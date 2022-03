Roman, 27, työskentelee sotilaspappina Ukrainassa: ”Kovin paikka on haudata ne, jotka on tuntenut itse”

Ukrainalainen sotilaspappi on kiitollinen Suomelle siitä esimerkistä, että tankkeja vastaan voi taistella Molotovin cocktaileilla.

Pastori Roman Mentuh, 27, on nuorin Länsi-Ukrainan Lvivissä sijaitsevan Pietari-Paavalin varuskuntakirkon sotilaspastoreista. Hän sanoo työnsä olevan ennen kaikkea hengellisen tuen antamista joukoille.

– Papille saattavat avautua nekin sotilaat, jotka eivät halua jostakin syystä puhua esimerkiksi psykologeille.

Kirkon sotilaspapeista jokainen palvelee omaa pataljoonaansa komentajan alaisuudessa.

– Kun sota alkoi Itä-Ukrainassa vuonna 2014, aloimme antaa tukea etulinjassa palveleville sotilaille. Toimitimme heille myös lääkkeitä ja muita tarvikkeita. Venäjän invaasion myötä työ on jatkunut samana, mutta laajempana ja entistä suuremmalla motivaatiolla.

– Ukrainalaiset ovat erittäin motivoituneita pelastamaan maansa pahuudelta, pastori Roman Mentuh sanoo.

Käytännössä sotilaspapin tehtävä on olla läsnä ja rukoilla sotilaiden kanssa. Mentuh kertoo johtavansa säännöllisesti katolisia messuja pataljoonan tukikohdassa, mutta palvelevansa myös tarvittaessa ortodoksikirkkoon kuuluvia sotilaita.

– En kuitenkaan yritä käännyttää heitä. Ja jos he haluavat, voin etsiä heille tueksi myös ortodoksipapin, Mentuh sanoo hymyillen.

Sotilaspapit järjestävät sotilaille myös vapaa-ajan toimintaa. Mentuh kertoo pelaavansa toisinaan esimerkiksi jalkapalloa työnsä puitteissa.

Monet sotilaista ovat pappien henkilökohtaisesti tuntemia ja myös heidän ystäviään.

– Kovin paikka on haudata ne, jotka on tuntenut itse.

Mentuhin upseeriystävä Volodymyr, 22, sai surmansa ohjusiskussa, jonka Venäjä teki Lvivin lähelle Javorivin sotilastukikohtaan kaksi viikkoa sitten. Miehet olivat tunteneet toisensa sotilasakatemiasta asti. Tapana oli tavata ja vitsailla yhdessä aina, kun Volodymyr kävi Lvivissä.

Kirkkoon on koottu kaatuneiden muistoseinä.

Ukrainan armeijan mukaan iskussa kuoli 35 sotilasta.

– 13. maaliskuuta oli iso menetys. Mutta nyt he ovat taivaassa, Jumalan lähellä tukemassa edelleen puolustusta, Mentuh sanoo.

Sotilaspapin työhön kuuluu myös kaatuneiden läheisten tukeminen.

Kirkon pienessä toimistossa käy jatkuva kuhina. Monilla on asiaa Mentuhille, joka singahtaa mielellään apuun pyydellen samalla anteeksi haastattelun keskeytymistä.

Kun keskustelu pääsee jatkumaan, Mentuh ottaa puheeksi Suomen talvisodan.

– Meidän ei tarvitse kertoa teille suomalaisille venäläisistä sotilaista. Tiedätte hyvin itsekin. Olemme kiitollisia teille siitä esimerkistä, että tankkeja vastaan voi taistella Molotovin cocktaileilla.

Pastorin mukaan etulinjassa olevia joukkoja ei tarvitse liiemmin motivoida, vaan asia on pikemminkin päinvastoin.

– He sanovat meille, että ”kyllä me kestämme, rukoilkaa vain meidän puolestamme”. Ukrainalaiset ovat erittäin motivoituneita pelastamaan maansa pahuudelta, tältä Mordorilta, jolla on Putinin kasvot.

Sodan muistoja Pietari-Paavalin varuskuntakirkon alttarilla.

Mentuh muistuttaa, että kyse ei ole vain kahden valtion sodasta, vaan ”koko sivistyneen maailman sodasta pahuutta vastaan”. Hän huomauttaa Venäjän näyttäneen mallia toimistaan jo aiemmin muun muassa Tshetsheniassa ja Syyriassa.

– On ymmärrettävä, että Venäjän aggressio ei lopu Ukrainaan. Tuho voi jatkua seuraavaksi esimerkiksi Puolaan, Baltiaan ja vielä Euroopan ulkopuolellekin. Vain yhdessä ja toisiamme tukien voimme voittaa ja pysäyttää tämän sodan. Jos Ukraina kaatuu, Venäjä etenee vielä pidemmälle.