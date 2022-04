Venäläis­aktivistit kantelivat suomalaisten sankari­haudan ”natsismista” Putinille ja Shoigulle asti – näin he selittävät toimintaansa IS:lle

Koiviston sankarihaudan nimilaattojen poistamiseen johtanut kiista on muhinut nykyisessä Primorskissa reilut kaksi vuotta. IS tapasi Vladimir Pintshukin ja Boris Skokin, joiden aktivistiryhmä on tehnyt muistomerkistä valituksia aina presidentti Vladimir Putinille ja puolustusministeri Sergei Shoigulle asti.

Koivisto, Primorsk, Venäjä

Kremlin Ukrainassa aloittama ”natsijahti” heijastuu nyt jo myös Karjalankannakselle entisille Suomen maille, jossa Koiviston kirkkomaan sankarihaudassa lepäävät suomalaiset sotilaat ovat joutuneet rankkojen fasismisyytösten kohteeksi.

Koiviston sankarihautausmaalle on kohdistettu jo aiemmin räikeää ilkivaltaa, mutta pari viikkoa sitten muistomerkin nimilaatat käytiin poistamassa kokonaan. Paikoilleen yhä jääneen muistopaaden teksti oli kaiken lisäksi peitetty jollain mustalla aineella.

Kiista sankarihaudasta on paisunut Venäjällä jo reilut kaksi vuotta. Kohua on pitänyt yllä paikallinen ”isänmaallisaktivistien ryhmä”, joka on tehnyt muistomerkistä yhteensä 18 erilaista valitusta.

Aktivistit ovat kirjelmöineet presidentti Vladimir Putinille peräti kaksi kertaa ja puolustusministeri Sergei Shoigulle kerran. Lisäksi he ovat tehneet useita tutkintapyyntöjä eriasteisille syyttäjänvirastoille ja Venäjän vakavien rikosten tutkintakomiteaa johtavalle Aleksandr Bastrykinille.

” He voivat olla teidän sankareitanne, mutta he eivät ole meidän sankareitamme.

IS tapasi aktivistien keulahahmot Vladimir Pintshukin ja Boris Skokin ennen kuin tuore laattojen poistokohu alkoi Primorskissa. Tapaamisen aikana molemmat vakuuttivat, että heillä ei ole sinänsä mitään suomalaisten hautaa vastaan, vaan he haluavat ainoastaan varmistaa, että hauta on tutkittu ja merkitty Venäjän lakien mukaan oikein.

Vladimir Pintshuk (vas) ja Boris Skok ova keränneet Primorskissa paikallisilta asukkailta allekirjoituksia erilaisiin valituksiin ja selvityspyyntöihin Koiviston sankarihaudasta.

Ensimmäinen kiista syntyi muistopaaden tekstistä, jossa luki alkujaan suomeksi: Koiviston sankarivainajat 1939–1944. Venäjäksi teksti kuuluu Pavshim gerojam Koivisto eli sanatarkasti Koiviston kaatuneille sankareille.

Pintshukin ja Skokin mukaan muistopaaden teksti rikkoi Venäjän lakeja.

– He voivat olla teidän sankareitanne, mutta he eivät ole meidän sankareitamme. Siksi tällaista tekstiä ei voi sallia Venäjälle pystytettyyn muistomerkkiin, Pintshuk selittää.

– Teksti herättää venäläisissä vääränlaisia mielleyhtymiä. Sitä ei voi tulkita muuten kuin yritykseksi palauttaa fasismin mainetta ja luoda sankarimyyttiä natsismille.

Muistopaaden ensimmäinen teksti poistettiin pikavauhdilla talvella 2020, koska sankarivainajat-sanaa ei saanut siinä esiintyä venäläisen käsityksen mukaan.

Pintshuk on paikallinen sotahistorian harrastaja ja Skok on entinen historianopettaja.

Tukea mielipiteilleen he ovat saaneet Petroskoin yliopiston historianprofessorilta Sergei Veriginiltä. Suomessa Verigin muistetaan useista aiemmista Suomen sotahistoriaa koskevista kohuväitteistä kuten ”tieteellisestä hypoteesista”, jonka mukaan Josif Stalinin vainojen joukkohautaan Sandarmohissa olisikin haudattu suomalaisten jatkosodassa teloittamia punavankeja.

Ensimmäiset valitukset johtivat toimiin nopeasti. Haudan muistopaasi vietiin pikavauhtia pois, ja jo tammikuussa 2020 kivi palautettiin takaisin paikalleen uudella tekstillä.

Uudeksi tekstiksi oli sovittu viranomaisten kanssa seuraava muotoilu: Sodassa kaatuneille koivistolaisille 1939–1944. Tekstin venäjänkielinen muoto on puolestaan sanatarkasti: Sodassa kaatuneille Koiviston asukkaille eli Pavshim v voine zhiteljam Koivisto.

” Tämäkään teksti ei tyydyttänyt aktivisteja.

