Ukrainan sota syttyi neljä viikkoa sitten – nämä kolme asiaa nousivat sodan symboleiksi

Siviilien kärsimys Ukrainassa on ollut maailman huomion keskipisteessä viimeiset neljä viikkoa. Huomionarvoista on ollut myös Venäjän sotatoimien takkuaminen ja lännen puhaltaminen yhteen hiileen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi neljä viikkoa sitten, 24. helmikuuta, noin kello viiden aikaan aamuyöllä, kun Venäjän Vladimir Putin julisti ”erikoissotilasoperaation” alkaneeksi.

Eurooppalainen sota on kääntänyt hyvin lyhyessä ajassa länsimaiden ja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja talouspoliittisen tasapainon päälaelleen tavalla, joka tulee näkymään vielä vuosikymmenten jälkeen.

Venäjän pommitukset ovat kylväneet tuhoa Ukrainan siviili- ja sotilaskohteisiin. Taistelut kuitenkin jatkuvat, eikä Ukrainan taistelutahto näytä hiipuneen.

Kansainvälinen yhteisö on suurilta osin tuominnut Venäjän toimet Ukrainassa. Länsimaat ovat asettaneet Venäjää vastaan ennennäkemättömän kovia talouspakotteita, jotka ovat jo tähän mennessä kylväneet tuhoa maan talouden eri sektoreilla.

Erityisesti kolme asiaa ovat nousseet Ukrainan sodan symboleiksi. IS kokosi yhteen viimeisimmät tiedot kuukauden ikäisen sodan tärkeimmistä havainnoista.

Siviilien kärsimys

Venäjän sotatoimet aiheuttavat ukrainalaisille siviileille valtavasti kärsimystä. YK:n pakolaisjärjestö UNCHR:n mukaan yli 3,6 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta sodan sytyttyä 24. helmikuuta. Maan sisällä sodan alta paenneita on UNCHR:n arvion mukaan jopa 6,5 miljoonaa.

Lapsi hyvästelee isänsä Kiovan juna-asemalla.

Arviot siviiliuhrien määrästä vaihtelevat. YK:n virallisen arvion mukaan Ukrainassa on kuollut ainakin 925 siviiliä ja haavoittunut liki 1 500. Todellisten määrien uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeammat.

Valtaosa Ukrainassa sodan keskellä kuolleista siviileistä on saanut surmansa muun muassa tykistötulessa sekä ohjus- ja ilmaiskuissa. The New York Timesin mukaan Venäjän pommituksissa on lisäksi tuhoutunut muun muassa ainakin 23 sairaalaa tai hoitolaitosta, 330 koulua sekä 900 asuintaloa tai kerrostaloa.

Ukrainalaiset pakenevat Irpinistä.

Ukrainan syyttäjänviraston mukaan sodassa on tähän mennessä kuollut 121 lasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Haavoittuneita on viraston mukaan 167. Reuters ei ole pystynyt välittömästi vahvistamaan lukuja.

Venäjän epäonnistuminen

Ukrainan sodassa huomiota on herättänyt myös Venäjän asevoimien odotettua heikompi suoriutuminen. Venäjän eteneminen on ollut arvioihin nähden merkittävästi hitaampaa erityisesti Ukrainan pohjoisosissa Kiovan ympäristössä, ja taistelut jatkuvat edelleen kiivaina.

Ukrainan joukot tuhosivat nenäläisten tankin Luhanskan alueella.

Ukrainan asevoimat ovat pystyneet aiheuttamaan Venäjälle merkittäviä tappioita. Sotilasliitto Naton sotilasviranomaisten keskiviikkoisen arvion mukaan Venäjä on menettänyt sodan ensimmäisen kuukauden aikana 7 000–15 000 sotilasta. Ukrainan asevoimat ovat arvioineet vastaavan luvun olevan noin 15 600. Venäjä ei puolestaan ole julkaissut viime viikkoina tietoja kokonaistappioistaan.

Maxarin satelliittikuvat näyttivät kuvia Venäjän joukkojen saattueesta, jonka eteneminen takkusi pahasti.

Naton viranomaiset huomauttavat, että tappioiden tarkka arviointi on hyvin hankalaa kehittyvässä tilanteessa. Natolla tai Yhdysvalloilla ei lisäksi ole joukkoja Ukrainassa.

Kysymyksiä on herättänyt myös esimerkiksi Venäjän joukkojen huolto, joka näyttää epäonnistuneen. Ukrainan armeija julkaisi tiistaiaamuna Facebookissa operatiivisen raportin, jossa listattiin Venäjän logistisia epäonnistumisia.

Ukrainan joukot tarkastelivat tuhoutunutta venäläisten tankkia.

Ukraina väittää, että Venäjän joukkojen ampumatarvike- ja ruokavarastot riittävät enää enintään kolmeksi päiväksi. Väitettä ei ole kuitenkaan vahvistettu puolueettomasti.

Venäjän heikosta sotamenestyksestä kertoo myös se, että armeijan johdolle on ruvettu jakamaan rangaistuksia epäonnistumisista. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu pidätti virastaan Venäjän kuudennen armeijan komentajan, kenraali Vladislav Yershovin ja määräsi hänet kotiarestiin.

Kenraalin kotiarestista kertoo muun muassa Business Ukraine -lehti. Lehden mukaan Venäjällä etsitään syntipukkeja venäläisten katastrofaalisiin menetyksiin Ukrainassa. Yershovin yksiköt ovat kärsineet suuria tappioita Ukrainan sodassa ja Harkovan suunnalla.

Lännen yhtenäistyminen

Venäjän hyökkäys on saanut aikaan vahvan yhteisen rintaman länsimaiden kesken. Putinin on analysoitu pelanneen väärin: sota ei aiheuttanutkaan lännessä lisää hajaannusta, vaan tiukan yhdistymisen.

Länsi – ja lähes koko muu maailma– yhdistyi Ukrainan puolelle ja tuomitsi Venäjän sotatoimet YK:n yleiskokouksessa maaliskuun 3. päivänä. 193:sta maasta 141 tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, 35 pidättäytyi äänestämästä. Ainoastaan viisi maata ei tuominnut Venäjää: Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Eritrea ja Syyria sekä Venäjä itse.

Venäjällä ei ole ollut ystäviä YK:ssa viime aikoina.

Länsimaat asettivat Venäjälle tiukat talousrajoitukset siitä huolimatta, että ne aiheuttanevat muun muassa energian hintojen nousua länsimaissa. Myös Venäjän maakaasusta riippuvainen Saksa pisti stopin Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelle.

Useat maat ovat tarjonneet apua Ukrainalle asetoimitusten muodossa. Esimerkiksi Saksa teki täyskäännöksen politiikassaan, joka aiemmin on kieltänyt toimittamasta aseita sotaa käyviin maihin.

Presidentti Joe Biden on kutsunut Putinia sotarikolliseksi.

Ukrainan kriisi on toiminut ainakin hetkellisesti yhdistävänä tekijänä esimerkiksi Yhdysvaltain sisäpolitiikassa, jossa tuen antaminen Ukrainalle ja Venäjän rankaiseminen on yhdistänyt muuten hyvinkin eripuraisia demokraatteja ja republikaaneja.

Esimerkiksi presidentti Trumpin hallinnossa turvallisuusneuvonantajana työskennellyt H.R. McMaster kiitteli presidentti Joe Bidenin toimia, jotka yhdistivät lännen Venäjän hyökkäystä vastaan, kertoo CNN.