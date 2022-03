Venäläissotilaiden väitetään ajaneen tahallaan tankilla oman komentajansa yli

Joidenkin lähteiden mukaan komentaja kuoli.

Sosiaalisessa mediassa on kohistu perjantaina väitteestä, jonka mukaan venäläiset joukot olisivat ajaneet tahallaan panssarivanulla komentajansa yli.

The Guardianin toimittaja Dan Sabbagh raportoi, että joidenkin länsimaisten lähteiden mukaan prikaatin komentaja Juri Medvedev olisi kuollut yliajon seurauksena.

Sabbagh arvioi, että Medvedevin yli on luultavimmin ajettu mutta hänen kuolemastaan ei ole varmaa tietoa.

Tapahtuneesta on kertonut myös muun muassa ukrainalainen toimittaja Roman Tsymbaliuk omalla Facebook-tilillään.

– Sotilas odotti oikeaa hetkeä ja ajoi lopulta komentajan jalkojen yli. Medvedev on nyt valkovenäläisessä sairaalassa odottamassa rahallista korvausta taistelussa saamiinsa vammoihin, Tsymbaliuk kirjoitti keskiviikkona.

Länsimaiset sotilaslähteet arvioivat tapauksen kielivän venäläissotilaiden heikentyneestä moraalista, jonka jatkuvat tappiot sekä ruuan, tarvikkeiden ja polttoaineiden vähyys ovat aiheuttaneet.

Venäläisten hyökkääjien tunnelmat käyvät Ukrainassa yhä turhautuneemmiksi.

Näin todistaa muun muassa The New York Timesin keräämä materiaali, jonka se on kaapannut venäläisjoukkojen suojaamattomasta radioliikenteestä.

Sekasorron seurauksena sotilaiden keskinäiset välit ovat viilentyneet. Lähdemateriaali on sirpaleista ja paljolti sosiaalisessa mediassa yksittäisten aktiivien kautta leviävää, joten sen totuudenmukaisuutta on vaikea aukottomasti todistaa.