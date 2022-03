Asiantuntija: Krimin maayhteys avaisi venäläisille pääsyn mystiseen satumaahan

”Parin viikon päästä nähdään, kuka on niskan päällä.”

Novorossija on Martti J. Karin mukaan mytologinen alue. Jos Mariupol kukistuu, silloin syntyy mytologinen Novorossija. Kuvassa venäläismielisiä joukkoja Mariupolissa torstaina.

Venäläiset ilmoittivat perjantaina saaneensa osittaisen maayhteyden Krimille. Venäläisten valtaama Krimin niemimaa olisi näin ollen parempien yhteyksien päässä Itä-Ukrainasta, josta venäläiset ovat vallanneet laajoja alueita.

Jyväskylän yliopistonopettaja, FT ja Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp Martti J. Kari muistuttaa, että Asovanmeren ranta Ukrainassa on mustan mullan aluetta.

– Tiet ja rautatiet ovat siellä äärimmäisen tärkeitä. Siellä ei voi liikkua muualla, koska pellot eivät kanna.

Mariupol on tärkeä solmukohta, jonka läpi menevät kaikki tiet. Mariupolista pääsee niin pohjoiseen Donetskiin, länteen Hersonin suuntaan kuin Krimille.

– Jos venäläiset sanovat, että he ovat saaneet maayhteyden, se tarkoittaa käytännössä varmaankin sitä, että heillä on joku tie hallussa niin, että he voivat hoitaa logistiikkaa sitä kautta.

Jos venäläiset puhuvat osittaisesta maayhteydestä, se voi tarkoittaa Karin mielestä vaikka pienempää pohjoisen kautta kulkevaa tietä.

Kuljetusten ja huoltojen lisäksi maayhteydellä on tärkeä symbolinen merkitys venäläisille.

Venäläiset ovat puhuneet Novorossija-unelmastaan. Käsite uudesta Venäjästä syntyi jo Katariina Suuren aikana.

Novorossija on Karin mukaan mytologinen alue.

– Se on sellainen satualue ja toisaalta operatiivinen alue, joka muodostaa maayhteyden Krimille.

Mariupol on ollut venäläisten kannalta Novorossijan lukko tai pidäte. Kun venäläiset eivät ole onnistuneet valtaamaan kaupunkia, he eivät ole pystyneet saamaan maayhteyttä Itä-Ukrainan kapinallisalueelta Krimille.

Jos Mariupol kukistuu, silloin syntyy mytologinen Novorossija.

Martti J. Kari.

Martti J. Kari sanoo, että silloin venäläiset voisivat sanoa, että he ovat saaneet, mitä halusivat Ukrainan sodasta.

– Epäilen, että venäläiset kaipaavat tällä hetkellä jotain tekosyytä lähteä sodasta kuivin jaloin pois. Tämä voisi olla sellainen, että nyt kun Novorossija saatiin, ja sitähän me lähdettiin hakemaankin, voidaan lähteä neuvottelemaan tulitauosta.

Martti J. Kari sanoo, että venäläisten pitää saada ”joku juttu” ennen voiton päivää, jotta he voivat kehua, että saivat mitä lähtivät hakemaan.

– Tässä olisi Novorossijan portin, Mariupolin avaimet, he voisivat kehua.

Voiton päivää vietetään 9. toukokuuta.

Venäläismielisiä joukkoja Mariupolissa torstaina.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei Ukrainan valtaus ollutkaan niin helppoa. Ukrainalaiset ovat alkaneet iskeä takaisin. Aloite on siirtynyt Ukrainalle.

– Tässä on parin viikon aikaikkuna Ukrainalle viedä sota siihen tilanteeseen, että paras vaihtoehto Venäjälle on aloittaa tulitaukoneuvottelut, Martti J. Kari arvelee.

Kari sanoo, että parin viikon kuluttua nähdään, kuka on niskan päällä.

– Jos Putin ei saa puhuttua Valko-Venäjää mukaan sotaan ja katkaisemaan lännen huoltolinjoja, länsi työntää jatkuvasti aseita Ukrainalle ja jos Mariupoli jaksaa vielä pari viikkoa, venäläisten voima on kulutettu.

Ukrainalla on Karin mielestä nyt mahdollisuuksien aikaikkuna, jos Valko-Venäjää ei vedetä mukaan sotaan.