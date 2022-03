Perheenisä Taras takoo autotallissaan ”tshekkiläisiä siilejä” kuin viimeistä päivää: ”Ei voinut vain istua ja seurata sivusta”

Lvivissä asuva kaveriporukka päätti kääriä hihansa ja ryhtyä hommiin, kun Venäjä käynnisti helmikuun lopulla hyökkäyksensä Ukrainaan.

Lviv, Ukraina

Keskiviikkoilta on on jo pitkällä, mutta erään länsiukrainalaisen omakotitalon autotallissa joukko miehiä paiskii edelleen töitä kuin viimeistä päivää, palkatta. Hitsauskipinöiden sinkoilu katkeaa välillä tupakkatauon ajaksi, ja samalla saa hiukan rapsutuksia myös työmaata ”valvova” saksanpaimenkoira Greta.

Lvivin kaupungin itälaidalla sijaitsevan talon omistaa perheenisä Taras. Muut ovat hänen ystäviään ja naapureitaan, kaikki iältään suunnilleen kolmekymppisiä.

Tulijan huomion kiinnittävät heti portilla Tarasin pihapolun varressa seisovat ”tshekkiläiset siilit”, panssarintorjuntaesteet, joita on etenkin viime aikoina nähty maanteillä ja kaupunkien kaduilla Ukrainan sotaan liittyvissä uutiskuvissa.

Niitä tästä pajasta on lähtenyt muun muassa Kiovan ja Harkovan seudulle jo noin 300 kappaletta.

Puhemieheksi valikoituu parhaiten englantia taitava Vitaly, joka työskentelee päivätöinään ohjelmistokehittäjänä.

– Aloitimme tämän, kun Venäjän hyökkäys oli käynnissä toista päivää. Oli vain tehtävä jotakin, autettava armeijaa puolustamaan maata. Ei yksinkertaisesti voinut vain istua ja seurata sivusta, Vitaly kertoo.

Ensimmäiset materiaalit siilien valmistukseen tulivat Tarasin talon remonttityömaalta. Niiden loputtua metallia haalittiin lisää sieltä, mistä löydettiin.

– Sittemmin metallia on ollut vaikeampi löytää. Sitä pitää ostaa, mutta se on aika kallista. Kymmenen siilin materiaalit maksavat noin 5 000 hryvniaa (reilut 150 euroa).

Porukka on saanut varoja metallin hankkimiseen tuttavien kautta muun muassa Saksasta, Puolasta ja Hollannista.

– Nyt vaikuttaa siltä, että siilejä alkaa olla jo kaikkialla tarpeeksi, ainakaan niitä ei ole viime aikoina tilattu. Olemme valmistaneet nyt näitä pienempiä juttuja, joita käytetään renkaiden puhkomiseen. Ja vähän isompia, jotka pystyvät myös isompien kuljetusajoneuvojen renkaisiin, Vitaly kertoo ja osoittaa pihalla olevia saaveja, jotka on täytetty metallisilla ”häkkyröillä”.

– Oli vain tehtävä jotakin, autettava armeijaa puolustamaan maata. Ei yksinkertaisesti voinut vain istua ja seurata sivusta, Vitaly kertoo.

Tänä iltana Tarasin autotallissa hitsataan kuitenkin sänkyjä kenttäsairaalaan. Vitaly ei tiedä tarkalleen minne päin maata ne päätyvät, mutta tilauksen mukaan tarvetta oli viidellekymmenelle sängylle.

– Tällä hetkellä tilauksesta puuttuu vielä kymmenkunta sänkyä.

Vitalyn mukaan osa miehistä tekee hitsaushommia päivätöidensä ohella, osa taas kokopäiväisesti. Edellisenä päivänä töitä tehtiin vaihtelevalla porukalla aamuyhdeksästä puolille öin.

Alkuvaiheessa autotalliin perustetulla siilipajalla huhki 12 miestä, nyt 5–6 kerrallaan. Sopivat tilat ja työkalut hitsaushommille olivat jo valmiina, sillä ennen Venäjän hyökkäystä Taras valmisti autotallissaan huonekaluja ja toisella pajalla kustomoituja polkupyöriä.

Perheensä osa miehistä on lähettänyt kaiken varalta Puolaan, vaikka Lviv onkin tähän mennessä pysynyt suhteellisen turvallisena maan itäosan kaupunkeihin verrattuna.

Ukrainalaisten kanssa puhuessa nousee usein esille se, kuinka Venäjän vuonna 2014 maan itäosissa käynnistämät sotatoimet ovat yhdistäneet kansaa ja lisänneet sen taistelutahtoa. Etenkin länsirajan läheisyydessä sijaitsevassa Lvivissä tämä näky puolustusta ja sotaa paenneita tukevina ponnisteluina, joihin vaikuttavat osallistuvan Tarasin työporukan lailla melkein kaikki kynnelle kykenevät.

Viimeistään helmikuun lopulla käynnistynyt Venäjän invaasio on johtanut siihen, että harva tuntee enää sympatiaa naapurimaata kohtaan. Tämä nousee esiin myös Tarasin autotallipajalla.

Vitaly kertoo asuneensa tovin Venäjän Pietarissa, jossa hän ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan viihtynyt. Pietarin lähellä asuvat edelleen isovanhemmat ja muita sukulaisia, mutta heihin lukeutuvalle serkulleen Vitaly ei ole puhunut vuoden 2016 jälkeen.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat siihen miehen mukaan ”yksi iso syy”.

– Kun sotaa oli kulunut kaksi vuotta, matkustin Pietariin serkkuni häihin. Kun menin hänen kotiinsa, näin magneetit hänen jääkaappinsa ovessa. Yhdessä niistä oli Putinin naama. En voinut kuin kysyä: hei kaveri, mitä helkkaria nämä ovat?

Venäjän hallinnon propagandakoneiston tehokkuus tiedetään, mutta Vitalyn mukaan kyse ei ole vain siitä, että venäläiset olisivat propagandalla aivopestyjä. Hänen mielestään venäläisillä ja ukrainalaisilla on kokonaan erilainen mielenlaatu.

– Maidanin vallankumouksen aikaan vuonna 2014 sukulaiset sanoivat meille puhelimessa, että me olemme hulluja. Me vastasimme, että me haluamme vaihtaa täällä hallintoa, olkaa te siellä vain orjina, jos haluatte.

Nyt Vitaly, Taras ja kumppanit ponnistelevat yhdessä sen eteen, että saisivat pitää haluamansa hallinnon kotimaassaan myös jatkossa. On siis parempi poistua jaloista pyörimästä, jotta sänkytilaus saadaan valmiiksi ajoissa.