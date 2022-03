Venäjän kärkikaartin merkittäviin tappioihin on syynsä: kenraalit ovat olleet liian edessä, ja Ukrainan tiedustelu on kyennyt maalittamaan heidät tehokkaasti.

Viisi tai kuusi kaatunutta kenraalia ja parikymmentä everstiä! Lähes kuukauden kestänyt Ukrainan sota on niittänyt ällistyttävän paljon Venäjän armeijan johtoa.

Eversti evp. Martti J. Kari toimi Ukrainan tiedustelupalveluiden strategisena neuvonantajana vuonna 2020. Hän tietää Ukrainan sotilastiedustelun, GUR:n, signaalitiedusteluosastosta, jonka tehtävä on etsiä kenraaleita radioliikenteestä.

– Harkovan luona meni yksi kenraali sillä tavalla. Signaalitiedustelu paikansi, ja tykistö eliminoi sen pelistä pois.

– Yksi kenraali meni tarkka-ampujan luodista Hostomelin alueella, Kari kertoo.

Artikkelin videolla tiedustelueversti evp., filosofian tohtori Martti J. Kari kertoo ISTV:n erikoishaastattelussa Venäjän armeijan erityisongelmasta.

Hänen puhelunsa GUR:n signaalitiedustelu paikansi. Venäjän 41. armeijakunnan kenraalimajuri Vitali Gerasimovin kaatui esikuntineen tykistökeskityksessä Harkovassa.

Koska suuri osa Ukrainan G3- ja G4-mastoista on tuhottu, sodan osapuolet joutuvat käyttämään uudempien kommunikaatiovälineiden sijasta radioita.

– GRU on löytänyt näitä kenraaleita. Se on pystynyt bongaamaan, että tuolla on kenraali, tai ainakin joku operatiivinen johtamispaikka. Ja sinne on kohdistettu tykistötuli, pääesikunnan ex-apulaistiedustelupäällikkö Kari sanoo.

Viiden, tai lähteestä riippuen jopa kuuden, kenraalin kaatuminen on Venäjän armeijan erityisongelma.

– Se on merkki sekasotkusta, koska ei kenraalin pidä olla ihan siellä edessä. Sen pitäisi olla isomman kärkiyksikön ensimmäisen kolmanneksen takana.

– Voi olla, että siellä on myös lähdetty hakemaan sankarin viittaa väärässä paikassa. Ja onkin tullut nappi otsaan.

Tiedustelueversti evp. Martti J. Kari opettaa Jyväskylän yliopistossa Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmassa.

Kari muistuttaa, että Venäjältä eivät kenraalit lopu. Kaatuneiden tilalla on pian uudet johtajat.

– Toki se on merkityksellinen tappio asevoimissa, sillä ylemmäs etenee aina parhaat kaverit. Yksi on ollut armeijan komentaja, yksi esikuntapäällikkö yksi divisioonankomentaja ja niin edelleen, hän luettelee.

– 20 everstiä on mennyt. Everstit ovat niitä, jotka johtavat rykmenttejä ja divisioonia kentällä. Everstien kaatumiset ovat myöskin ratkaisevia, koska ne saattavat pysäyttää joukon liikkeen.

Venäjällä kenraalien kuolemat glorifioidaan. Heidät haudataan sotilaallisin kunnianosoituksin, kun he kaatuvat ”sotilaallisessa erikoisoperaatiossa”.

– Mutta ei rivimies tiedä, että divisioonankomentaja meni. Rivimies tietää, jos joukkueenjohtaja tai komppanianpäällikkö kaatuu. Ei ne tiedä, keitä siellä ylempänä kaatuu, eikä sitä myöskään kerrota, ex-tiedustelueversti sanoo.

Ukrainalaiset sen sijaan tiedottavat kernaasti vastustajansa tappioista.

– Jokainen alas ammuttu helikopteri, jokainen tuhottu panssarivaunu, jokainen tapettu kenraalia tai eversti. Niistä pyritään tekemään propagandavoitto.

Suomen sodissa vuosina 1939–1944 kenraalien tappioluku pysyi siedettävänä.

– Einar Vihma kaatui elokuun alussa 1944 Tali-Ihantalassa. Hän meni liian eteen ja kaatui venäläisten tykistökeskityksessä.

Kenraalimajuri ja Mannerheim-ristin ritari Einar August Vihma (1893-1944) on ainoa itsenäisen Suomen sotarintamilla kaatunut kenraali.

Yllä olevalla videolla on Martti J. Karin erikoishaastattelu katsottavissa kokonaisuudessaan (45 min).