Kommentti: Bidenin linja puree Venäjään – kovinta hintaa maksaa kuitenkin Ukraina

Joe Bidenin strategia vaatii aikaa ja kaikkein vähiten sitä on Ukrainan Volodymyr Zelenskyillä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Viisas tietää, että maltti on valttia. Mutta muut voivat tuskastua viisaan malttiin. Ja siitä tulee äkkiä uusi tuska viisaalle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toiminut viisaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hän on patistanut ja koordinoinut länsimaita vastatoimiin. Talouspakotteet saavat jo Venäjän eliitin rakoilemaan presidentti Vladimir Putinin ympärillä.

Torstai on kuitenkin tiukka päivä Brysselissä. Nato-kokoukseen osallistuu etäyhteyden kautta Ukrainan sankaripresidentti Volodymyr Zelenskyi.

Zelenskyi haluaa Nato-mailta riskin ottamista. Hän on turhaan vaatinut Natoa julistamaan lentokieltoalueen Ukrainan yläpuolelle ja tehokkaampia aseita.

Selitykset ovat monenlaisia, mutta todellisuudessa viimeisenä kantona kaskessa on aina Bidenin Yhdysvallat.

Biden ilmoitti jo ennen Venäjän hyökkäystä, että amerikkalaissotilaat eivät tule taistelemaan Ukrainassa. Tätä jotkut lännessäkin ovat kritisoineet virheenä. Heidän mielestään asiaa ei ainakaan olisi pitänyt julkisesti kertoa.

Ukrainan toiveet hävittäjistä ja tehokkaista ilmapuolustusjärjestelmistä eivät ole toteutuneet. Nato-maat pallottelevat syytä tästä keskenään.

Zelenskyillä on paljon sydämellään.

Torstaina Brysselissä tapaavat myös EU ja G7-maat. Päivä on keskeinen Bidenin strategian kannalta.

Venäjälle pitäisi tehdä todellinen uhka energiakaupan loppumisesta lännen kanssa. Ennen hyökkäystä kuviteltiin, että pelkästään varoitus siitä, että Nord Stream 2 -putkea ei oteta käyttöön hillitsisi Venäjää. Ei hillinnyt.

Nyt haetaan välittömämpää ja massiivisempaa uhkaa. EU:n hidas pyrkimys eroon venäläisestä kaasusta ei sellainen ole.

Avainasemassa on Saksa, joka pelkää kaasuntulon äkkikatkeamisen ajavan osan kansastaan köyhyyden partaalle. Saksan selän takana on muita EU-maita, joilla on samanlaisia kauhukuvia mielessään.

Volodymyr Zelenskyi haluaa Ukrainan tueksi muutakin kuin kauniita puheita.

Juuri tässä on Bidenin rauhallisen strategian järki. Jos Yhdysvallat olisi mesonnut porhaltavansa ratsuväkenä Ukrainan avuksi, Euroopan maiden hermot eivät olisi pitäneet.

Ensinnäkin ne eivät halua lähettää sotilaitaan kuolemaan Ukrainaan. Ja toiseksikin ne eivät halua siviiliensä kuolevan Venäjän ydiniskuissa, jos kriisi kärjistyy maailmansodaksi.

Siksi ne ovat tyytyväisiä Bidenin valitsemaan linjaan talouspakotteista. EU-maat ovat suostuneet jo enempään kuin osattiin kuvitella. Monelle niistä, Suomellekin, todelliset kustannukset alkavat vasta selvitä.

Bidenin strategia vaatii kestokykyä. Poikkeusajat voivat venyä kuukausiin ja vuosiinkin.

Pääministerit ja presidentit ymmärtävät yhteydet, mutta joutuvat tosissaan selittämään kansalaisilleen miksi hinnat nousevat ja jotkut työpaikat sulkevat ovensa.

Tämä ei ole mitään ukrainalaisten kärsimysten rinnalla.

Venäläiset rikkovat kaikki odotukset sodankäyntinsä julmuudesta. Tällaista Euroopassa ei ole nähty vuoden 1945 jälkeen.

Päivä on kova Zelenskyillekin, joka joutuu jälleen kuuntelemaan länsijohtajien julkisia lipeviä kohteliaisuuksia ja suljettujen ovien takana noloja selityksiä. Hän on jo avoimesti ilmaissut tyytymättömyytensä Naton kaksinaamaisuuteen.

Tilanne ei ole kuukauden sodan aikana muuttunut. Ukrainalaisten kotien turvana ovat yhä vain heidät omat taistelijansa.