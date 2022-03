IS vietti viikon Lvivin turvasatamassa – kaksi tuntia lähdön jälkeen ohjukset tuhosivat rauhan

Isku Länsi-Ukrainan Lviviin ei ollut yllätys, mutta tuntuu silti epätodelliselta, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaantoimittaja Anna Nuutinen.

Venäjä iski lauantaina Länsi-Ukrainassa sijaitsevaan Lviviin. Alueen sotilashallinnon johtajan mukaan kaupungissa tapahtui iltapäivällä kolme voimakasta räjähdystä, ja alustavat tiedot kertoivat ainakin viiden ihmisen loukkaantuneen. Myöhemmin tietoja tuli vielä uudesta iskusta.

IS vietti iskua edeltävän viikon Lvivin seudulla. Alueelle oli tehty sodan kuluessa kaksi iskua, mutta yhtä lähelle tätä turvasatamaa sotatoimet eivät olleet kertaakaan ennen lauantaita ulottuneet. Ilmahälytykset ovat ajaneet ihmisiä pommisuojiin useita kertoja päivässä sielläkin, mutta kaupungilla näki, että monikaan ei enää jaksanut sireeneistä välittää.

Loppuviikosta ilmahälytyksiä ei kuultu alueella muutamaan päivään. Se sai väkisin miettimään, oliko hiljaisuus tyyntä myrskyn edellä. Etenkin, kun tiedossa oli Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailu rajan taakse Puolaan.

Lauantaina IS oli jo maaseudulla matkalla noin 70 kilometrin päässä sijaitsevalle Puolan rajalle, kun puhelimeen kilahti Ukrainan viranomaisten viesti ilmahälytyksestä. Raja ylitettiin Krakovetsista pakolaisvirran mukana jalan, ja uutiset tulivat jatkokyytiä odottaessa Puolan puolella: Lviviin oli isketty.

Se ei toisaalta ole yllätys, mutta tuntuu silti epätodelliselta.

Viikko Lvivissä kului tavaten ihmisiä, joiden elämään Ukrainassa nyt yli kuukauden kestänyt sota on vaikuttanut tavalla tai toisella: sotaa muualta maasta paenneita, järkyttäviä asioita kokeneita ihmisiä sekä paikallisia, jotka ponnistelevat auttaakseen heitä kaikin mahdollisin tavoin.

Keskusteluissa nousi jatkuvasti esiin, kuinka Lviv on Ukrainan turvallisin paikka, jossa monet sotatoimia paenneet pääsevät ensimmäistä kertaa pitkään aikaan huokaisemaan helpotuksesta, ainakin jossain määrin. Venäjän iskua Lviviin pidettiin mahdollisena, mutta ei välttämättä kovin todennäköisenä. Etulinjoihinkin oli matkaa satoja kilometrejä.

Lvivissä elämä on soljunut ainakin päällisin puolin normaalisti tähän mennessä. Joukkoliikenne on toiminut, kaupoissa on riittänyt tavaraa ja ihmiset ovat nauttineet kaduilla keväisestä auringonpaisteesta. Paikoin on tuntunut jopa vaikealta uskoa, että ollaan sotaa käyvässä maassa.

Tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa, kuinka röyhkeä ohjusisku vaikuttaa sodan kulkuun. Jonkinlainen käännekohta siitä saattaa kuitenkin muodostua.

Varmaa lienee kuitenkin se, että Lvivin ”turvallisuuskupla” on nyt puhjennut. Ensimmäisenä ovat mielessä nyt ne maan itäosista Lviviin paenneet, silmin nähden traumatisoituneet ihmiset, jotka jälleen joutuivat havahtumaan räjähdysten ääniin.