News in Russian

Мемориал финским героям, похороненным возле церкви в Койвисто (нынешний Приморск), попал под пристальное внимание российских властей и местных "патриотических активистов". Кульминацией затянувшегося спора стало то, что в выходные дни с мемориала были сняты таблички, а текст на главной каменной плите был замазан.

На каменных плитах рядом с церковью Койвисто на финском и русском языках читался текст «Павшим на войне жителям Койвисто 1939-44”. На свежем фото (справа) видно, что текст каменной плиты залит чем-то черным.

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Мемориал финским солдатам, погибшим в Зимней войне и Войне-продолжении, стал предметом нарастающих споров на Карельском перешейке.

Приморские активисты давно ведут публичную агитацию, что финский военный мемориал на кладбище в Койвисто якобы противоречит российскому законодательству.

Организация "Военные мемориалы", отвечающая за воинские кладбища и мемориалы в России, также заняла позицию, согласно которой при возведении военного мемориала в Койвисто были нарушены условия договора между Финляндией и Россией.

В российских СМИ также появились голословные утверждения, что на кладбище героев в Койвисто похоронены немецкие солдаты и "финские нацисты". В российских СМИ также звучал вопрос, почему местные власти в Приморске "допускают реабилитацию нацизма".

Еще в январе каменные плиты и таблички военного захоронения героев в Койвисто были целыми. Справа видна большая каменная плита, плиты поменьше на момент съемки еще были полностью под снегом.

Церковь Койвисто расположена на берегу Финского залива в нынешнем Приморске. На территории церкви находится краеведческий музей.

На выходных полемика приняла новый оборот, когда на кладбище были сняты таблички с именами, а текст на главном надгробии мемориала был покрыт каким-то черным веществом, скорее всего, краской.

Директор Приморского краеведческого музея Ирина Колотова сообщила IS в среду, что демонтаж мемориальных табличек произошел в ночь с пятницы на субботу (18-19 марта).

– Когда мы уходили с работы в пятницу, все было на месте, а в субботу остались только следы, сказала Колотова.

Плиты с именами геройски погибших финнов находились под снегом в этой точке съемки . Сейчас их уже нет там.

На снегу за большим мемориальным надгробьем сейчас видны только следы, оставленные после снятия табличек.

В общей сложности имена 102 финских героев высечены на мемориальных плитах воинского захоронения в Койвисто. Они пали во время Зимней войны и войны-продолжения 1939-44 годов и были похоронены в родных местах до того, как было зафиксировано поражение в Войне-продолжении. Среди похороненных в этом месте – Ахти Хейно, кавалер Креста Маннергейма.

Территория вокруг церкви в Койвисто и могил финских героев в 2018 году была объявлена официальной охраняемой территорией России. Финляндия и Россия также имеют подписанный в 1992 году договор, который обязывает обе стороны взаимно охранять и заботиться о военных кладбищах на территории друг друга.

На деньги, собранные Обществом Койвисто в конце 2019 года, были установлены таблички с именами на месте захоронения героев Койвисто, а территория кладбища была отремонтирована.

Так выглядело восстановленное место захоронения героев в Койвисто с воздуха. Шесть небольших табличек с именами героев увезли в неизвестном направлении.

IS уже несколько дней пытается получить ответ от администрации города Приморска на вопросы, кто и зачем снял таблички с именами павших. Администрация города запросила вопросы в письменном виде, но по крайней мере до сих пор ответа от них нет.

Согласно собственным источникам IS, похоже, что захоронение героев теперь стало объектом действия для российских органов безопасности и администрации города Приморска. Ранее сотрудничавшие с Финляндией краеведы слышали, что одной из причин снятия мемориальных плит является якобы то, что "на памятнике написаны имена нацистов".

Если бы это была акция отдельных активистов, выступающих против мемориала, или случайных вандалов, городские власти, скорее всего, сами бы заявили о случившемся общественности. Молчание местных властей можно также объяснить тем, что продолжающаяся в Украине война и "денацификация" Украины означают, что военная история Финляндии и Советского Союза сейчас подвергается в России некоторой переоценке.

Особенность также в том, что в местных социальных сетях Приморска, никто не знает предыстории событий, и исчезновение плит на памятниках даже им не объяснили.

Так выглядело место захоронения героев Койвисто во время Войны-продолжения. Фотография 1943 года. Нынешняя территория мемориала находится на том же месте, и в дизайне также использована модель старой планировки.

В феврале 2020 года главная каменная плита и таблички с именами героев Койвисто залили красной краской. Тогда местная горадминистрация быстро очистила плиту.

Еще свеж в памяти случай вандализма в 2020 году, когда тот же памятник на кладбище героев в Койвисто был залит краской и на нем была нарисована красная звезда.

Тогда местные власти Приморска сразу же извинились перед финскими представителями общества "Койвисто" за инцидент и приказали немедленно очистить каменные плиты.

Вандализм с красной краски произошел в феврале 2020 года по случаю чествования российского Дня защитника Отечества, когда вспоминают в том числе вклад советской армии в разгром нацистской Германии. Вандалы до сих пор не пойманы и не привлечены к ответственности.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen.