Iskujen on kerrottu lisääntyvän päivittäin.

Ukrainassa on tehty yli 70 iskua sairaaloita, ambulansseja ja lääkäreitä vastaan, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO BBC:lle. Näissä iskuissa on kuollut ainakin yli 70 ihmistä ja haavoittunut lähes 40 sitten helmikuun lopun, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

WHO:n Ukrainan edustajan Jarno Habichtin mukaan on huolestuttavaa, että iskut terveydenhuoltoa vastaan lisääntyvät päivittäin.

Ukrainan mukaan Venäjä on iskenyt muun muassa Harkovan eteläpuolella sijaitsevaan sairaalaan maaliskuun alussa. Sairaalassa hoidettiin esimerkiksi raskaana olevia naisia ja lapsia.

Sotatoimien kohdentaminen sairaaloihin on Geneven sopimuksen vastaista.