Venäjä ei edes sano olevansa sodassa. Kansalaisille näytettiin kuvaa kokouksesta, jossa tunnelma oli kuin hautausurakoitsijoiden pikkujouluissa.

Ukrainan sodasta suuren yleisön mieliin on syöpynyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin esiintyminen.

Maastohousuissa, t-paidassa ja parta ajamatta esiintyvä Zelenskyi on vedonnut kansaan ja kertonut viestiä ukrainalaisten hädästä.

– Aivan kuin lätkäpelaajilla, Zelenskyillä on turnausparta. Niin kauan kuin taistellaan ei ajella partaa, luonnehtii Venäjän-asiantuntija Martti J. Kari.

Kari on Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja, filosofian tohtori ja Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö.

Hän on ollut kolmeen otteeseen työn puolesta Ukrainassa.

Kari on ollut maassa sotilasasiamiehenä, Etyjin valtuuskunnan jäsenenä ja Ukrainan tiedustelupalvelussa strategisena neuvonantajana.

– Ukrainainalaisilla on tekemisen meininki. He ovat luovia ja nuorekkaita.

Volodymyr Zelenskyin videotervehdys maaliskuun alussa.

Presidentti Zelenskyi iskee silmää Kiovassa.

Presidentti Zelenskyistä julkaistut videot ovat Karin mukaan hyvin mietittyjä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistavien videoiden avulla Zelenskyi näyttää, että presidentti on Kiovassa ja Kiovassa pystyy liikkumaan kaduilla. Videoilla näkyy aina jokin merkki, josta ihmiset voivat tunnistaa Kiovan.

Presidentin pysyminen Kiovassa on Karin mielestä tärkeä viesti.

– Kun Zelenskyille tarjottiin lentoa pois Kiovasta alussa, hän sanoi, älkää antako minulle lentoa, vaan antakaa aseita. Hän on taistelija luonteeltaan ja hänellä on hyvä ympäristö.

Hieno oivallus Karin mielestä on esiintyä parta ajamatta ja sotilasmoodissa.

– Uskon, että monella sotilaalla etulinjassa ei ole aikaa ajaa partaa. Jos presidentti ilmestyisi parta ajettuna, sliipattu liituraitapuku yllä sanomassa, että pitää taistella, se ei olisi niin vakuuttava.

Presidentti Zelenskyillä on yllään maastopuvun housut ja t-paita, joissa on Ukrainan asevoimien merkki.

– Antaahan tämä paremman kuvan kansan yhtenäisyydestä, kun vertaa vaikka Putiniin, joka istuu pitkän pöydän päässä.

Zelenskyi avustajineen Kiovan kadulla sodan alettua 25. helmikuuta.

Zelenskyin lähipiiri esiintyy myös sotamoodissa. Tv-kuvissa Ukrainan ministerit ovat asepuvut päällä, hymyilevät ja liikkuvat ihmisten seassa.

Samaa tiimiä edustavat Kiovan pormestari Vitali Klitshko ja hänen nyrkkeilijäveljensä Vladimir.

– He liikkuvat kaduilla farmareissa ja t-paidoissa. He kertovat, miten Kiovan saarto ei onnistunut.

Karin mielestä Ukrainassa on hämmästyttävän hienoa johtamista niin valtio- kuin kuntatasolla.

– Ollaan ihmisten seassa ja puhutaan. Siellä koko kansa tekee yhdessä puolustusta.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov ja presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Zelenskyistä on julkaistu sosiaalisessa mediassa myös vanhoja videoita. Yhdessä hän tanssii lateksipuvussa korkokengät jalassa.

– Voisiko kuvitella ketään muuta presidenttiä tanssimassa lateksipuvussa, hän on aivan uskomaton äijä. Hän on todella showmies ja hänen ympärillään on todella hyvät käsikirjoittajat.

Kari uskoo, että Zelenskyin takana on hyvä tiimi, joka osaa tuottaa ohjelmia ja laatia käsikirjoituksia.

Ukrainalaisten etuna on lisäksi se, että he pystyvät avoimesti kertomaan sodankäynnistä. Venäläiset eivät voi tehdä vastaavanlaisia videoita, sillä Venäjä ei sano olevansa sodassa.

– Venäläiset tekevät väsyneitä ”Veljeni on laskuvarjojääkäri” -lauluja. Sellainen ei oikein toimi tässä tilanteessa.

Presidentti Zelenskyi on sairaalavierailulla esikuntansa kanssa.

Kari arvelee, että Zelenskyi on pestannut avukseen jäseniä tutusta Kvartal-95-tiimistä, joka tuotti muun muassa Kansan palvelija -televisiosarjan, jossa Zelenskyi näytteli pääosaa.

Ukrainan siviilitiedustelun päällikkö on muun muassa nostettu tuotantotiimistä.

– Zelenskyi on ottanut lähelleen ihmisiä, joihin hän voi täysin luottaa. Luottamus on parempi kuin se, että jollakin on valtava ammattitaito.

