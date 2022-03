Biden improvisoi puheensa lopuksi – oliko se ”vaarallinen virhe” vai ”paras puhe”?

”Tämä mies ei voi pysyä vallassa”, Biden julisti, minkä jälkeen Valkoinen talo tarkensi, ettei kysymys ollut Putinin syrjäyttämisestä.

Upea puhe, mutta pidentääkö se sotaa?

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin lauantai-iltana Varsovan kuninkaanlinnan edessä pitämää puhetta ylistettiin tuoreeltaan retorisesti mestarilliseksi.

Mutta sen loppuhuipennus myös kyseenalaistettiin. Sitä pidettiin sosiaalisessa mediassa jopa vaarallisena virheenä.

Valkoinen talo viestitti pian puheen jälkeen julkisuuteen, mitä Biden oli (oikeasti) tarkoittanut todetessaan, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin voi jatkaa vallassa.

"For God's sake, this man cannot remain in power”, Biden julisti puoli tuntia kestäneen puheensa aivan lopussa.

Puheen loppuosa on katsottavissa tämän artikkelin yläpuolelta.

Vaikka ”tämä mies ei voi pysyä vallassa” voitaisiin tulkita yleisen tason eksistentiaaliseksi kannanotoksi pahuuden olemuksesta ja valtion päämiehen pitkän tähtäimen diplomaattisesta toimintakykyisyydestä ja uskottavuudesta, kiiruhti Valkoinen talo tarkentamaan Bidenin tarkoittaneen, ”ettei Putinin voida antaa käyttää valtaa Venäjän naapurimaihin tai lähialueisiin”.

”Can not” (ei voi) on epämääräisempi passiivisempi ilmaus kuin esimerkiksi ”may not” (ei saa), joka sisältäisi ajatuksen, että asialle pitää tehdä jotain.

”Paras puhe, mitä Joe Biden on ikinä pitänyt”, twiittasi presidentti Barack Obaman hallinnossa mukana ollut demokraattipoliitikko Jon Cooper.

”Voimakas Bidenin puhe ja viestit poikkeuksellisen selkeitä”, twiittasi Atlantin tällä puolen sotatieteiden tohtori, työelämäprofessori Jarno Limnell.

Hän poimi twiittiinsä viesteistä kolme: ”Ukraina ei koskaan tule olemaan voitto Venäjälle”, ”Putin ei voi jatkaa vallassa” ja ”Maailman demokratioiden oltava hyvin yhtenäisiä.”

Pian kävi ilmi, ettei keskimmäinen viesti ollutkaan niin selkeä.

”Uskomattoman vaarallinen virhe, jonka Putin varmasti armottomasti käyttää hyväkseen”, twiittasi englantilainen mediapersoona ja Tony Blairin työväenpuoluehallituksen taustahahmo Piers Morgan.

”Paha lapsus kurinalaisuudessa, joka voi lisätä sodan laajuutta ja pidentää kestoa”, twiittasi yhdysvaltalainen ulkopolitiikan tuntija Richard N. Haass.

Haassin mukaan Bidenin lähettämä viesti oli omiaan vahvistamaan Putinin alkuperäisiä käsityksiä siitä, miten länsi häneen ja Venäjään suhtautuu.

Yhden näkemyksen mukaan Putin pelkää vähintään yhtä paljon venäläistä värivallankumousta kuin Naton itälaajenemista.

Haassin näkemyksen vilkkaassa kommentoinnissa todettiin, ettei Biden ollut vaatinut Putinin syrjäyttämistä, ainoastaan muistuttanut yleisestä tunnustetusta tosiasiasta.

Biden oli jo aiemmin kutsunut Putinia ”sotarikolliseksi” ja Puolan-matkalla tavattuaan Ukrainan pakolaisia myös ”teurastajaksi”.

Varsovan puhe sisälsi voimakkaasti tunteisiin menevän osuuden, jossa Biden kertoi kohtaamisestaan ukrainalaisten äitien ja lasten kanssa.

Eräiden Haassin kommentoijien mielestä kyseessä ei ollut lapsus, vaan puheen kulminaatiopiste – ja viesti Kremlin sisäpiirille.

Haassin näkemystä sodan pidentämisestä arvosteltiin ja uskottiin, että sodan kestoon vaikuttaa pikemminkin Venäjän armeijan suorituskyky.

Muistutettiin myös, kuinka Venäjä oli vaikuttanut Yhdysvaltain presidentinvaalien 2016 lopputulokseen tukemalla Donald Trumpin valintaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi Bidenin puhetta toteamalla, ”ettei ole Bidenin asia päättää sitä, kuka Venäjää johtaa, vaan Venäjän presidentin valitsevat kansalaiset”.

Washington Postin mukaan kiistanalainen osa Bidenin puheesta oli improvisaatiota. Se ei olisi lehden lähteen mukaan sisältynyt alkuperäiseen puheeseen.

Tätä tietoa tukee puheen rakenne, kaari.

Biden aloitti puheensa muistuttamalla puolalaista syntyperää olleen paavi Johannes Paavali II:n Puolan vierailusta kesäkuussa 1979.

”Älkää koskaan menettäkö toivoanne, älkää väsykö, älkää pelätkö”, Biden siteerasi paavia puheensa alussa ja uudelleen samoin sanoin puheen lopussa, – joka ei sitten ollutkaan vielä puheen loppu.

Yleisön jo alkaneiden taputusten jälkeen Biden jatkoi vielä hetken, puhui ”imperiumia rakentavasta brutaalista diktaattorista, jollainen ei ikinä voi voittaa puolelleen kansan rakkautta, koska järkevät ihmiset eivät halua elää toivottomuudessa ja pimeydessä”.

Biden näki Venäjälle alistumattoman Ukrainan tulevaisuudessa ”demokratiaa ja toivoa, oikeutta ja valoa, säädyllisyyttä ja arvokkuutta, vapautta ja mahdollisuuksia”.

Tämän jälkeen –pidettyään lyhyen tauon – Biden päätti puheensa:

”For God’s sake, this man cannot remain in power. God bless you all and may God defend our freedom and may God protect our troops, thank you for your patience, thank you.”

Jumala tuli lopuksi mainituksi neljästi.

Biden on katolinen, kuten paavikin.

Johannes Paavali II ei olisi voinut käyttää omassa puheessaan kesäkuussa 1979 sanaa diktaattori. Ilman sitäkin Kreml suhtautui puolalaisen paavin Puolan-vierailuun jyrkän kielteisesti ja oli yrittänyt estää sen.

Sosiaalisessa mediassa Bidenin puheen loppunousua luonnehdittiin historialliseksi kannanotoksi diktaattoreita kohtaan.

Toisaalta muistutettiin, miten kävi Irakin diktaattorin Saddam Husseinin syrjäyttämisen kanssa, – vaikka ja etenkin, kun tällä ei lopulta ollutkaan pelättyjä erikoisaseita, joilla hyökkäystä perusteltiin.

Venäjällä on, kommentoija muistutti.