia, jotka venäläisten hyökkäys oli tuhonnut ensimmäisenä.

Sitten jysähti.

– Emme ehtineet tajuta, mitä tapahtui. Teatterin paksut seinät tärisivät, ja ihmiset lähtivät juoksentelemaan eri suuntiin päästäkseen suojaan. He hyppivät lattialla shokissa maanneiden ihmisten yli, Oleksi kuvailee kaoottista tilannetta.

Anton juoksi kellarin pommisuojaan. Oleksi lähti pyrkimään ulos teatterista, koska koki tarvetta paeta.

– Kaikkialla oli pölyä ja tomua. Erotin sen seasta Lilian punaisen paidan ja yritin seurata häntä. Vedin puseroa nenän ja suun eteen suojaksi.

Hetken päästä Oleksi havahtui teatterin katosta sisälle tunkeutuvaan auringonvaloon. Hän hakeutui portaisiin ja juoksi talon kolmanteen kerrokseen saadakseen ilmaa. Silloin hän tajusi, että kaikki rakennuksen kerrokset olivat romahtaneet sen keskiosassa alas katon mukana.

– Kuulin, kuinka ihmiset huusivat ja vaikeroivat romun alla. Joku kirkui, että alakerrassa oli paljon kuolleita, Oleksi kertoo edelleen silmin nähden järkyttyneenä.

Hän tarttui puhelimeensa ja kuvasi sillä teatterin sisältä kaksi lyhyttä videota. Ne ovat ensimmäiset julkisuuteen tulleet videot teatterin sisältä iskun jälkeen.

Oleksi sanoo jakaneensa videonsa useille Telegram-kanaville, ja sen jälkeen jälkeen ne alkoivat levitä sosiaalisen median kanavissa perjantaina.

Videokuvan taustalla kuuluu, kuinka Oleksi selittää näkemäänsä kiihtyneellä äänellä.

Seuraavaksi Oleksi näki naisen, jolla oli sylissään arviolta 6-vuotias lapsi. Hän pyysi naista lähtemään kanssaan vapaaehtoiskeskukseen, joka tuolloin auttoi ihmisiä edelleen Mariupolissa.

Nainen oli kuitenkin lamaantunut shokista, eikä kyennyt ottamaan kuin muutaman askeleen. Yltä päältä vaalean tomun peitossa ollut Oleksi lähti itse juoksemaan kohti lähintä suurta taloa, jotta pääsisi sinne turvaan.

– Siellä ollut mies sanoi, ettei tilaa ollut. Hän käski minua etsimään jonkun toisen piilon.

Haastattelun aikana Oleksi nousee seisomaan ja näyttää, kuinka hän liikkui seinien vierustoja pitkin kyyryssä kranaattitulen keskellä. Päätä hän yritti suojata käsillään.

Iskusta seurasi kaaos.

Noin kymmenen minuutin kuluttua Oleksi pääsi suojaan toiseen rakennukseen. Kun hän näytti teatterin sisällä kuvaamansa videot talossa piilossa olleille ihmisille, nämä eivät reagoineet niiden sisältöön juuri lainkaan.

– Mariupolilaiset ovat jo niin turtuneita pommituksiin ja kuolemaan, että oikein mikään ei enää hetkauta heitä. He antoivat minulle vettä, koska tomua oli myös kurkussani ja keuhkoissani. Sitten he sanoivat, että lepää nyt, sitten kaikki on kunnossa.

Myöhemmin Oleksi palasi kotiin, jossa hänen äitinsä odotti. Äidin reaktio videoihin oli samanlainen kuin muidenkin.

Kuvakaappaus videolta, jossa näkyy Mariupolin teatterin kärsimiä vahinkoja.

Oleksille ei ollut heti iskun jälkeen selvää, mikä teatteriin oli osunut. Myöhemmin hän sai kuulla, että kyse oli ilmaiskusta.

– Muistan, että taivaalta kuului ennen sitä lentokoneen ääntä.

Oleksi, hänen äitinsä sekä ystävänsä Anton onnistuivat lopulta löytämään paikat autosta, joka kuljetti ihmisiä pois Mariupolista. Lähtiessään he näkivät kotitalon lähellä kolme venäläissotilasta.

Autokunta hakeutui ensin turvaan Manhushiin, josta matka jatkui Zaporizzjaan. Siellä Oleksin ja Antonin tiet erosivat.

– Anton lähti Kiovaan. Hän aikoo liittyä puolustusjoukkoihin, Oleksi sanoo.

Tuhoisaa iskua muistellut Oleksi piirsi paperille teatterin pohjapiirroksen.

Hän mainitsee ohimennen, että Anton on Moskovasta alun perin kotoisin oleva venäläinen, joka muutti Ukrainaan vuonna 2014 suututtuaan Krimin valtauksesta. Nykyään Anton on ukrainan kansalainen, ja haluaa puolustaa kotimaataan entisten maanmiestensä hyökkäykseltä.

IS tapasi Oleksin lauantaina Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivissä, jonne hän siirtyi äitinsä kanssa reilu viikko sitten. Jatkosuunnitelmista heillä ei ole vielä tietoa.

Oleksi kertoo näkevänsä öisin painajaisia kokemastaan. Hän joutuu pitämään paussin ja vetämään syvään henkeä ennen kuin pystyy kuvailemaan sitä, mitä hän ajattelee kokemastaan nyt.

– Tunnen sympatiaa ja myötätuntoa teatterissa olleita kohtaan, mutta samalla myös pelkoa ja vihaa niitä mariupolilaisia kohtaan, jotka halusivat ennen sotaa kaupungin tulevan osaksi Venäjää. Mielestäni he kutsuivat sodan kaupunkiimme.

Keskustelun lopuksi Oleksi haluaa lähettää vielä viestin ”vapaalle maailmalle”.

– Tämä führer täytyy pysäyttää niin pian kuin mahdollista, koska hän jatkaa vielä muihin maihin, Baltiaan ja Suomeen, hän sanoo, rinnastaen Venäjän presidentin Vladimir Putinin natsi-Saksan johtajaan Adolf Hitleriin.