Tämäkään teksti ei tyydyttänyt aktivisteja. Heidän mielestään tekstistä on nyt häivytetty viittaus sotilashautausmaahan, mikä vääristelee historiaa ja aiheuttaa jälleen uusia virheellisiä mielleyhtymiä.

– Kun tänne saapuu nyt vaikkapa turisteja Pietarista, he alkavat varmasti ihmetellä, kuka ampui nämä Koiviston asukkaat, Pintshuk kuvailee.

– Faktisesti teksti nykymuodossaan syyttää siis Neuvostoliittoa Koiviston siviileiden eli ”asukkaiden” surmaamisesta eli toisin sanoen kansanmurhasta. Mitenkään muuten tätä ei voi tulkita.

Aktivistien mukaan teksti vääristelee historiaa myös vuosilukujen osalta.

– Sotavuosia ei olisi saanut kirjoittaa tällä tavalla yhteen, vaan ne olisi pitänyt erottaa selkeästi erilleen: 1939–1940 ja 1941–1944, Skok sanoo.

Boris Skokin mukaan muistomerkin tekstissä ei olisi saanut kirjoittaa yhteen kahden eri sodan vuosia, vaan talvi- ja jatkosota olisi pitänyt eritellä toisistaan.

Helmikuussa 2020 hautariidassa tapahtui käänne, joka järkytti suuresti entisiä koivistolaisia ja heidän jälkeläisiään, mutta myös paikallisia asukkaita.

Muistomerkin kaikki laatat oli sotkettu paksulla punaisella maalilla Venäjän isänmaan puolustajien päivänä 24. helmikuuta 2020. Suurimpaan muistokiveen oli piirretty punainen tähti viittaukseksi puna-armeijaan.

Primorskin kaupunki järjesti pikavauhdilla puhdistajat poistamaan maalitöhryt. Tapauksen tutkinta on yhä kesken eikä tekijöitä ole saatu vastuuseen.

Pintshuk ja Skok korostavat, että he eivät hyväksy hautojen häpäisyä.

” Me emme ole sinänsä mitenkään hautaa vastaan, vaan me vaadimme ainoastaan, että se on tehty kaikin puoli oikein.

– Me emme ole sinänsä mitenkään hautaa vastaan, vaan me vaadimme ainoastaan, että se on tehty kaikin puolin oikein. Vandalismin me tuomitsemme ankarasti.

IS tapasi Pintshukin ja Skokin ennen kuin haudalla tapahtui tuorein käänne maaliskuussa 2022. Primorskilaiset havahtuivat 19. maaliskuuta siihen, että hautamuistomerkin nimilaatat oli viety pois ja pääpaaden teksti oli peitetty yön aikana kaupunkilaisilta salaa.

– Me emme tiedä, miksi näin on tapahtunut ja kuka on poiston tehnyt, sekä Pintshuk että Skok viestittivät tapahtuneen jälkeen IS:lle kirjallisesti.

Tältä näytti vastikään Koiviston sankarihautausmaalla sen jälkeen, kun pääpaaden teksti oli peitetty jollain mustalla aineella ja paaden takana pienessä kaaressa olleet 102 henkilön nimilaatat oli käyty poistamassa.

Nimilaatoissa oli yhteensä 102 nimeä eli Koivisto-seuran selvityksen mukaan juuri ne suomalaiset sankarivainajat, jotka oli alkujaankin haudattu juuri tälle paikalle. Osa heistä oli siunattu poissaolevina, kuten Suomessa oli tapana. Mukana on sata sotilasta ja kaksi lottaa.

Aktivistien epäluulot eivät ole silti kaikki vielä tässä. Pintshuk ja Skok vetoavat ”tieteelliseen artikkeliin”, jonka on laatinut Moskovan korkeimman sotilaskomentokoulun professori Aleksandr Soklakov sekä venäjäksi että englanniksi.

Soklakov siteeraa Veriginiä, joka on esittänyt epäilyksen, että Koivistoon haudattujen sotilaiden joukossa voisi olla ”sotarikoksiin syyllistyneitä suomalaisia upseereita” ja myös ”natsi-Saksan SS-Nordissa palvelleita sotilaita”. Artikkelissa vaaditaankin tutkimusta siitä, ovatko suomalaishaudassa lepäävät sotilaat syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Aktivistien mukaan suomalaisten haudasta on nyt meneillään Venäjällä useita eri selvityksiä. Heidän kritiikkinsä kärki kohdistuu Primorskin kaupunginhallintoon ja Viipurin piirin hallintoon, joiden vastuulla on ollut muistomerkin paikallisten lupien hankinta ja toteutuksen ohjeistus.

– Venäjän tutkintakomitea selvittelee asiaa parhaillaan. Tästä saatetaan nostaa jopa rikossyytteitä, Skok sanoo.

– Olemme saaneet jo myös vahvistuksen Voennye memorialy -yhdistykseltä, että hautamuistomerkin pystytyksessä on rikottu Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen periaatteita, Pintshuk lisää.

