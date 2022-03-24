News in Russian

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Мемориал финским солдатам, погибшим в Зимней войне и Войне-продолжении, стал предметом нарастающих споров на Карельском перешейке.
Приморские активисты давно ведут публичную агитацию, что финский военный мемориал на кладбище в Койвисто якобы противоречит российскому законодательству.
Организация "Военные мемориалы", отвечающая за воинские кладбища и мемориалы в России, также заняла позицию, согласно которой при возведении военного мемориала в Койвисто были нарушены условия договора между Финляндией и Россией.
В российских СМИ также появились голословные утверждения, что на кладбище героев в Койвисто похоронены немецкие солдаты и "финские нацисты". В российских СМИ также звучал вопрос, почему местные власти в Приморске "допускают реабилитацию нацизма".
На выходных полемика приняла новый оборот, когда на кладбище были сняты таблички с именами, а текст на главном надгробии мемориала был покрыт каким-то черным веществом, скорее всего, краской.
Директор Приморского краеведческого музея Ирина Колотова сообщила IS в среду, что демонтаж мемориальных табличек произошел в ночь с пятницы на субботу (18-19 марта).
– Когда мы уходили с работы в пятницу, все было на месте, а в субботу остались только следы, сказала Колотова.
В общей сложности имена 102 финских героев высечены на мемориальных плитах воинского захоронения в Койвисто. Они пали во время Зимней войны и войны-продолжения 1939-44 годов и были похоронены в родных местах до того, как было зафиксировано поражение в Войне-продолжении. Среди похороненных в этом месте – Ахти Хейно, кавалер Креста Маннергейма.
Территория вокруг церкви в Койвисто и могил финских героев в 2018 году была объявлена официальной охраняемой территорией России. Финляндия и Россия также имеют подписанный в 1992 году договор, который обязывает обе стороны взаимно охранять и заботиться о военных кладбищах на территории друг друга.
IS уже несколько дней пытается получить ответ от администрации города Приморска на вопросы, кто и зачем снял таблички с именами павших. Администрация города запросила вопросы в письменном виде, но по крайней мере до сих пор ответа от них нет.
Согласно собственным источникам IS, похоже, что захоронение героев теперь стало объектом действия для российских органов безопасности и администрации города Приморска. Ранее сотрудничавшие с Финляндией краеведы слышали, что одной из причин снятия мемориальных плит является якобы то, что "на памятнике написаны имена нацистов".
Если бы это была акция отдельных активистов, выступающих против мемориала, или случайных вандалов, городские власти, скорее всего, сами бы заявили о случившемся общественности. Молчание местных властей можно также объяснить тем, что продолжающаяся в Украине война и "денацификация" Украины означают, что военная история Финляндии и Советского Союза сейчас подвергается в России некоторой переоценке.
Особенность также в том, что в местных социальных сетях Приморска, никто не знает предыстории событий, и исчезновение плит на памятниках даже им не объяснили.
Еще свеж в памяти случай вандализма в 2020 году, когда тот же памятник на кладбище героев в Койвисто был залит краской и на нем была нарисована красная звезда.
Тогда местные власти Приморска сразу же извинились перед финскими представителями общества "Койвисто" за инцидент и приказали немедленно очистить каменные плиты.
Вандализм с красной краски произошел в феврале 2020 года по случаю чествования российского Дня защитника Отечества, когда вспоминают в том числе вклад советской армии в разгром нацистской Германии. Вандалы до сих пор не пойманы и не привлечены к ответственности.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen.