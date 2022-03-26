News in Russian

Отец семейства Тарас кует "чешские ежи" в своем гараже во Львове как в последний день: «Не могу просто сидеть и смотреть»

Живущая во Львове компания друзей решила засучить рукава и взяться за дело, когда Россия вторглась в Украину в конце февраля.

Мастерская Виталия (справа) и остальных членов бригады начала работать на второй день войны.

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Львов, Украина

Анна Нуутинен и Сеппо Кярки во Львове.

Среда уже на исходе, но в гараже частного дома на западе Украины группа мужчин продолжает бесплатно работать, как в последний день. Сноп сварочных искр прекращает сыпаться только на время перекура, и одновременно немецкая овчарка Грета, «контролер» текущих работ, получает внимание и подбадривающее потрепывание.

Дом на восточной окраине Львова принадлежит Тарасу, отцу семейства. Остальные – его друзья и соседи, всем около тридцати лет.

Внимание гостя сразу же привлекают "чешские ежи" – противотанковые препятствия, стоящие во дворе вдоль дорожки к дому Тараса. В последнее время они особенно часто появляются в военной хронике в Украине, ими заполнены дворы и улицы украинских городов.

Около 300 из них уехали именно отсюда, из этой кузницы, в том числе и в Киевскую и Харьковскую области.

С журналистом начинает говорит Виталий, лучше остальных владеющий английским. В обычной жизни он – разработчик программного обеспечения.

– Мы начали это, когда русское вторжение длилось уже сутки. Мы просто должны были что-то делать, помогать армии защитить страну. Просто нельзя было сидеть и наблюдать за всем со стороны, говорит Виталий.

Первые материалы для изготовления ежей были взяты с ремонта дома Тараса. Когда металл заканчивался, его собирали везде, где только можно было найти.

– Потом металл стало труднее найти. Его нужно было покупать, но это довольно дорого. Материалы для десяти ежей стоят около 5 000 гривен (чуть меньше 200 евро).

Бригада собирала средства на покупку металла через знакомых из Германии, Польши, Голландии и других стран.

– Сейчас кажется, что ежей везде уже достаточно, по крайней мере, в последнее время заказов на них не поступало. Теперь мы делаем эти маленькие штуки, которые используются для прокалывания колес. А те, что побольше, подходят для колес больших транспортных средств, говорит Виталий и показывает металлические приспособления, которыми заполнен двор.

Нужно было что-то делать, помогать армии защищать страну. Я не мог просто сидеть и смотреть, говорит Виталий.

Но сегодня в гараже Тараса варят кровати для полевого госпиталя. Виталий не знает, в какой части страны они окажутся, но в заказе говорится о необходимости пятидесяти коек.

– На данный момент для удовлетворения заказа не хватает еще десятка кроватей.

По словам Виталия, некоторые мужчины выполняют сварочные работы помимо своей основной работы, другие – занимаются этим целый день. Накануне работу выполняли меняющейся группой людей, с девяти утра до полуночи.

В первые дни в мастерской работали 12 человек, но сейчас там одновременно находятся пять – шесть человек. Необходимое оборудование и инструменты для сварки уже имелись, поскольку до вторжения русских Тарас делал в своем гараже мебель и велосипеды на заказ в другой мастерской.

Некоторые из мужчин отправили свои семьи в Польшу, хотя Львов пока остается в относительной безопасности по сравнению с городами на востоке страны.

Работа идет в мастерской.

В разговорах с украинцами часто поднимается вопрос, что военные действия, начатые Россией на востоке страны в 2014 году, сплотили людей и усилили их волю к борьбе. Особенно во Львове это отражается в усилиях по поддержке обороны и тех, кто бежит от войны. В этом участвуют почти все, кто может, как и группа Тараса.

Начавшееся в конце февраля российское вторжение привело к тому, что мало кто испытывает теперь симпатию к своему соседу. Это видно и в гаражной мастерской Тараса.

Виталий говорит, что некоторое время он жил в России, в Санкт-Петербурге. По его словам он все-таки не чувствовал себя там комфортно. Бабушка, дедушка и другие родственники по-прежнему живут под Санкт-Петербургом. Со своим двоюродным братом Виталий не общался с 2016 года.

Военные действия России в Украине – это "одна большая причина" для прекрашеня общения, говорит он.

– После двух лет войны я поехал в Санкт-Петербург на свадьбу своего двоюродного брата. Когда я пришел к нему домой, я увидел магниты на дверце его холодильника. На одном из них было лицо Путина. Я не мог не спросить: "Эй, приятель, что это за хрень?

Работа идет в мастерской.

Эффективность пропагандистской машины российского режима хорошо известна, но Виталий говорит, что дело не только в том, что россиянам промывают мозги пропагандой. По его мнению у русских и украинцев совершенно разный менталитет.

– Во время революции на Майдане в 2014 году родственники говорили нам по телефону, что мы сошли с ума. Мы отвечали, что хотим изменить здесь правительство, а вы можете быть там рабами, если хотите.

Сейчас Виталий, Тарас и партнеры работают вместе, чтобы сохранить в своей стране администрацию, которую они хотят видеть в будущем. Поэтму нам пора уйти, чтобы не мешать им исполнить заказ на кровати во время.

Автор Анна Нуутинен. Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.