Pääpaaden teksti oli korjauksen jälkeen muodossa ”Sodassa kaatuneille koivistolaisille”. Koivisto-Seuralle tuli yllätyksenä, että tämäkään teksti ei tyydytä nyt Venäjällä. Helmikuussa 2020 kivi töhrittiin punaisella maalilla, ja teksti on nyt peitetty jollain mustalla aineella (oik.).

Pintshukin mukaan hautamuistomerkin pystytyksessä tehtiin ensimmäinen virhe siinä, että projektin suunnittelu ei tapahtunut Suomen ja Venäjän valtiosopimuksessa tarkoitettujen yhdistysten välillä. Venäjän puolelta sotilashautausmaiden ja muistomerkkien suojelemisesta vastaa Voennye memorialy -yhdistys (Sotamuistomerkit) ja Suomen puolelta Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.

Venäläisten aktivistien käsityksen mukaan Koiviston nimilaatoissa saisi olla lisäksi mainittuna vain sellaisten henkilöiden nimet, joiden jäänteet on todellisuudessa haudattu juuri sille paikalle. Suomalainen tapa siunata poissaolevana ei heitä tyydytä, vaan he ovat keränneet aineistoa siitä, että joillakin nimilaattojen sotilailla on hautapaikka myös Suomessa ja osan jäänteiden tiedetään jääneen taistelupaikoille.

Haudoilla olisi pitänyt heidän mielestään suorittaa myös maastotutkimukset sen varmistamiseksi, missä kohtaa haudat tarkalleen ovat. Nykyinen muistoalue on heidän mielestään väärin rajattu.

Tältä Koiviston sankarihautausmaa näytti 2019 tapahtuneen kunnostuksen jälkeen. Nyt kaikki kuusi pientä nimilaattaa on poistettu paikalta ja ison muistopaaden teksti on peitetty. Ei tietoa, mitä haudalle tapahtuu seuraavaksi.

Suomen Koivisto-Seurassa on seurattu järkytyksen tuntein venäläistä kohua muistomerkin ympärillä.

Koiviston sankarihautausmaa oli hoitamaton ja merkitsemätön alue aina siihen saakka, kunnes Koivisto-Seura päätti kerätä rahaa jäseniltään sekä sponsoreiltaan ja ryhtyä kunnostustöihin. Monet primorskilaiset eivät puolestaan edes tienneet, että kirkon vierelle oli haudattu ihmisiä, vaan aluetta käytettiin jopa juhlien pitoon ja sen yli ajettiin autoilla.

Suomen valtiolta ei tullut rahaa, vaan puolustusministeriö kehotti Koivisto-Seuraa itseään olemaan aktiivinen kunnostuksessa. Seura otti yhteyttä viranomaisiin Suomessa ja Venäjällä eikä kukaan viestittänyt heille tuolloin, että yhteydenpito olisi pitänyt aloittaa Voennye Moemorialy -yhdistyksestä.

– Me kuvittelimme tehneemme kaiken mahdollisimman oikein. Siinä uskossa olivat käsittääkseni myös Primorskin viranomaiset, jotka järjestivät hautojen kunnostamisesta jopa kuulemistilaisuuden asukkaille ja saivat tukea paikallisilta veteraaneilta, Koivisto-Seuran puheenjohtaja Eija Tuominen kertaa.

” Siellä lepää tavallisia koivistolaisia – talonpoikia, työmiehiä, merimiehiä, opiskelijoita ja opettajia.

Hautaselvitystä tehneet Tuominen ja Juhani Pekkola eivät käsitä, mistä venäläisten aktivistien lukuisat valitukset ovat saaneet alkunsa. Erityisen loukkaavia ovat natsiväitteet.

– Siellä lepää tavallisia koivistolaisia – talonpoikia, työmiehiä, merimiehiä, opiskelijoita ja opettajia, jotka puolustivat kotiseutujaan, Pekkola korostaa.

– Neuvostoliitto oli elokuussa 1939 liittoutunut natsi-Saksan kanssa. Talvisodan sankarivainajat kävivät siten sotaa niin stalinismia kuin fasismiakin vastaan, koska heidät oli siihen Neuvostoliiton hyökkäyksellä marraskuussa 1939 pakotettu, Pekkola muistuttaa.

Jatkosodan jälkeen Helsingissä toimi liittoutuneiden valvontakomissio, jota johti neuvostoliittolainen Andrei Zhdanov. Neuvostoliitto saneli Suomelle muun muassa sotasyyllisyysoikeudenkäynnin ehtoja, mutta mitään ”sotarikosepäilyjä” ei esitetty tuolloin esimerkiksi Koiviston sankarivainajia vastaan.

– Saksalaisia sotilaita ei olisi voinut olla Koivistolla talvisodassa edes teoriassa, mutta ei heitä ollut niillä seuduilla myöskään jatkosodan aikana. Saati sitten, että heitä olisi voitu haudata suomalaiseen sotilashautaan, Pekkola korostaa.