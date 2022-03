Ex-presidentti Medvedev: Olisi ”typerää” ajatella, että pakotteilla olisi minkäänlaista vaikutusta Kremliin

Dmitri Medvedevin mukaan pakotteet ainoastaan yhdistävät Venäjän yhteiskuntaa.

Olisi "typerää" ajatella, että länsimaiden venäläisyrityksille asettamilla pakotteilla olisi minkäänlaista vaikutusta Venäjän hallintoon, sanoo maan ex-presidentti Dmitri Medvedev uutistoimisto RIA:n haastattelussa.

Hänen mukaansa pakotteet ainoastaan yhdistävät Venäjän yhteiskuntaa, eivätkä aiheuta viranomaisiin kohdistuvaa tyytymättömyyttä.

Kuukausi sitten käynnistynyt Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on johtanut laajoihin pakotteisiin. Kreml on ilmoittanut ”operaation” jatkuvan, kunnes tavoitteet on saavutettu.

Osa pakotteista on kohdistettu varakkaisiin liikemiehiin, joiden uskotaan kuuluvan presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

– Kysytään meiltä itseltämme: voiko yhdelläkään näistä merkittävistä liikemiehistä olla pienintäkään vaikutusvaltaa maan johdon asemaan?

– Voin avoimesti kertoa teille: ei, ei todellakaan, Medvedev tiivistää.

Medvedev toimii Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana ja johtaa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää. Hän oli maan presidenttinä vuodet 2008–2012 Putinin kausien välissä.

Lähde: Reuters