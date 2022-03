Liikekannallepano olisi presidentti Putinin hallinnolle valtava sisäinen mainehaitta. Se edellyttäisi poikkeustilan ja sotatilalakien julistamista. Ne paljastaisivat ruman totuuden Ukrainan sodasta Venäjän kansalle.

Venäjän palkka-armeijan valtavat miehistötappiot ovat kiihdyttäneet huhuja, joiden mukaan rintamalle jouduttaisiin kutsumaan tuhansittain reserviläisiä.

Sotaan on lähetetty noin 150 000 sopimussotilasta. Ukrainan lihamyllyssä on kaatunut tai muuten poistunut rivistä noin 30 000 taistelijaa. Menetysten korvaaminen ei ole ollut helppoa.

– Yrittävät riipiä joka puolelta sitä lisävoimaa. Sieltä kerätään yksittäisiä sotilaita Kaukoitää myöten eri joukoista, hallinnollisista tehtävistä täydennykseksi, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo.

– Venäjä pystyy juuri ja juuri täydentämään kärsittyjä tappioita, mutta ei pysty lisäämään voimaa.

Vaikka armeijan hyökkäysvoima on sammunut, entinen tiedustelukenraali ei usko Venäjän toteuttavan reservin kutsuntoja – ainakaan vielä.

– Näyttää siltä, että Venäjällä ei uskalleta julistaa yleistä liikekannallepanoa.

– Mihinkäs me nyt yhtäkkiä liikekannallepanoa tarvitaan. Tämänhän piti olla hienosti, suunnitelman mukaan menevä operaatio, Toveri ennustaa kansan kiusalliset kysymykset.

Kylmä totuus, on että säälimätön sotakoneisto kokee nuoret sopimussotilaat helpommin uhrattaviksi sodan alttarilla. Kymmenen vuotta vanhemmat reserviläiset ovat jo toista maata.

– Kaksikymppisiä sopimussotilaita on helpompi heittää sinne linjaan. Ne eivät kauheasti väitä vastaan, Toveri sanoo.

– Kolmikymppisillä reserviläisillä on perheet ja elämä. Ja heille on pikkuhiljaa tieto mennyt eteenpäin minkälainen se ”operaatio” todellisuudessa on.

– He eivät välttämättä ole innostuneita lähtemään sotaan Ukrainaan.

Toveri muistuttaa laajan liikekannallepanon sisältävän huomattavan riskin presidentti Vladimir Putinin hallinnolle.

– Siinä on vaara, että pistät liikekannallepanon liikkeelle, ja porukat ei tule riviin. Tällainen kansalaistottelemattomuus olisi diktatuurille kauhea isku.

Vaikka Putinin hallinto päättäisikin ottaa riskin ja kutsua reservit taisteluun, jättihanke saattaisi kuivua kokoon yksinkertaisesta syystä: 140 miljoonan kansalaisen Venäjällä ei ole laajaa liikekannallepanojärjestelmää, jolla joukot saataisiin kutsuttua sotaan.

– Venäjällä on teoriassa useamman miljoonan sotilaan reservi, joka on palvellut sopimussotilaina tai ollut varusmiespalveluksessa, Toveri sanoo.

– Heitä ei ole sijoitettu sodanajan joukkoihin, niin että sieltä voitaisiin kutsua vaikka prikaati riviin, varustaa, antaa koulutus ja lähteä liikkeelle.