Karin mielestä Ukrainan koko hallinto on rakennettu taitavasti. Apulaisjohtajat ja virastopäälliköt edustavat ammattitaitoa, viraston johtajat edustavat luottamusta presidenttiin.

Zelenskyin hallinto on lisäksi sulkenut venäläisten informaatiokanavia. Hallinto ajoi viime talven aikana alas venäläismielisen tv-kanavat.

– Se oli yksi asia, joka Putinia varmaankin otti päähän.

Olutravintola Pravdan tarjoilija esittelee ravintolan omaa Taistelija-merkkistä olutta.

Zelenskyi on taitava retoriikan käyttäjä.

Britannian parlamentille hän puhui Shakespearesta, saksalaisille Berliinin muurista ja ruotsalaisille Gotlannin puolustamisesta.

Ukrainalaisten käyttämä Slava Ukraini -lause on kaikkien ihmisten huulilla.

– Yhdessä puheessaan Zelenskyi sanoi, että elämä voittaa kuoleman ja valo voittaa pimeyden. Se on Raamatusta. Kun mennään Raamatun puolelle, mennään jo suoraan selkärankaan, Martti J. Kari muistuttaa.

Zelenskyi on kuvattu Kiovan keskustassa ja taustalla näkyy, miten rakennuksia on suojattu.

Nykyisin kun ihmisillä on kännykät, voidaan nopeasti julkaista kuvia ja videoita sodan käänteistä sosiaalisessa mediassa. Valtiot tuottavat myös omaa propagandaansa.

Kari arvelee, että osa julkaisusta materiaalista on luultavasti autenttista ja osa on näyteltyjä. On videoita, joista sanotaan että ne on kuvattu taisteluista, mutta niistä näkee, että ne ovat taisteluharjoituksista.

– Mitä ukrainalaiset kuvaavat ja panevat nettiin, niillä pyritään vaikuttamaan venäläisten psyykeeseen. Näytetään, että sata venäläistä on antautunut, ja näytetään, miten venäläisiä kohdellaan.

Presidentti Zelenskyi vieraili Kiovan sairaalassa tapaamassa haavoittuneita.

Zelenskyi tapaamassa haavoittunutta taistelijaa kiovalaisessa sairaalassa.

Zelenskyi on käynyt tervehtimässä myös haavoittuneita siviilejä sairaalssa.

Videoilla ukrainalaiset haluavat näyttää, miten he kohtelevat hyvin venäläisiä. He tarjoavat vangitulle varusmiehille teetä ja antavat soittaa äidille kotiin.

– Ukrainalaiset kyllä osaavat somepelin. En tiedä, miten koordinoitua se on, mutta se toimii joka tapauksessa hienosti.

Ukrainalaiset näyttävät tuhottua kalustoa ja vangiksi antautuneita venäläisiä. Hyvin harvoin kuvissa näytetään venäläisiä kaatuneita.

– Niissä on tietty kohteliaisuuskoodi. Ei näytetä valtavia määriä venäläisiä kaatuneita, mutta rikkoutunutta kalustoa kyllä näytetään.

Zelenskyi esitti vidotervehdyksen Yhdyvaltain edustajainhuoneelle 16. maaliskuuta.

Venäläiset laahaavat Karin mielestä informaatiovaikuttamisessa ukrainalaisten perässä.

Venäläisten taktiikkana on yrittää eristää oman informaatioympäristönsä ja vaikuttaa vain omien kansalaisiensa mielipiteeseen. Ukrainalaiset sen sijaan pyrkivät vaikuttamaan sekä venäläiseen että läntiseen informaatioympäristöön.

– Venäläiset suojautuvat ja ukrainalaiset hyökkäävät informaatioympäristössä, Kari pelkistää.

Karin mukaan venäläiset yrittävät pitää oman kansansa umpiossa. He kertovat, miten Ukrainassa on käynnissä erikoisoperaatio.

– Venäläisten ongelma on se, että kun he eivät ole sodassa, he eivät voi täysin käyttää propagandaa samalla tavalla hyväkseen kuin ukrainalaiset.

Venäläisten propagandaa on näyttää pönöttäviä kuvia johtajista tai lapsia huutamassa Z-muodostelmissa iskulauseita.

Kosovolainen taisteilija Alkent Pozhegu valmisti Zelenskyin kasvokuvan jyvistä ja siemenistä Kosovoon, Gjakovan kadulle.

Presidentti Vladimir Putin ja maan johto ei ole paljon esiintynyt julkisuudessa viime päivinä. Ainoa ulostulo oli, kun Venäjän hallinto yritti todistaa, että puolustusministeri Sergei Shoigu on kunnossa ja johtaa sotatoimia.

Ihmisille näytettiin kokous, jossa Shoigu piti puheen.

– Puhe oli varmaankin nauhoitettu aikaisemmin. Tunnelma oli kuin hautaurakoitsijoiden pikkujouluista. Siellä ei paljon naureskeltu, Kari arvioi.

Ukrainan presidentistä on tullut brändi, Lego-hahmosta kustomoitu Zelenskyi ja Molotovin cocktail.