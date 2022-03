Lvivin rautatieaseman läpi virtaa ihmisiä kaikkialta Ukrainasta – ”Kun ohjukset osuivat naapurin kahvilaan, päätimme lähteä”

IS tapasi perjantaina Lvivin rautatieasemalla Ukrainan itäosista Venäjän hyökkäystä pakoon lähteneitä ihmisiä.

Lvivin kaupungin rautatieasema on ollut Venäjän hyökkäyksen alkumetreiltä lähtien tärkeä kauttakulkupiste.

Lviv, Ukraina

Länsi-Ukrainassa sijaitsevan Lvivin kaupungin rautatieasema on ollut Venäjän hyökkäyksen alkumetreiltä lähtien tärkeä kauttakulkupiste, johon saapuu päivittäin junilla sotaa muualta maasta pakenevia. Aseman laitureilla hyvästellään päivittäin etulinjaan matkalla olevia sotilaita, ja miehet saattelevat rajan yli ulkomaille turvaan matkaavia perheitään.

Asemalla sotapakolaisille tarjotaan monenlaista apua ja neuvontaa. Sen kautta Ukrainaan virtaa myös suuria määriä humanitääristä apua.

Perjantaina Lvivin aseman lähtölaiturille syntyi hetkeksi ruuhkaa, kun asemalle saapui juna.

Lviviä pidetään tällä hetkellä Ukrainan mahdollisesti turvallisimpana kaupunkina, sillä se on säästynyt tähän mennessä pahimmalta. Venäläiset ovat tehneet kuukauden kestäneen sodan aikana alueelle kaksi ohjusiskua, mutta itse kaupunkiin sotatoimet eivät ole toistaiseksi ulottuneet.

Varsinkin sodan alkuvaiheessa asemalla nähtiin paikoin kaoottisiakin tilanteita. Perjantaina iltapäivällä lähtölaitureilla on kuitenkin enimmäkseen rauhallinen tunnelma, ainakin tällä haavaa.

– Nyt kaikki tuntuu helpommalta ja turvallisemmalta, kertoo Nastja, joka saapunut Donetskin alueella sijaitsevasta Kramatorskista poikiensa Jehorin, 14, ja Andrin, 12, kanssa.

Hän kertoo matkan olleen vaikea ja kestäneen kaikkiaan kaksi päivää.

Nastja, Andri, 12, ja Jehor, 14, matkustivat Kramatorskista Lviviin kahden vuorokauden ajan.

Äiti ja pojat aikovat viettää jonkin aikaa Länsi-Ukrainassa ja siirtyä sitten ehkä jonnekin päin Saksaa. Poikien isä jäi kotikaupunkiin, eikä hän voisi lähteä Saksaan, sillä maasta ei päästetä pois 18–60-vuotiaita miehiä.

Nastjan mukaan perheen kotitalo Kramatorskissa on toistaiseksi säästynyt pommitukselta, joten hän pitää yllä edelleen toivoa paluusta omaan kotiinsa.

Donetskista ovat tulleet Lviviin perjantaina myös Irina ja hänen 13-vuotias tyttärensä Elina. Tarkalleen ottaen kaksikko on kotoisin New Yorkin kylästä, joka tunnettiin vuoteen 2021 saakka nimellä Novhorodske.

New York voi kuulostaa ukrainalaisittain erikoiselta nimeltä, mutta se on kylän alkuperäinen nimi, joka on peräisin aluetta 1800-luvun lopulla asuttaneilta saksankielisiltä mennoniitoilta.

Donetskin New Yorkista lähtöisin olevat Irina ja tytär Elina, 13, eivät osaa päättää, suunnatako ulkomaille vai ei, koska osa perheestä olisi jätettävä kotimaahan.

New Yorkissa sodan varjossa on eletty jo vuodesta 2014, mutta nyt pommitukset ovat tulleet niin lähelle kotia, että Irina päätti lähteä tyttärineen turvaan länteen. Matka täydellä evakkojunalla kesti Irinan mukaan 25 tuntia.

Ensimmäisenä he aikovat suunnata Lvivistä 130 kilometrin päässä sijaitsevaan Ivano-Frankivskin kaupunkiin.

– Meillä ei ole kummempia suunnitelmia. Haluaisimme ehkä ulkomaille, mutta emme tunne sieltä ketään, emmekä tiedä, minne menisimme. Emme myöskään osaa päättää, sillä osa perheestä jouduttaisiin jättämään Ukrainaan.

Nyt Irinan olo tuntuu turvallisemmalta, mutta huoli on edelleen suuri kotikonnuille jääneistä vanhemmista sekä 20-vuotiaasta pojasta, joka hänen mukaansa käytännössä asuu pommisuojassa Harkovassa.

Aseman ulkopuolella pakolaisten auttamista varten pystytetyssä telttakylässä juttelemaan ehtii Stanislav, joka on saapunut Lviviin torstai-iltana Donetskin Pokrovskista vaimonsa Natalian ja poikansa Ivanin, 13, kanssa.

– Siellä on hyökkäys käynnissä. Kun ohjukset osuivat naapurin kahvilaan, päätimme lähteä, Stanislav kertoo.

Stanislav ja Ivan, 13, päättivät lähteä kotikaupungistaan Pokrovskista, kun Venäjän ohjukset tuhosivat naapurissa sijainneen kahvilan. Ivanin äiti Natalia ei halunnut tulla kuvatuksi.

Perhe suunnittelee odottelevansa hetken aikaa Lvivissä sitä, kuinka tilanne sodan etulinjassa kehittyy. Lvivissä oleminen tuntuu Natalian mukaan paremmalta ja turvallisemmalta, koska paikalliset auttavat pakolaisia ja ovat ainakin vielä melko onnellisen oloisia.

Telttakylän toisella laidalla vastaan tulee joukko iloisia lapsia, Donetskin suunnalta hekin. Kolmen heistä isä on joukkoa eteenpäin johtava Juri, ja viisi muuta ovat mukana kulkevan perheystävän Aljonan lapsia.

Juri pääsee lastensa ja vaimonsa Irinan kanssa poistumaan Ukrainasta rajan yli, sillä miehiä ei vaadita jäämään maahan, jos lapsia on perheessä kolme tai enemmän.

Juri lähti sotaa pakoon Donetskin Slovjanskista vaimonsa Irinan ja kolmen lapsensa kanssa. Mukana kulkevat myös oikealla seisova perheystävä Aljona sekä hänen viisi lastaan.

Ryhmä on juuri tullut Lviviin evakkojunalla kotikaupungistaan Slovjanskista, ja aikoo suunnata suorinta tietä Puolan puolelle. Kotikaupungissa alkoi jo olla liian pelottavaa.

– Uskomme, että sota tulee viikon sisällä Slovjanskiin, sillä lähellä oli jo käynnissä iso hyökkäys, Juri kertoo.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Ukrainasta on lähtenyt tähän mennessä sotaa pakoon ulkomaille noin 3,6 miljoonaa ihmistä. Maansisäisiä pakolaisia arvioidaan olevan noin kuusi miljoonaa.

