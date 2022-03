Kansliapäällikkö arvioi, että mikäli Ukraina saa tarvitsemansa sotakaluston, mahdollisuudet sodan voittoon ovat hyvät.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Yermak vieraili perjantaina Yhdysvaltalaisen Atlantic Council -ajatushautomon järjestämässä keskustelutilaisuudessa, jossa käsiteltiin Ukrainan tilannetta Venäjän hyökkäyksen olleen käynnissä jo yli kuukauden.

Yermak aloitti tilaisuuden kiittämällä Yhdysvaltoja sen Ukrainalle tarjoamasta sotilaallisesta ja humanitaarisesta avusta.

– Tukenne on meille elintärkeää.

Yermak kritisoi samalla sotilasliitto Natoa, joka on hänen mukaansa osoittanut heikkoutta puolivillaisella reaktiollaan Venäjän hyökkäykseen.

– Jos tietomme pitävät paikkansa, olemme tällä hetkellä varsin heikoilla. Tai oikeastaan jos olemme rehellisiä, Nato on tällä hetkellä varsin heikoilla. Jos Nato aikoo reagoida Venäjän hyökkäykseen alueilleen samoin kuin se on reagoinut Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, tilanne on hälyttävä.

– Nato, maailman suurin sotilasliitto, pyrkii varmistamaan, ettei se vahingossakaan provosoi Venäjää. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lyönyt näille Venäjän miellyttämiseen pyrkiville tavoitteille viimeisen naulan arkkuun. Valvomattomat tyranniat moninkertaistavat voimansa päästessään kuin koira veräjästä. Ne reagoivat ainoastaan voimaan.

– Naton onneksi Ukraina on tuhonnut venäläisiä panssarivaunuja. Tämä ei kuitenkaan ole ollut Ukrainan tavoitteena. Ukrainalla on omat suunnitelmansa maan kehittämiseksi ja kansalaisten elinolojen parantamiseksi. Hyökkäyksestä johtuen nämä suunnitelmat ovat jääneet toteutumatta koko maan ja monien sodassa kuolleiden osalta, hän lisäsi.

Ukraina pettyi Naton huippukokouksessa Ukrainan osalta tehtyihin päätöksiin.

– Olemme hyvin pettyneitä. Odotimme kokoukselta rohkeampia päätöksiä. On kuin päätöksiä tehtäisiin ikään kuin sotaa ei olisi käynnissä. Toivomme, että ystävämme Natosta ymmärtävät, että ukrainalaiset ovat taistelleet ja puolustaneet maata jo kuukauden ajan.

Sotilasmahdistaan huolimatta Venäjä ei ole Yermakin mukaan kyennyt pääsemään strategisiin tavoitteisiinsa Ukrainassa kuukauden kestäneen sodan aikana.

– He (venäläiset) toivoivat, että voitto Ukrainassa saavutettaisiin helposti. Tshekkoslovakian miehittäminen vaati 500 000 sotilasta. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tähän mennessä 200 000 sotilasta. On selvää, että Venäjä on tehnyt laskuvirheen suunnitelmissaan.

Yermakin mukaan Venäjän tavoitteena on Ukrainan tuhoaminen.

– Tämä sota ei ole pelkästään taistelua alueista, vaan myös rangaistus. Venäjä haluaa toimillaan rangaista Ukrainaa oman tiensä valitsemisesta.

– Voittomme tulee romahduttamaan Venäjän nykyhallinnon.

Yermak totesi Ukrainan olevan nyt etulinja Venäjän aggressiota vastaan, ja maan tarvitsevan tämän aseman ylläpitämiseen konkreettista apua.

– Muistutamme jälleen: Tarvitsemme aikaa, mitä enemmän sen parempi. Tarvitsemme reaaliaikaista tiedustelutietoa. Tarvitsemme Javelineja, Stingereitä, moderneja rynnäkkökiväärejä, raskasta tykistökalustoa ja niin edelleen. Ilman näitä emme pysty päättämään sotaa.

Ukrainassa seurataan tarkkaan myös pakotteiden vaikutuksia Venäjän talouteen. Yermakin mukaan venäläisen energian laaja vientikielto heikentäisi Venäjää. Myös Venäjän toimien entistä laajempi tuomitseminen olisi toivottavaa.

– On aika tunnustaa Venäjän asevoimat terroristijärjestöksi, sillä heidän toimensa Ukrainassa muistuttavat natsien toimintaa Ukrainassa toisen maailmansodan aikana. Luonnollisesti tätä ei tule tapahtumaan niin kauan kun Venäjä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.

Yermak toisti myös Ukrainan pyynnön lentokieltoalueen perustamisesta sekä toiveen, että Ukraina saisi pian jo pitkään havittelemaansa hävittäjäkalustoa.

– Keskustelemme siitä käytännössä päivittäin. Toivomme, että liittolaisemme voivat toimia myös konkreettisesti eivätkä vain paperilla. Erityisesti hävittäjien suhteen, joukkomme tarvitsevat niitä kipeästi.

Yermak arvioi, että mikäli Ukraina olisi saanut länneltä kaiken tarvitsemansa avun, on mahdollista, ettei sota olisi koskaan alkanutkaan.

– Jos saamme kaiken tarvitsemamme, mahdollisuutemme sodan voittoon ovat hyvät.