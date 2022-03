The Times: Turvallisuuspalvelu kaavailee Putinin syrjäyttämistä – riski kasvaa viikko viikolta

Brittilehti kertoo sisäpiirilähteestä, jonka mukaan kaaos ja tyytymättömyys olisivat vallanneet Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin riski joutua maansa turvallisuuspalvelu FSB:n syrjäyttämäksi kasvaa viikko viikolta Ukrainan sodan jatkuessa, Venäjän tiedustelun sisäpiiriin kuuluva lähde on väittänyt The Times-lehden mukaan.

Brittiläinen The Times kertoo, että sisäpiirilähde on lähettänyt venäläiselle ihmisoikeusaktivisti Vladimir Osetshkinille viestin, jossa kerrotaan kaaoksen ja tyytymättömyyden vallanneen turvallisuuspalvelun Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Osetshkin on ihmisoikeuksiin keskittyvän Gulagu.net-sivuston perustaja ja asuu maanpaossa Ranskassa.

Osetshkin sanoi The Timesille, että FSB:n sisäpiiriläisen ottama riski puhuessaan ulkopuoliselle on merkki turvallisuuspalvelussa kasvavasta tuohtumuksesta ​​Putinia kohtaan.

Osetshkinin mukaan tiedustelupalvelu FSB:lle työskentelevät ovat pettyneitä pakotteisiin, joiden vuoksi he eivät voi esimerkiksi enää ”matkustaa lomailemaan huviloihinsa Italiaan tai viedä lapsiaan Pariisin Disneylandiin”.

Lehden mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n työntekijät saavat merkittävästi korkeampaa palkkaa kuin keskivertokansalaiset, minkä lisäksi valtio myöntää heille asunnon.

Osetshkin kertoo, että 20 vuoden ajan FSB:n upseerit, poliisit, valtionsyyttäjät ja muut työntekijät Venäjän järjestelmän sisällä saattoivat elää hyvää elämää.

– Mutta nyt se kaikki on mennyttä. He ymmärtävät, että tämä sota on katastrofi taloudelle ja ihmisyydelle. He eivät halua paluuta Neuvostoliittoon.

Hänen mukaansa he olisivat valmiita haastamaan järjestelmän tarvittaessa.

– Jokaisena viikkona ja kuukautena, jonka tämä sota jatkuu, turvallisuuspalvelun työntekijöiden kapinan mahdollisuus kasvaa, hän lisäsi.

Osetshkinin mukaan lähde kommunikoi hänen kanssaan sähköpostitse nimimerkillä. Sisäpiiriläinen otti Osetshkiniin ensimmäisen kerran yhteyttä lokakuussa 2021, kun hänen Gulagu.net-sivustonsa oli julkaissut videon, joka näytti vangin joutuvan kidutetuksi Saratovin vankilassa Lounais-Venäjällä.

Maaliskuun 4. päivänä oletettu sisäpiirilähde oli kirjoittanut Osetshkinille toisen sähköpostin, jossa hän kuvaili Ukrainan sotaa ”täydelliseksi epäonnistumiseksi” verraten sitä natsi-Saksan romahtamiseen.

Varmuutta Osetshkinin saamien viestien aitoudesta ei ole, mutta Timesin mukaan useampi Venäjän turvallisuuspalveluun erikoistunut asiantuntija on pitänyt aiempaa, 4. maaliskuuta lähetettyä tekstiä aitona.