Britannia lisäsi pakotelistalleen muun muassa venäläisiä pankkeja ja eliittiin kuuluvia henkilöitä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin ”kakkosperheen” tytär Polina Kovaleva on joutunut pakotteiden kohteeksi. Asiasta uutisoi Reuters.

Britannia lisäsi Kovalevan pakotelistalleen torstaina. Listalle päätyi ulkoministerin väitetyn tytärpuolen lisäksi muun muassa venäläisiä pankkeja ja muita eliittiin kuuluvia henkilöitä.

Kovaleva on Lontoossa asuvan näyttelijän ja ravintoloitsijan Svetlana Poljakovan tytär. Lavrovilla väitetään olevan Poljakovan kanssa suhde, mikä tekisi Kovalevasta ulkoministerin tytärpuolen.

Äitinsä tavoin Lontoossa asuva 26-vuotias Kovaleva viettää luksuselämää Kensington High Streetillä. Moscow Timesin mukaan Kovaleva allekirjoitti asunnostaan 999:n vuoden vuokrasopimuksen hieman yli viiden miljoonan euron hinnalla.

Evening Standardin mukaan väitetty tytärpuoli työskentelee venäläisessä maakaasu- ja öljykonserni Gazpromissa. Lehden mukaan hän on valmistunut brittiläisestä Loughboroughin yliopistosta huippuarvosanoin.

Virallisesti ulkoministeri Lavrov on naimisissa Maria Aleksandrovna Lavrovan kanssa. Liitto on kestänyt jo yli 50 vuoden ajan. Parilla on vuonna 1982 syntynyt tytär Jekaterina.