News in Russian

Скрытые силы обеспечивают власть Путина – создана дьявольская система, чтобы народ никогда не мог восстать

В России есть бесчисленное множество различных силовых структур, которые могут быть задействованы для предотвращения восстания народа против президента Путина. С другой стороны, именно в них могут вызревать семена дворцового переворота.

Считается, что Росгвардия (слева) существует прежде всего как механизм обеспечения власти Владимира Путина. Юнармия (справа) — военно-патриотическая организация детей и молодежи.

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Может ли в России произойти спонтанное восстание простого народа, которое приведет к свержению президента Владимира Путина и смене власти в Кремле?

Многие эксперты считают этот вариант либо невозможным, либо крайне маловероятным. С ними согласен, например, полковник в отставке Мартти Й. Кари, который в настоящее время преподает разведку в Университете Ювяскюля.

– Люди не поднимутся на восстание. Они находятся в информационной блокаде, и в России такой культуры вообще нет, говорит Кари.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Национальной гвардии Виктор Золотов — три ключевые фигуры в администрации Владимира Путина.

По мнению Кари, гораздо более вероятно, что смена власти произойдет в результате какого-то дворцового переворота. По его словам, уже есть некоторые признаки разногласий внутри правящей машины Путина, один из которых – домашний арест главы внешней разведки ФСБ Сергея Беседы в связи с предполагаемыми просчетами войны в Украине.

– Я часто описываю закулисную борьбу за власть в России цитируя Черчилля – это как наблюдение за схваткой бульдогов под ковром. Ковер уже явно движется, но мы не видим, что происходит под ним, описывает Кари.

Евгений Пригожин (справа) финансирует частную армию Вагнера. Путин использует ее в том числе в войне в Украине.

С момента Оранжевой революции в Украине в 2004 году Путин систематически готовился к тому, что в России не должно быть ни одной цветной революции.

Однако после фальсификации парламентских выборов в декабре 2011 года в России наблюдались массовые протесты, и Путин вновь извлек из них урок. Когда он стал президентом в третий раз в марте 2012 года, он начал планомерно увеличивать численность персонала в различных силовых структурах.

По русской традиции, многие из этих организаций настолько закрыты и секретны, что трудно получить точную информацию о численности их персонала, или же информация вообще не является общедоступной.

В 2016 году Путин создал Российскую национальную гвардию, руководить которой он назначил своего бывшего телохранителя и доверенное лицо Виктора Золотова. Уже в то время предполагалось, что одной из главных задач Национальной гвардии будет предотвращение восстания и обеспечение дальнейшего правления Путина.

– Нацгвардия создана именно для того, что если бы даже вооруженные силы по каким-то причинам отказались подчиняться, команда Золотова всегда была бы на стороне Путина. Золотов, по образованию слесарь, имеет гигантское состояние благодаря Путину, поэтому он гарантированно останется верным президенту, говорит Кари.

В последние годы Росгвардия эффективно подавляла протесты в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального.

Весной 2021 года протесты, созванные лидером оппозиции Алексеем Навальным, были подавлены силой и жесткостью, и с тех пор в России проходят лишь очень небольшие акции протеста. Предпологается, что сторонники оппозиции были либо запуганы, либо изгнаны из страны. Поэтому даже недовольство войной в Украине не может привести к масштабным уличным протестам.

Сколько же в России различных силовых и охранных организаций и личного состава – действующего или резервного – готовых подавить возможное восстание, если на то будет приказ?

Помимо Нацгвардии, полиции, армии и служб безопасности, в России есть множество других силовых структур, которые постоянно действуют как своего рода глаза и уши Кремля внутри страны. Некоторые из них также имеют право на ношение оружия или другие полномочия, и на них Путин может рассчитывать, чтобы гарантировать свою власть.

Боец российского спецназа продемонстрировал свое мастерство в Ставрополе в 2013 году.

IS искала по открытым российским источникам данные о силовых и охранных структурах в России и об их количественном составе.

Один и тот же человек может служить в нескольких организациях и информация может быть устаревшей, поэтому цифры следует воспринимать только как приблизительную оценку. Также 2-миллионный кадровый резерв вооруженных сил – это, по сути, лишь теоретически максимальное число, которое может быть мобилизовано.

Стоит также помнить, что за каждым служащим в этих организациях стоит его семья. Все средства к существованию и мнение семей работников силовых организаций в значительной степени зависят от нынешней правящей элиты России и сохранения ее власти.

Нацгвардия, включая Омон, Собр 350 000 – 400 000 чел. Министерство внутренних дел, полиция 920 000 Министерство обороны, вооруженные силы 900 000 – 1 000 000 Теоретические резервы вооруженных сил2 000 000 Служба вн. безопасности ФСБ и погранслужба200 000 Внешняя разведка SVR 15 000 Военная разведка ГРУ 50 000 Федеральная служба охраны ФСО 50 000 МЧС , пожарно-спасательной службы 290 000 Прокуратура 55 000 Следственный комитет 25 000 Федеральная служба судебных приставов 55 000 ФСИН, тюремные власти 210 000 Таможня 55 000 Собственные охранные организации государственных нефтегазовых компаний 25 000 Служба инкассации Центробанка, Росинкас 18 000 Частные охранные предприятия на службе государства 42 000 Службы безопасности и охраны федеральных учреждений и министерств 180 000 Казачьи воинские организации 140 000 Частные военные компании и частные наемники (Вагнер, РСБ, Редут-Антитеррор, Феракас, Антитеррор-Орел, Корпус Славян, МАР) - данных мало 10 000 – 50 000 Поддерживающие Кремль байкеры «Ночные волки» 5 000 Военно-патриотические организации взрослых по всей стране, в том числе Досааф. Активных членов 280 000 – 500 000 Юнармия, военно-патриотическая организация детей и юношества 1 000 000

Курсанты российских казачьих войск смотрят выступление Владимира Путина по телевидению.

При суммарном подсчете россиян, которые могут быть лояльны Путину, необходимо также учитывать госслужащих и сотрудников госпредприятий, которые работают на государство.

При Путине в российских государственных службах и предприятиях была восстановлена старая советская практика включения сотрудников органов госбезопасности в число штатных работников. Это позволяет, например, следить за настроениями сотрудников и контролировать их поведение при голосовании.

Еще одна опора Путина – пенсионеры. Их пенсионные выплаты зависят от бюджетных средств.

Так называемых бюджетников – государственных служащих, учителей, врачей и т.д., получающих зарплату из государственных, городских и муниципальных бюджетов – всего около 17, 5 млн. человек. Члены парламента, городские советники и люди, работающие в различных органах местного самоуправления – около 750 000 человек. Пенсионеры, живущие на бюджетные средства, около 43 000 000 человек.

По данным на начало января 2022 года население России составляло чуть более 145 миллионов человек.

Lähteet: Interfax, Proekt, Kommersant, Meduza, The Bell, News.Rambler, Pasmi.ru, Forbes, Kazaki, Tass, Novaja gazeta, Mchs.gov, Rusohrana, Ria Novosti, Vestidosaaf

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen.