Pekka Toveri: Ukrainan sodassa saavutettu kulminaatiopiste – sodan luonne muuttunut

Ukrainan sodassa on saavutettu venäläisten kulminaatiopiste, kuvaa tilannetta pääesikunnan entisen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

– Venäjän kyky jatkaa hyökkäystä on loppumassa.

Venäläiset eivät hyökkää missään muualla kuin piiritetyssä Mariupolissa. Kiovan ja Hersonin suunnissa venäläisiä on jopa lyöty takaisin.

Venäläisten tavoitteena on Toverin mukaan pitää saavutetut asemat ja saada Mariupolissa ratkaisu aikaan, jonka jälkeen heillä olisi vähän mahdollisuuksia jatkaa hyökkäyksiä Dneprin itäpuolella.

– Kaikki vie aikaa, koska Mariupolissa taistelevat joukot tulevat kulumaan aika pahasti ennen kuin kaupunki on otettu.

Ukrainalaiset ovat olleet aloitteellisia ja heillä on kykyä paikallisiin vastahyökkäyksiin.

Toveri sanoo, että ukrainalaiset pystyvät kokoamaan paikallisesti voimia ja lyömään pieniä venäläisiä osastoja.

– Sellaisia suurempia operaatioita, mitä meillä tehtiin talvisodassa, että pannaan rykmenttejä venäläisten selustaan ja motitetaan divisioonia ja ajetaan pois alueelta, kuten meillä pohjoisessa kävi – en ole varma, onko ukrainalaisilla sellaiseen kykyä.

Ukrainalaiset ovat kuitenkin pystyneet yllättämään monta kertaa.

Ukrainan armeijan sotilas vartioi asemia Harkovan alueella.

Toverista näyttää siltä, että Ukrainan sota muuttuu kulutussodaksi. Venäläisillä ei ole voimaa tehdä hyökkäyksiä, koska ei ole lisäjoukkoja eikä kuukausiin tule mistään miehiä.

Niinpä venäläiset ovat ruvenneet ampumaan sillä mitä heillä on, eli käyttämään tykistöä ja ilmavoimaa.

– Pommitetaan ukrainalaisia ja yritetään kuluttaa heidän sotilasvoimaansa ja tappaa siviilejä niin, että ukrainalaiset suostuisivat rauhaan.

Pekka Toveri sanoo, että presidentti Vladimir Putin tarvitsisi merkittävän sotilaallisen voiton, jolla hän saisi pakotettua ukrainalaiset neuvottelupöytään ja sellaisiin ehtoihin, että hän voisi myydä tuloksen suurena voittona omalle kansalleen.

Mariupolin valtaamien olisi yksi askel siihen suuntaan ja symbolinen voitto.

Kaupungissa perustettiin Itä-Ukrainan kriisin yhteydessä Azovin pataljoona, joita venäläiset ovat syyttäneet natseiksi.

– Venäläiset voisivat sanoa, että nyt me olemme tuhonneet natsit, kun olemme ottaneet Mariupolin. Ja jos he saisivat vielä Donbassin ja Luhanskin haltuun, Venäjähän on tunnustanut nämä naurettavat kansantasavallat.

Kun suurta sotilaallista voittoa ei ole tullut eikä Ukrainan asevoimien lyöminen näytä mahdolliselta, venäläiset yrittävät kuluttaa ukrainalaisten sotilasvoimaa niin kauan, että ukrainalaiset saadaan taivuteltua rauhaan.

– Jostain julkisesta lähteestä luin, että Venäjän duumassa oli keskusteltu, että jatketaan tätä lihamyllyä ainakin toukokuuksi asti, eiköhän ukrainalaiset anna periksi.

Ukrainalaiset ovat tehneet iskuja Kiovan alueella ja pakottaneet venäläiset vetäytymään.

Venäläiset juhlivat voiton päivää 9. toukokuuta.

– Joillakin venäläisillä oli ilmeisesti paraatipuvut mukana, että he voivat pitää voiton paraatin Kiovassa, mutta se taitaa jäädä pitämättä, Pekka Toveri sanoo.

Ukrainalaiset ovat työntäneet venäläiset niin kauas Kiovasta, että venäläiset eivät pysty enää tulittamaan kaupunkia tykistöllä.

Venäläisillä ei ole voimaa ottaa myöskään Odessaa haltuunsa.

Toveri ei kuitenkaan usko sellaiseen venäläisten täydelliseen romahtamiseen, että he menettäisivät Krimin niemimaan.

– Onhan tässä tietysti musta joutsen, että tapahtuu palatsivallankumous ja venäläiset vetäytyvät.

– Pahoin pelkään, että tässä menee pitkään ellei jotain yllättävää tapahdu.

Mahdolliset mullistukset Venäjän johdossa vievät Pekka Toverin mukaan kuitenkin aikaa.

Tilanteen täytyy olla todella huono ennen kuin venäläiset lähtevät kaduille.

– Kestää kuukausia ennen kuin talous menee niin kuralle, että ihmiset kypsyvät ja menevät kaduille uhmaamaan mellakkapoliisia.

Kun tällaista alkaa tapahtua, silovikit eli Putiniin lähellä oleva valtaryhmä voi Toverin mukaan katsoa, että nyt on aika päästä Putinista eroon.

– Silovikit haluavat olla niitä, jotka valitsevat seuraavan johtajan. Eivät he halua, että kansa hänet valitsee.

Voiko Putin Ukrainan sodan jälkeen enää jatkaa Venäjän johdossa?

– Varmasti aika moni silovikkiporukoissa haluaisi vaihtaa hänet, mutta se on riskaabelia hommaa. Putin on KGB-mies, joka tietää, miten salamurhataan ja miten suojaudutaan salamurhalta.

Silovikkien pitää Toverin mukaan olla aika epätoivoisia ennen kuin he puuttuvat Putiniin. He ovat ehkä menettämässä asemansa, kansa lähtee kaduille tai Putin yrittää aloittaa ydinsodan.

– Jos Putin pystyy tuossa roikkumaan ja saamaan parin kuukauden sisään jonkinlaisen rauhan, ainakin jatkoaikaa hän saa.

Putinin ja Venäjän tilanteeseen vaikuttaa Toverin mukaan paljon se, mitä länsi tekee.

– Jos lähdetään pehmoilulinjalle ja sen jälkeen, kun on saatu jonkinlainen rauhansopimus, pudotetaan kaikki sanktiot, Putinin valtio ja valta saa taas elinaikaa.

Venäläiset joukot valvovat Mariupolin tieyhteyksiä.

Pekka Toveri ei usko venäläisten väläyttämään ydinaseeseen. Ydinasekortti on pelkkää Putinin uhkailua.

Toveri muistuttaa, miten Putin heilutteli ydinkorttia Ukrainan operaation alkuvaiheessa.

– Länsi katsoi kortin ja sanoi, so what, noita on meilläkin, eikä osoittanut hermostumisen merkkejä.

– Jos Putin menisi niin hulluksi, että rupeaisi uhkailemaan Natoa ydinaseella, siinä vaiheessa silovikit puuttuisivat asiaan.

Putinilla ei Toverin mukaan ole mitään menetettävää. Putinilta on parasta ennen päivämäärä mennyt umpeen. Hän on tappanut liian monta, nöyryyttänyt liian monta ja varastanut liian paljon rahaa.

Silovikeilla on sitä vastoin menetettävää. He ovat monimiljonäärejä.

– He ovat varastaneet rahaa niin, että heillä on mukavat linnat Etelä-Ranskassa ja isot datshat Moskovassa. He eivät halua menettää hyvää elämäänsä. He haluavat pitää Venäjän edelleen kourissansa niin, että he voivat jatkaa varastamista.

Silovikit eivät halua kuolla Putinin ideologian takia.