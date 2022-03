Venäjän tv:n ”todistusvideo” Sergei Shoigusta ei vakuuta – kadonnut puolustusministeri näkyi ruudussa muutamia sekunteja ilman ääntä

Kremlistä riippumattomat uutissivustot epäilevät huijaukseksi tapaa, jolla julkisuudesta kadonnut Sergei Shoigu näytettiin osallistumassa Vladimir Putinin kanssa videoneuvotteluun.

Venäjän sosiaalisessa mediassa jatkuu kohu puolustusministeri Sergei Shoigun kohtalosta, sillä Kremlin torstainen yritys vakuuttaa kansalaiset Shoigun läsnäolosta ei vakuuttanut.

Pari viikkoa julkisuudesta poissa ollut Shoigu ilmaantui torstaina yhtäkkiä Venäjän turvallisuusneuvoston kokoukseen tavalla, joka sai monet netinkäyttäjät epäilemään huijausta.

Sitä ennen Venäjän mediassa oli ehtinyt olla jo ihmettelyä, miksi Shoigua ei ole näkynyt pitkään aikaan kertomassa ”sotilaallisen erikoisoperaation” etenemisestä Ukrainassa. Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov oli puolestaan ehtinyt jo vakuutella medialle, että Shoigu on yksinkertaisesti ollut niin kiireinen, että hänellä ei ole ollut aikaa mediatapaamisille.

Tätä taustaa vasten Venäjän valtiollinen tv-kanava Rossija 24 keskeytti torstaina yhtäkkiä lähetyksensä ilmoittaen ikään kuin suurena uutisena, että he ovat juuri saaneet kuvaa turvallisuusneuvoston kokouksesta, johon ottaa osaa myös puolustusministeri Shoigu.

– Saimme juuri äskettäin kuvaa presidentin kokouksesta turvallisuusneuvoston kanssa. Kuten presidentin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ilmoitti, puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi erikoisoperaation etenemisestä Ukrainassa, tv-kanavan juontaja sanoi keskeyttäen hänellä aiemmin meneillään olleen muun haastattelun.

(Alla näkyy Rossija 24-kanavan torstainen ilmoitus, että Shoigu ottaa osaa Venäjän turvallisuusneuvoston kokoukseen.)

Kamera siirtyi seuraavaksi näyttämään Putinin työpöytää, jonka edessä näkyi tavalliseen tapaan suuri videotapaamisen näyttöruutu. Juuri samalla hetkellä jotain alkoi tapahtua Putinin ruudun vasemmassa yläkulmassa, ja sinne ilmestyi jonkinlaisten kuvahäiriöiden saattelemana Shoigun kuva.

Reilun 30 sekunnin videoklippi oli kokonaan ilman ääntä, eli ainoastaan tv-lähetyksen juontaja puhui itse äänettömän videon päälle. Videolla Putin näytti kertovan jotain, mutta pienenä näkynyt Shoigu ei ehtinyt sanoa mitään.

Lue lisää: Julkisuudelta pimennossa ollut Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vilahti tv:ssä – ääni oli pois päältä

Lue lisää: Venäjän puolustus­ministeri katosi julkisuudesta – nyt Kreml antoi selityksen

Tarkkasilmäiset katsojat kiinnittivät huomion myös siihen, että Shoigulla oli yllään siviilipuku, kun häntä oli totuttu näkemään sotilasoperaation aikana sotilaspuvussa.

Lisäksi Shoigulla näytti olevan täsmälleen sama puku, kravatti ja kuvan tausta, kuin hänella oli ollut aiemmassa kansalle 11. maaliskuuta näytetyssä turvallisuusneuvoston istunnossa.

Joksikin aikaa Shoigu katosi kuvasta kokonaan ja tilalla näkyi pelkkää mustaa.

(Alla näkyy tarkemmin zoomattuna Shoigun ilmestyminen Putinin videoruudulle ilman ääntä.)

Esimerkiksi Mediazona-uutissivusto tuli tulokseen, että Shoigu ei todellisuudessa ollut läsnä kokouksessa, vaan hänet oli ainoastaan teknisesti liimattu mukaan kuvaan. Saman epäilyn esitti Medialeaks-sivusto.

Edellisen kerran Shoigu on nähty julkisuudessa 11. maaliskuuta niin, että lähetyksen uskotaan olleen aidosti tuore. Shoigun katoaminen julkisuudesta on herättänyt ihmetystä lähinnä siksi, että hänet on totuttu näkemään Putinin aisaparina viime ajat liki päivittäin televisiossa ja hänen esiintymisillään olisi erityistä painoarvoa Ukrainan sodan aikana vakuuttamassa kansaa Kremlin viesteistä.

Venäjän julkisuudessa on esitetty epäilyjä, joiden mukaan Shoigulla olisi joko sydänongelmia tai sitten hänet olisi siirretty syrjään esimerkiksi Ukrainan sodan odotettua huonomman etenemisen vuoksi. On myös esitetty huhuja, joiden mukaan Putin pelkäisi lähipiirinsä suunnittelevan jonkinlaista palatsikumousta, minkä vuoksi Shoigu olisi siirretty syrjään yhtenä epäillyistä juonittelijoista.

Uutistoimisto Interfax julkaisi torstaina lyhyen uutisen, jonka mukaan Shoigu oli neuvotellut puhelimitse Armenian puolustusministerin kanssa. Perjantaina Interfax kertoi puolestaan, että Shoigu oli keskustellut Venäjän valtiovarainministerin kanssa. Kummastakaan kerrotusta tapaamisesta ei annettu julkisuuteen tuoreita kuvia.