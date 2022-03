Venäjän sotilaat vaikuttavat kärsivän heikosta huollosta, joka on johtanut suuriin kaatumislukuihin.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ISTV:n suorassa lähetyksessä analysoinut kenraalimajuri evp. Pekka Toveri esitti oman arvionsa myös syistä, jotka ovat johtaneet Venäjän joukkojen massiivisiin miehistömenetyksiin.

Ukrainassa kaatuneiden venäläissotilaiden tarkkaa määrää on vaikea sanoa, mutta Nato on arvioinut Venäjän menettäneen 7 000–15 000 sotilasta. Toverin arvio kaatuneista venäläisistä on 8000–10 000 luokkaa.

Samalla Venäjä on kärsinyt raskaita kalustotappioita. Toverin mukaan tappiot alkavat jo syödä hyökkäyskykyä.

Venäjän suuriin tappioihin on monia syitä. Niihin lukeutuvat lääkintähuollon heikkous ja puutteet suojavarustuksessa. Tämä näkyy siinä, että Venäjällä haavoittuneita on kaatuneisiin verrattuna huomattavasti enemmän kuin sotaa käyvillä länsimailla.

– Heillä on ilmeisesti vain kahta haavoittunutta yhtä kaatunutta kohden, kun länsimaissa se on nykypäivänä kahdeksan tai yhdeksän. Se kertoo siitä, että Venäjän asevoimissa lääkintähuolto ei ilmeisesti pelaa.

Läntisissä asevoimissa taistelijaryhmien jäsenillä on Toverin mukaan valmius auttaa toisiaan, ja haavoittuneet saadaan evakuoitua rintamalta nopeasti saamaan hoitoa.

– Venäjällä tämä ei ilmeisesti toimi, joten he ilmeisesti vuotavat kuiviin siellä etulinjassa kun ei saada hoitoon.

Ongelmia on myös sotilaiden suojavarusteissa ja vaunukalustossa. Länsimaisissa panssarivaunuissa ampumatarvikkeet on eristetty omiin säiliöihinsä ja suojattu niin, etteivät ne räjähtäessään vahingoita vaunun sisällä olevaa miehistöä.

Venäläisissä ammuskarusellilla varustetuissa vaunuissa miehistö taas kirjaimellisesti istuu ruutitynnyrin päällä. Suojaamattomat ammukset syttyvät helposti jos vaunua vastaan hyökätään.

– Sitten se räjähtää ja torni lentää. Voitte arvata miten käy niille kolmelle sotilaalle jotka ovat siellä vaunun sisällä. Tällaiset asiat lisäävät tappioiden määrää.